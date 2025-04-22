Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд

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Комплекс состоит из 6 эксклюзивных вилл с 4-5 спальнями. Каждый элемент тщательно продуман здесь для создания атмосферы роскоши и изысканности.
парковка
террасы
зона отдыха на открытом воздухе
инфинити-бассейн
зона барбекю
система "умный дом"
Окончание строительства - 2026 год.
Расположен…
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket.
Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле.
Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, которы…
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Агентство
DDA Real Estate
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Новый эксклюзивный комплекс вилл в живописном районе Самуи предлагает 6 вилл на стадии строительства, каждая из которых тщательно продумана, чтобы соответствовать высочайшим стандартам современной жилья. Каждая вилла построена таким образом, чтобы комнаты были максимально просторными и светл…