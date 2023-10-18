FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Жилой комплекс расположен в Клонг-Сан в Бангкоке.
Клонг Сан - один из старейших районов Бангкока с многовековой историей. Данный район идеально подходит как для ПМЖ, так и для инвестирования средств, так как является одним из самых безопасных районов Бангкока.
ПЛЮСЫ ЖК:
- балкон;
- парковка;
- зона для барбекю;
- тренажерный зал;
- лифт;
- террасса на крыше;
- круглосуточная охрана;
- бассейн.
Локация:
От жилого комплекса очень легко добраться до центра делового района, а также легко будет выехать за город. Неподалёку находтся вся необходимая инфраструктура для жизни (кафе, рестораны, магазины, места для развлечений).
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