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Квартира в новостройке PRISTINE PARK III

Паттайя, Таиланд
Цена по запросу
;
18
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19776
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Инвестиции! Престиж, милостивый друг, живописный Джомфри!

Рассрочка!

Протяженность: 1700 м!

Апартаменты, в том числе, экспертные, электрифицированные, мебековские и кадетские, кондиционерные, кулинарные, сантехнические.

ПРИСТИННЫЙ ПАРК III - ІІЛЕЯ ЛИЦАЦИЯ и КРИМА ДИ и ИНЖИНАЦИЯ ТУНДЕЛЬ ДЖОММЕРЕН. Удобство: ЛЮБИЛЬНЫЙ, ДЖИАЛЬСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ,

Расположение: - Пляж, 1700 м; - аквапарк Паттайя; - храм "Большой Будда". по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по Ты, на "Эль-Эль-Эс-Эль-Эс-Эль-Эс-Эс-Эс-Эс-Эс-Эс-Си"!

* Стоимость: * 20.05.2024г. * * *Медленность.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Квартира в новостройке PRISTINE PARK III
Паттайя, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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