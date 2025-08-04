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Жилой комплекс EMBASSY LIFE

Паттайя, Таиланд
от
$98,364
28.07.2025
$98,364
14.07.2025
$89,186
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11
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Описание Описание
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ID: 23319
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    24

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей сочетается с изысканностью модного дома Chanel. Встречайте новый уровень роскоши и комфорта, где каждая деталь воплощает в себе высочайший стандарт качества. Удобства: инфинити-бассейн на 25 этаже со стеклянными стенами, лаунж-бар и зоны для отдыха, спортивные и расслабляющие зоны, полностью оборудованный спортзал, специальный бассейн с противотечением для профессиональных тренировок, спа и релаксация, флоатинг-спа и зеркальный лабиринт, гималайская соляная комната, косметический салон, массажный салон и Онсен, интеллектуальная зона для развития, игровые комнаты и интерактивные игры. Локация: Джомтьен – один из самых любимых и востребованных районов среди русскоязычных туристов. Является спальным и безопасным районом. Рядом с комплексом расположена богатая инфраструктура. Ночной рынок, магазины, кафе, аптеки, бары, благоустроенная набережная и парк для прогулок и занятия спортом. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$98,364
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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