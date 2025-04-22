Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд

Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружении природы и безмятежность благодаря высоким стандартам безопасности и современным технологиям.

Особенности

собственный бассейн с джакузи

парковка на 2-4 машины

круглосуточная охрана

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в окружении природы, рядом с водохранилищем Huay Chak-Nok, всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, школами, больницами, магазинами.