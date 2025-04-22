Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа:
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Резиденция располагает бассейнами и джакузи, зоной BBQ, детской площадкой, тренажёрным залом и спа-комплексом, бизнес-лаунджем и зоной коворкинга, баром, кафе, театром и караоке, игровой зоной, парковкой и прачечной.Преимущества
Надёжный застройщик
Компания существует с 1989 года — в период становления занималась ландшафтным дизайном, а теперь успешно применяет этот опыт в благоустройстве своих объектов. С 2011 года успешно реализовал 5 масштабных курортных проектов на острове, ещё один достраивают — он был распродан за 20 минут.
Квартиры «под ключ» представлены в качественной отделке с высокими потолками и панорамными окнами, а мебель и основная бытовая техника включены в стоимость.
Удобное расположение относительно аэропорта и развитая инфраструктура делают комплекс привлекательным для сдачи в аренду туристам.Расположение и объекты поблизости
Пляж Най Янг — уединённое живописное место на северо-западном побережье Пхукета, где совсем нет волн. Здесь можно спрятаться в лесу под высокими деревьями или выйти на берег полукруглой бухты с яхтами и белым песком.
Пляж расположился на территории Национального парка Сиринат, недалеко от международного аэропорта, до которого можно дойти пешком по береговой линии.
Благодаря уникальному сочетанию природы, развлечений и комфорта вдали от потока туристов, Най Янг становится привлекательным местом для приобретения жилья.