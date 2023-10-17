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Доходные дома в Таиланде

Провинция Пхукет
12
Пхукет
12
Доходный дом В архив
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12 объектов найдено
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment в Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 100 м²
Этаж 8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€107,300
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
€84,387
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 1
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
€217,265
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
€102,839
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
€222,145
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
€104,948
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
€104,026
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 8
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
€115,874
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
€116,504
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
€229,860
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
Комплекс строится в 10 метрах от пляжа Камала. Эта локация называется «миля миллионеров», та…
€122,172
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
Апарт-отель на первой линии пляжа Банг Тао • Сдача: декабрь 2022 г. • До моря: 50 м • …
€114,054

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