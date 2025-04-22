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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$471,231
18.05.2025
$471,231
17.05.2025
$469,493
16.05.2025
$469,807
14.05.2025
$473,588
13.05.2025
$468,538
11.05.2025
$467,528
10.05.2025
$469,090
09.05.2025
$465,280
08.05.2025
$463,587
07.05.2025
$465,189
14.04.2025
$463,103
13.04.2025
$463,375
12.04.2025
$465,101
11.04.2025
$475,614
10.04.2025
$477,552
09.04.2025
$479,947
08.04.2025
$479,650
06.04.2025
$479,934
05.04.2025
$475,562
04.04.2025
$481,913
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14735
ID новостройки на Realting
In CRM: 2332560
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Проект включает 3 фазы строительства домов. Первая фаза имеет 8 вилл, готово уже 3 виллы (2 из них проданы), остальные завершены на 80%. Эти дома будут иметь вид на море из каждой спальни, а также инфинити бассейн. Вторая фаза будет иметь меньше вида на море, но больше на пальмовую равнину.

Коммунальный сбор - 5000 бат/месяц, будут ворота и камеры, садовник. Тип владения - freehold.

Особенности квартир

Все виллы построены по последнему слову техники и имеют современный дизайн, с просторной гостиной и столовой, которые имеют прямой выход в зеленый сад и просторную частную террасу со стенами из натурального камня, частично обработанными вручную. Изогнутая черепичная крыша особого дизайна делает каждую виллу уникальной.

Преимущества

Недвижимость можно сдавать в аренду 200 000 THB/месяц.

Рассрочка на недостроенные виллы.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в зоне Маенам - тихая локация, хорошая дорога с плавным подъёмом и всего 7 минут до кольцевой дороги.

  • Международный аэропорт Самуи - 12,5 км - 26 мин
  • Паромный порт Ситран в Натоне - 15,5 км - 23 мин
  • Паромный порт Раджа в Липа Ной - 24 км - 42 мин
  • Международная школа Оонрак – 3 км – 9 мин
  • Международная школа Самуи – 8,5 км – 20 мин
  • Канадский международный детский сад/ясли – 9 км – 23 мин
  • Паньяди – Британская международная школа на Самуи - 13 км - 29 мин
  • Пляж Маенам – 3 км – 10 мин
  • Пляж Банг По – 8 км – 17 мин
  • Пляж Чавенг – 11 км – 27 мин
  • Пляж Ламай - 20 км - 45 мин
  • Международная больница Бандон - 7,5 км - 19 мин
  • Тайский международный госпиталь - 8,5 км - 21 мин
  • Бангкокская больница Самуи - 11 км - 26 мин
  • Международная больница Самуи – 12 км – 25 мин
  • Рыбацкая деревня (ночной рынок/рестораны) – 6 км – 16 мин
  • Супермаркеты Tesco Lotus/Major Cineplex Bo Phut - 9 км - 21 мин
  • Центр Чавенга, торговый центр Central Festival - 11 км - 27 мин
  • Поле для гольфа Сантибури, Бопхут – 7 км – 17 мин
  • Большой Будда – 11 км – 26 мин
  • Гольф-клуб Royal Samui Golf & Country Club - 15 км - 35 мин

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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