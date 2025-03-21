Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха.

Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream.

Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Каждая квартира оборудована кухней европейского стандарта и кондиционерами. Ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. Потолочное точечное освещение обеспечивает необходимое количество света.

На территории комплекса:

Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной

Подземная парковка

Бассейн на первом этаже

Охрана 24/7

2 лифта

Прачечная

Инфраструктура района:

Золотой Будда

Резиденция принцессы

Улица баров и развлечений Walking Street

Рынки

Смотровая площадка

Уютный сад с китайскими статуями

Торговый комплекс Central Festival

Массажные салоны

Пляжи

Аквапарк Паттайя парк

Рестораны

Спа и многое другое

Гольф клуб

Пирс Бали Хай

Магазины

Форма собственности: Freehold