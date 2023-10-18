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Квартиры в новостройках в Mueang Samut Prakan District

Самутпракан
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Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Самутпракан, Таиланд
от
€99,535
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Жилой комплекс расположен в Клонг-Сан в Бангкоке. Клонг Сан - один из старейших районов Бангкока с многовековой историей. Данный район идеально подходит как для ПМЖ, так и для инвестирования средств, так как является одним из самых безопасных районов Бангкока. ПЛЮСЫ ЖК: - балкон; - парковка; - зона для барбекю; - тренажерный зал; - лифт; - террасса на крыше; - круглосуточная охрана; - бассейн. Локация: От жилого комплекса очень легко добраться до центра делового района, а также легко будет выехать за город. Неподалёку находтся вся необходимая инфраструктура для жизни (кафе, рестораны, магазины, места для развлечений). Позвоните нам, и мы подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
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