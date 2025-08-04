Жилой комплекс EMBASSY LIFE

Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей сочетается с изысканностью модного дома Chanel. Встречайте новый уровень роскоши и комфорта, где каждая деталь воплощает в себе высочайший стандарт качества. Удобства: инфинити-бассейн на 25 этаже со стеклянными стенами, лаунж-бар и зоны для отдыха, спортивные и расслабляющие зоны, полностью оборудованный спортзал, специальный бассейн с противотечением для профессиональных тренировок, спа и релаксация, флоатинг-спа и зеркальный лабиринт, гималайская соляная комната, косметический салон, массажный салон и Онсен, интеллектуальная зона для развития, игровые комнаты и интерактивные игры. Локация: Джомтьен – один из самых любимых и востребованных районов среди русскоязычных туристов. Является спальным и безопасным районом. Рядом с комплексом расположена богатая инфраструктура. Ночной рынок, магазины, кафе, аптеки, бары, благоустроенная набережная и парк для прогулок и занятия спортом. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость может меняться в зависимости от курса.