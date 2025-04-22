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Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$424,133
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 20963
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386788
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружении природы и безмятежность благодаря высоким стандартам безопасности и современным технологиям.

Особенности

  • собственный бассейн с джакузи
  • парковка на 2-4 машины
  • круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в окружении природы, рядом с водохранилищем Huay Chak-Nok, всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, школами, больницами, магазинами.

  • Пляж Джомтьен - 10 км
  • Пляж Central Festival Pattaya - 15 км
  • Terminal 21 Pattaya - 16 км
  • Аквапарк - 19 км

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$424,133
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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