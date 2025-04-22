Квартира в новостройке PRISTINE PARK III

Инвестиции! Престиж, милостивый друг, живописный Джомфри!

Рассрочка!

Протяженность: 1700 м!

Апартаменты, в том числе, экспертные, электрифицированные, мебековские и кадетские, кондиционерные, кулинарные, сантехнические.

ПРИСТИННЫЙ ПАРК III - ІІЛЕЯ ЛИЦАЦИЯ и КРИМА ДИ и ИНЖИНАЦИЯ ТУНДЕЛЬ ДЖОММЕРЕН. Удобство: ЛЮБИЛЬНЫЙ, ДЖИАЛЬСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАУНАЙСКИЙ, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙН, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ, ДЖАНДЖАЙ,

Расположение: - Пляж, 1700 м; - аквапарк Паттайя; - храм "Большой Будда". по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по по Ты, на "Эль-Эль-Эс-Эль-Эс-Эль-Эс-Эс-Эс-Эс-Эс-Эс-Си"!

* Стоимость: * 20.05.2024г. * * *Медленность.