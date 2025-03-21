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Жилой комплекс

Паттайя, Таиланд
от
$46,017
BTC
0.5473631
ETH
28.6896379
USDT
45 496.2949048
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 4936
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха.

Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream.

Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Каждая квартира оборудована кухней европейского стандарта и кондиционерами. Ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. Потолочное точечное освещение обеспечивает необходимое количество света.

 

На территории комплекса:

  • Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной
  • Подземная парковка
  • Бассейн на первом этаже
  • Охрана 24/7
  • 2 лифта
  • Прачечная

 

Инфраструктура района:

  • Золотой Будда
  • Резиденция принцессы
  • Улица баров и развлечений Walking Street
  • Рынки
  • Смотровая площадка
  • Уютный сад с китайскими статуями
  • Торговый комплекс Central Festival
  • Массажные салоны
  • Пляжи
  • Аквапарк Паттайя парк
  • Рестораны
  • Спа и многое другое
  • Гольф клуб
  • Пирс Бали Хай
  • Магазины

 

Форма собственности: Freehold

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 29.5 – 42.8
Цена за м², USD 1,945 – 2,460
Цена квартиры, USD 60,321 – 103,328
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 34.2 – 36.3
Цена за м², USD 1,998 – 2,003
Цена квартиры, USD 68,516 – 72,432
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 21.7 – 27.5
Цена за м², USD 1,922 – 2,666
Цена квартиры, USD 46,004 – 58,923

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$46,017
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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