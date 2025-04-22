Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом и конференц-залом, Бангкок, Таиланд

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Seven Seas Cote d Azur - масштабный проект в стиле всемирно известной французской Ривьеры. Seven Seas Cote d Azur, расположен в 180 метрах от оборудованного для комфортного отдыха пляжа, занимает территорию, общей площадью 24,8 Га.
Оснащение квартиры:
- Чистовая внутренняя отделка,
- По…
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DDA Real Estate
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Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
До моря 500 м, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс предлагает стильные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 54 до 376 кв.м. Высота потолков — 3 метра, уникальные варианты с двумя этажами и роскошные пентхаусы с просторными террасами. Некоторые квартиры на первом этаже имеют прямой…