Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд

Проект включает 3 фазы строительства домов. Первая фаза имеет 8 вилл, готово уже 3 виллы (2 из них проданы), остальные завершены на 80%. Эти дома будут иметь вид на море из каждой спальни, а также инфинити бассейн. Вторая фаза будет иметь меньше вида на море, но больше на пальмовую равнину.

Коммунальный сбор - 5000 бат/месяц, будут ворота и камеры, садовник. Тип владения - freehold.

Особенности квартир

Все виллы построены по последнему слову техники и имеют современный дизайн, с просторной гостиной и столовой, которые имеют прямой выход в зеленый сад и просторную частную террасу со стенами из натурального камня, частично обработанными вручную. Изогнутая черепичная крыша особого дизайна делает каждую виллу уникальной.

Преимущества

Недвижимость можно сдавать в аренду 200 000 THB/месяц.

Рассрочка на недостроенные виллы.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в зоне Маенам - тихая локация, хорошая дорога с плавным подъёмом и всего 7 минут до кольцевой дороги.