Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд

В проекте комплекс эксклюзивных вилл класса люкс с уровнем пятизвёздочного курорта.

Традиционный дизайн используется для экономии энергопотребления: высокие потолки помогают сдерживать жару, естественная перекрёстная вентиляция обеспечивает прохладу дома, а большие навесы создают тень.

Концепция ландшафта заимствована из оформления многоярустного тропического леса Пхукета.

Форма собственности: фрихолд.

План оплаты:

Бронирование — 2%

Подписание договора на покупку в течении 30 дней — 28%

Во время строительства - 60%

Завершение строительства и передача объекта покупателю — 10%

Особенности квартир

Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн.

Каждая из вилл обладает своей неповторимой особенностью - цветущим деревом, которое будет расти прямо в центре жилой зоны, и создавать прекрасный вид из любой точки.

В домах есть гостиная/столовая, кухня, 3-4 спальни, 4-5 ванных комнат, 1-2 парковки, прачечная, кабинет, кладовая, летний душ, комнаты и террасы с местами отдыха, лаунж-зона с бассейном.

Удобства и оснащение в доме

Лаундж зона спроектирована с заниженым уровнем по отношению к уровню бассейна.

Особенности дизайна бассейна: размер от 10 метров в длину, зона с фонтанами для детей, барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны).

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть необходимая инфраструктура и места для жителей и туристов. Расстояние: