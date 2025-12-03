  1. Realting.com
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Показать все Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Таиланд
от
$63,339
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Seven Seas Cote d Azur - масштабный проект в стиле всемирно известной французской Ривьеры. Seven Seas Cote d Azur, расположен в 180 метрах от оборудованного для комфортного отдыха пляжа, занимает территорию, общей площадью 24,8 Га. Оснащение квартиры: - Чистовая внутренняя отделка, - По…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Показать все Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Паттайя, Таиланд
от
$66,511
Количество этажей 43
Современные, видовые апартаменты в центре пляжа Джомтьен с прекрасным видом на море и природу! Инвестируйте в элитные апартаменты Riviera Jomtien от застройщика Riviera Group, предоставляющие доходность от аренды от 5%! Пляж в 550м! Квартиры полностью оборудованы и меблированы! Rivi…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Показать все Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Паттайя, Таиланд
от
$87,970
Количество этажей 22
Квартира в высококачественном комплексе Beverly Mountain Bay в окружении туристических достопримечательностей Паттайи и в 1,5 часах езды от Бангкока! Инвестиционный объект! Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 10% в год! Есть возможность приобретения недвижим…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$44,993
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–40 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Студия
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$235,116
Апартаменты в самом масштабном и популярном среди туристов готовом комплексе пляжа Джомтьен. В здании 59 этажей с 1644 юнитами разной планировки. Есть апартаменты с собственным бассейном. В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая сады, бассейны, бар, зоны отдыха, к…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Показать все Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$112,033
Год сдачи 2028
Количество этажей 60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от 7%! Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду! Свежий морской воздух и бесконечный пляжный фронт делают этот объект недвижимости уникальным. Есть рассрочка! Расстояние до пляжа: …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,438
Резиденция располагает двумя бассейнами, джакузи, сауной и парной, фитнес-центрами, кафе и рестораном, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты Гардеробы Электрические водонагреват…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Показать все Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Na Chom Thian, Таиланд
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной части Паттайи, в популярном районе, на первой линии моря, прямо у пляжа Джомтьен! Район зеленый, тихий, прекрасно развит. 40 этажный небоскреб, включает 412 апартаментов, площадью 26 - 130 кв. м: сту…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Показать все Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Паттайя, Таиланд
от
$52,975
Количество этажей 8
Инвестируйте в уникальные апартаменты, расположенные всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Джомтьен! Доходность от аренды составляет 5%. Возможна рассрочка: 60% при подписании контракта, остальные 40% в течение 4 лет. Дом сдан! Апартаменты меблированы! Готовы к заселению! Кондоминиум…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$73,824
Инфраструктура комплекса: спортивная площадка спа гольф-симулятор конференц-зал подземная парковка лобби магазины водопады детские бассейны с водными горками беговая дорожка зоны отдыха ухоженный сад ресторан тренажерный зал 20-метровый бассейн с джакузи детская площадка Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$54,824
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в ж…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Ban Na Chom Thian, Таиланд
от
$62,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 24–102 м²
32 объекта недвижимости 32
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.   Инф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Квартира 2 комнаты
52.1
128,197
Квартира 3 комнаты
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Студия
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$100,953
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 24
Площадь 32–69 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошный комплекс премиум-класса состоит из 24 этажей  и располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0
112,201
Квартира 2 комнаты
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$374,004
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает садами и парком, зонами отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, бассейнами и спа, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии пляжа Джомтьен и через дорогу от ночного рынка Джомтьен
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Показать все Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Паттайя, Таиланд
от
$138,216
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 45
Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе Паттайя, в одном из самых популярных районов. Комплекс расположен всего в 50 м от моря с приватным пляжем! Из резиденций открывается потрясающий вид на Сиамский залив. Каждая резиденция имеет совре…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,494
Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи. Более 30% юнитов уже…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$232,554
Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассе…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Показать все Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Na Chom Thian, Таиланд
от
$62,470
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Показать все Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Паттайя, Таиланд
от
$83,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 34
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Джомтьена — кондоминиум с потрясающими видами на море и первоклассной инфраструктурой! Ожидаемая доходность до 8% в год! Доступна рассрочка! Полная меблировка! The Riviera Santa Monica – это современный кондоминиум, где комфорт сочетается с прив…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Показать все Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Таиланд
от
$63,100
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Уникальное предложение! Апартаменты на берегу пляжа!Компенсация перелета и помощь в открытии Тайской квоты, которая сохранит Вам сбережения!Whale Marina Condominium — это апартаменты в городе Джомтьен на первой линии от пляжа.Дом сдан, готов к заселению!Великолепные панорамные виды на море и…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Показать все Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Паттайя, Таиланд
от
