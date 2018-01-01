Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд

В проекте комплекс эксклюзивных вилл класса люкс с уровнем пятизвёздочного курорта.
Традиционный дизайн используется для экономии энергопотребления: высокие потолки помогают сдерживать жару, естественная перекрёстная вентиляция обеспечивает прохладу дома, а большие навесы создают тень.
Концепция ландшафта заимствована из оформления многоярустного тропического леса Пхукета.
Форма собственности: фрихолд.
План оплаты:
Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн.
Каждая из вилл обладает своей неповторимой особенностью - цветущим деревом, которое будет расти прямо в центре жилой зоны, и создавать прекрасный вид из любой точки.
В домах есть гостиная/столовая, кухня, 3-4 спальни, 4-5 ванных комнат, 1-2 парковки, прачечная, кабинет, кладовая, летний душ, комнаты и террасы с местами отдыха, лаунж-зона с бассейном.Удобства и оснащение в доме
Лаундж зона спроектирована с заниженым уровнем по отношению к уровню бассейна.
Особенности дизайна бассейна: размер от 10 метров в длину, зона с фонтанами для детей, барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны).Расположение и объекты поблизости
Рядом есть необходимая инфраструктура и места для жителей и туристов. Расстояние: