Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа:

28 м² — 1 спальня

35 м² — 1 спальня

55 м² — 2 спальни

113 м2 - 3 спальни

Дополнительные возможности

План оплаты:

25% - при бронировании

25% - во время строительства

25% – при сдаче проекта в эксплуатацию

25% - после сдачи проекта

Удобства и оснащение в доме

Резиденция располагает бассейнами и джакузи, зоной BBQ, детской площадкой, тренажёрным залом и спа-комплексом, бизнес-лаунджем и зоной коворкинга, баром, кафе, театром и караоке, игровой зоной, парковкой и прачечной.

Преимущества

Надёжный застройщик

Компания существует с 1989 года — в период становления занималась ландшафтным дизайном, а теперь успешно применяет этот опыт в благоустройстве своих объектов. С 2011 года успешно реализовал 5 масштабных курортных проектов на острове, ещё один достраивают — он был распродан за 20 минут.

Квартиры «под ключ» представлены в качественной отделке с высокими потолками и панорамными окнами, а мебель и основная бытовая техника включены в стоимость.

Удобное расположение относительно аэропорта и развитая инфраструктура делают комплекс привлекательным для сдачи в аренду туристам.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Най Янг — уединённое живописное место на северо-западном побережье Пхукета, где совсем нет волн. Здесь можно спрятаться в лесу под высокими деревьями или выйти на берег полукруглой бухты с яхтами и белым песком.

Пляж расположился на территории Национального парка Сиринат, недалеко от международного аэропорта, до которого можно дойти пешком по береговой линии.

Благодаря уникальному сочетанию природы, развлечений и комфорта вдали от потока туристов, Най Янг становится привлекательным местом для приобретения жилья.