  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд

Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд

Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€1,11 млн
;
12
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

В проекте комплекс эксклюзивных вилл класса люкс с уровнем пятизвёздочного курорта.

Традиционный дизайн используется для экономии энергопотребления: высокие потолки помогают сдерживать жару, естественная перекрёстная вентиляция обеспечивает прохладу дома, а большие навесы создают тень.

Концепция ландшафта заимствована из оформления многоярустного тропического леса Пхукета.

Форма собственности: фрихолд.

План оплаты:

  • Бронирование — 2%
  • Подписание договора на покупку в течении 30 дней — 28%
  • Во время строительства - 60%
  • Завершение строительства и передача объекта покупателю — 10%
Особенности квартир

Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн.

Каждая из вилл обладает своей неповторимой особенностью - цветущим деревом, которое будет расти прямо в центре жилой зоны, и создавать прекрасный вид из любой точки.

В домах есть гостиная/столовая, кухня, 3-4 спальни, 4-5 ванных комнат, 1-2 парковки, прачечная, кабинет, кладовая, летний душ, комнаты и террасы с местами отдыха, лаунж-зона с бассейном.

Удобства и оснащение в доме

Лаундж зона спроектирована с заниженым уровнем по отношению к уровню бассейна.

Особенности дизайна бассейна: размер от 10 метров в длину, зона с фонтанами для детей, барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны).

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть необходимая инфраструктура и места для жителей и туристов. Расстояние:

  • 5 минут до пляжей Банг Тао и Лайан, ТЦ Port de Phuket и туристической улицы Боут Авеню.
  • В окружении лучших международных школ
  • 10 минут до ТЦ Robinson
  • Всего 800 метров до аквапарка Blue Tree
  • Удобная логистка к дорогам Pasak Soi 8 и Cherngtalay Soi 2
  • 20 минут до аэропорта и больницы
Местонахождение новостройки
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Grand Kamala Falls
Пхукет, Таиланд
от
€219,884
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Паттайя, Таиланд
от
€90,300
Жилой комплекс Laguna Beachside
Пхукет, Таиланд
от
€782,827
Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Паттайя, Таиланд
от
€120,489
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€488,268
Вы просматриваете
Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€1,11 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Паттайя, Таиланд
от
€376,558
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Изящная квартира в популярном комплексе Movenpick Hotel Residential в районе Джомтьен (Паттайя). Апартаменты представляют собой - двухуровневый роскошный люкс с 2 спальнями и прямым видом на море и океанскую пристань для яхт. Современный дизайн в морской тематике. В квартире установлен кухонный гарнитур, а также имеется стиральная машина, варочная панель и вытяжка, холодильник с морозильной камерой, тостер, электрический чайник, микроволновая печь, утюг и гладильная доска. Полный набор посуды для приготовления пищи и столовых приборов. Особенности комплекса: бассейн, библиотека, джакузи, сауна, сад, бар / ресторан, тренажерный зал, зона йоги, резервные генераторы, прачечная, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от яхт-клуба Ocean Marina и в 15 км от Паттайи с оживленными ночными клубами, магазинами и многочисленными ресторанами. До загородного клуба Siam - 15 минут езды. Поездка до международного аэропорта Суварнабхуми займет 2 часа. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. На сегодняшний день покупка недвижимости в Паттайе является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€174,201
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, озера и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€809,131
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные меблированные виллы в азиатском стиле. Резиденция располагает торговым центром, ресторанами, спа-центром. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Кондиционеры Сантехника Расположение и объекты поблизости Пляж - 2,5 км Гольф-клуб - 10 минут Аквапарк - 15 минут
Realting.com
Перейти