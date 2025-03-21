Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха.
Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream.
Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Каждая квартира оборудована кухней европейского стандарта и кондиционерами. Ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. Потолочное точечное освещение обеспечивает необходимое количество света.
На территории комплекса:
Инфраструктура района:
Форма собственности: Freehold