Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд

Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружении природы и безмятежность благодаря высоким стандартам безопасности и современным технологиям.
Особенности
Недвижимость находится в престижном районе, в окружении природы, рядом с водохранилищем Huay Chak-Nok, всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, школами, больницами, магазинами.