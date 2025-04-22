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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом и конференц-залом, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$97,386
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26516
ID новостройки на Realting
In CRM: 2463138
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Комплекс состоит из 3 зданий и располагает широким выбором удобств:

  • конференц-зал
  • игровая комната
  • общая кухня
  • зона отдыха на крыше
  • фитнес-клуб
  • бассейн
  • джакузи
  • зал для йоги
  • кафе
  • сад
  • коворкинг
Преимущества

Арендный доход - 5,2-6,5%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с образовательными учреждениями.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом и конференц-залом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$97,386
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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