  2. Таиланд
  3. Nong Pla Lai
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Nong Pla Lai, Таиланд

Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$133,505
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью! Доходность от аренды: до 8% Доступна рассрочка! Полная меблировка! Расстояние до пляжа: всего 500 метров! AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Таиланд
от
$77,800
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописны…
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Na Kluea, Таиланд
от
$116,866
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от а…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
OneOne
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$690,295
Качественный проект от Baan Mae Villa. Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Богатая инфраструктура и отличное расположение. Насладитесь красивыми видами на сад из больших окон. Гостиная с высокими потолками имеет большой балкон. Особенности собственный бассейн с джакуз…
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$65,635
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! Есть рассрочк…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Na Kluea, Таиланд
от
$75,545
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Таиланд
от
$202,664
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 56
Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, обеспечивающие стабильный доход и высокий потенциал роста! Гарантированный доход 6% на протяжении трех лет! Once - это кондоминиум класса люкс, совмещающий в себе удобства и сервис пятизвездочного от…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$536,410
Элитный высотный кондоминиум в одном из самых престижных районом Пратамнака. 275 роскошных полностью меблированных апартаментов позволяют своим владельцам наслаждаться 5-звездочным обслуживанием и инфраструктурой мирового уровня. Инфраструктура комплекса: сады тренажерный зал лобби бассейны…
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Na Kluea, Таиланд
от
$79,101
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$65,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–64 м²
18 объектов недвижимости 18
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома.  Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Квартира 2 комнаты
39.1 – 39.2
111,206
Студия
23.2
65,583
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Na Kluea, Таиланд
от
$214,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 55
Arom Wongamat - новый роскошный небоскреб в 55 этажей в Паттайе, представляющий собой бутик- резиденцию высокого качества. Arom Wongamat расположен на берегу моря в районе Вогнамат– наиболее желаемый и богатый район города Паттайя. Расстояние до моря всего 50 метров, приватный выход на пл…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Na Kluea, Таиланд
от
$76,639
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 33–77 м²
7 объектов недвижимости 7
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины. Здание Tropicana состо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Квартира 2 комнаты
76.6
212,886
