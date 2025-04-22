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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$2,55 млн
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20785
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385602
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и садами. Элитный клуб, активности на берегу озера и развлечения премиум класса - все это принесет разнообразие и яркость в вашу жизнь.

Особенности

  • клуб
  • бассейн
  • парк
  • озеро
  • кафе
  • бар
  • ресторан
  • фитнес-центр
  • коворкинг

Рассрочка - 80/20.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция высокоскоростной железной дороги - 5 минут
  • Яхт-клуб - 5 минут
  • Торговый центр - 5 минут
  • Пляж Джомтьен - 10 минут
  • Международная школа - 10 минут
  • Больница - 15 минут
  • Супермаркет - 15 минут
  • Аквапарк - 15 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
  • Пляж Банг Сарай - 20 минут

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$2,55 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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