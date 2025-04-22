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  4. Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Са Кху, Таиланд
от
$95,506
14.04.2025
$95,088
13.04.2025
$95,143
12.04.2025
$94,658
11.04.2025
$95,613
10.04.2025
$94,132
09.04.2025
$95,366
08.04.2025
$95,140
07.04.2025
$95,919
06.04.2025
$95,928
05.04.2025
$95,654
04.04.2025
$96,286
03.04.2025
$98,006
02.04.2025
$98,188
01.04.2025
$98,405
31.03.2025
$98,473
30.03.2025
$98,446
29.03.2025
$98,846
28.03.2025
$98,915
27.03.2025
$98,947
26.03.2025
$98,535
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20858
ID новостройки на Realting
In CRM: 2355215
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

О комплексе

Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа:

  • 28 м² — 1 спальня
  • 35 м² — 1 спальня
  • 55 м² — 2 спальни
  • 113 м2 - 3 спальни
Дополнительные возможности

План оплаты:

  • 25% - при бронировании
  • 25% - во время строительства
  • 25% – при сдаче проекта в эксплуатацию
  • 25% - после сдачи проекта
Удобства и оснащение в доме

Резиденция располагает бассейнами и джакузи, зоной BBQ, детской площадкой, тренажёрным залом и спа-комплексом, бизнес-лаунджем и зоной коворкинга, баром, кафе, театром и караоке, игровой зоной, парковкой и прачечной.

Преимущества

Надёжный застройщик

Компания существует с 1989 года — в период становления занималась ландшафтным дизайном, а теперь успешно применяет этот опыт в благоустройстве своих объектов. С 2011 года успешно реализовал 5 масштабных курортных проектов на острове, ещё один достраивают — он был распродан за 20 минут.

Квартиры «под ключ» представлены в качественной отделке с высокими потолками и панорамными окнами, а мебель и основная бытовая техника включены в стоимость.

Удобное расположение относительно аэропорта и развитая инфраструктура делают комплекс привлекательным для сдачи в аренду туристам.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Най Янг — уединённое живописное место на северо-западном побережье Пхукета, где совсем нет волн. Здесь можно спрятаться в лесу под высокими деревьями или выйти на берег полукруглой бухты с яхтами и белым песком.

Пляж расположился на территории Национального парка Сиринат, недалеко от международного аэропорта, до которого можно дойти пешком по береговой линии.

Благодаря уникальному сочетанию природы, развлечений и комфорта вдали от потока туристов, Най Янг становится привлекательным местом для приобретения жилья.

  • Пляж Наянг - 400 м
  • Национальный парк Сиринат - 600 м
  • Аэропорт - 2 км
  • Пляж Найтон - 5 км

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

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Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$95,506
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