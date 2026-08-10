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Квартиры в новостройках в Mueang Samut Prakan District, Таиланд

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Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
2
Банг Муанг
2
Samut Prakan City Municipality
1
Pak Nam Subdistrict
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Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
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Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Ban Sam Phraek, Таиланд
от
$123,893
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 35
Уникальное предложение для инвестиций в современные кондоминиумы ELIO DEL NEST от известного застройщика ANANDA DEVELOPMENT. Полная меблировка! Проект рядом с главным маршрутом, с Elio Del Gest, предлагает удобную транспортировку из-за его близости к UDOM SUK BTS. Он считается высококачест…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
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Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Ban Sam Phraek, Таиланд
от
$52,802
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
Уникальная возможность инвестировать в перспективный проект в Бангкоке! THE TRUST ERAWAN - роскошный высотный кондоминиум, который предлагает превосходный жизненный опыт. Уникальная конструкция имеет идеальное сочетание современности и простоты. Удобства: бассейн с морской водой в 16 х 27 …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
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Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Samut Prakan City Municipality, Таиланд
от
$105,236
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 22
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Жилой комплекс расположен в Клонг-Сан в Бангкоке. Клонг Сан - один из старейших районов Бангкока с многовековой историей. Данный район идеально подходит как для ПМЖ, так и для инвестирования средств…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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