$97,726
Количество этажей 45
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 7 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Комплекс имеет удачную локацию и пользуется высоким спросом у арендаторов! Апартаменты меблированы, есть сантехника и бытовая техника! Рассрочка! …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Показать все Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Паттайя, Таиланд
от
$109,689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
Инвестиционная возможность в жилой комплекс Copacabana Coral Reef Jomtien, предлагает уникальный стиль моря, рифов и кораллов. Доходность от 7%! Рассрочка! Апартаменты меблированы! Здание спроектировано так, что многие квартиры предоставляют вид на море, что позволяет наслаждаться захв…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$137,718
Особенности проекта: 1 этаж Дизайнерское лобби в стиле отеля с большой крытой зоной высадки Магазин товаров повседневного спроса Большой ресторан с открытой кухней и баром Дизайнерский клубный дом Отдельный парк для собак Большой бассейн на земле Бар у бассейна на земле Отдельные зоны для ш…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$126,542
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 29
Площадь 34–70 м²
9 объектов недвижимости 9
City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Квартира 2 комнаты
70.0
281,206
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$123,348
большой бассейн детские бассейны многоуровневые солнечные террасы водные украшения детский клуб и игровая площадка фитнес-зал и открытая зона с тренажерами ухоженный тропический сад беседки и зоны отдыха водяные горки и пляжные бассейны лобби круглосуточная охрана инфинити-бассейн Осталось …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$143,534
Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на мо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$57,310
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 24–51 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной и безмятежной жизни в центре Паттайи. Комплекс расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса находится автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, ба…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18 млн
Квартира 2 комнаты
50.5
117,768
Агентство
Geo Estate
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Показать все Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Паттайя, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Инвестиции! Престиж, милостивый друг, живописный Джомфри!Рассрочка!Протяженность: 1700 м!Апартаменты, в том числе, экспертные, электрифицированные, мебековские и кадетские, кондиционерные, кулинарные, сантехнические.ПРИСТИННЫЙ ПАРК III - ІІЛЕЯ ЛИЦАЦИЯ и КРИМА ДИ и ИНЖИНАЦИЯ ТУНДЕЛЬ ДЖОММЕРЕН…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$46,017
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 22–43 м²
29 объектов недвижимости 29
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Квартира 2 комнаты
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Студия
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Показать все Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Паттайя, Таиланд
от
$68,987
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном комплексе на холме Пратумнак. Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Дом сдан!Апартаменты меблированы, готовы к заселению! Aurora Pratumnak — это апартаменты в городе Южная Патт…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Показать все Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$107,455
Количество этажей 46
Роскошная квартира в самом сердце Джомтьена, Паттайя с уникальным дизайном и удобствами мирового класса! Инвестируйте в элитные апартаменты Riviera Jomtien от застройщика Riviera Group, предоставляющие доходность от аренды от 5%! Пляж в 500м! Квартиры полностью меблированы! Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Показать все Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Таиланд
от
$64,087
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$123,362
Почувствуйте максимальное наслаждение, когда ослепительные цвета неба Джомтьена обнимают вас нежным, освежающим морским бризом в любом из 3 открытых бассейнов, доступных для вашего отдыха. Погрузитесь в окутывающую соленую воду. Бассейн View point на 6 этаже или для захватывающих видов на го…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Показать все Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$163,854
Количество этажей 7
Инвестиционные апартаменты в Южной Паттайе! Выгодное предложение для инвесторов, которые ищут недвижимость в туристическом регионе. Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду! Доход от 7%! Пляж Джомтьен, 800м! Есть рассрочка! Апартаменты меблированы! Gardenia Pattay…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Показать все Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 40
Уникальное предложение для инвестиций в роскошные апартаменты! Доход от 7%! Выгодное расположение ЖК обуславливает высокий спрос на аренду!До центра города - 15 минут езды!Первая линия моря, прямо у пляжа Джомтьен!Вид на море !Ривьера Монако — это элитный современный кондоминиум, расположенн…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Cote d' Azur
Жилой комплекс Cote d' Azur
Жилой комплекс Cote d' Azur
Жилой комплекс Cote d' Azur
Жилой комплекс Cote d' Azur
Показать все Жилой комплекс Cote d' Azur
Жилой комплекс Cote d' Azur
Na Chom Thian, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Замечательный комплекс сделанный в стиле французского прованса. Площадь земли: 24,800 кв/м Количество зданий: 6 Клубный дом: 1 Общее кол-во квартир: 1,300 Инфраструктура комплекса: - 3 зоны бассейна  - детский бассейн - водные горки - беседки для отдыха и барбекю  - парковк…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$203,247
Проект Aquarous Jomtien Pattaya — высококлассный жилой комплекс, расположенный в районе Джомтьен, Паттайя. Комплекс состоит из двух высотных зданий (44 и 47 этажей), соединённых между собой. Всего 606 юнитов, большинство из которых имеют вид на Сиамский залив, и 5 коммерческих помещений. Ест…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Показать все Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Паттайя, Таиланд
от
$137,365
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 31
Идеальное вложение в недвижимость для постоянного дохода и роста капитала! Апартаменты EDGE в Центральной Паттайе. Доходность от 7 %! Рассрочка! Дом сдан! Все апартаменты продаются полностью меблированными, со встроенной бытовой техникой и сантехникой. В пешей доступности от пляжа! …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$59,528
Современный проект с богатой инфраструктурой и отличным расположением в пешей доступности от пляжа Джомтьен. Это комплекс лагунного типа, что делает его идеальным местом как для собственного проживания, так и для сдачи на длительный срок. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и транспорт…
Агентство
TRANIO
