Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и зонами отдыха в фешенебельном районе Бангкока, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$309,252
Резиденция располагает клубом и коворкингом, зонами отдыха, террасой с бассейном, фитнес-залом, игровой комнатой, садами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом фешенебельном центральном районе Бангкока - Тонглор
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и панорамными видами на реку, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$117,180
26-этажный кондоминиум предлагает непревзойденные панорамные виды на реку. Познакомьтесь с эксклюзивным набором удобств на двухуровневой террасе на крыше с панорамными видами. Особенности: лайндж бар игровая комната фитнес-зал бассейн джакузи детский бассейн конференц-зал парковка круглосут…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$70,617
Комплекс состоит из 6 зданий и располагает красивой территорией с бассейнами и зелеными зонами. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$148,385
Резиденция располагает коворкингом, конференц-залом, тренажерным залом, садом и террасой, бассейном, детской площадкой, парковкой и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от торгового центра, рядом со станцией метро
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$285,971
Резиденция располагает библиотекой и конференц-залом, садом, бассейном с джакузи, детским бассейном, тренажерным залом, круглосуточной охраной, парковкой, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 500 метров Станция наземного метро - 600 метров Торговый центр - 300 метров
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$115,639
Комплекс представляет собой 30-этажную башню с 546 квартирами с 1 спальней. Особенности: лобби зоны отдыха сад инфинити-бассейн джакузи детский бассейн детский клуб тренажерный зал коворкинг панорамный бар Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 750 метрах от ближайшего…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$74,935
Кондоминиум в курортном стиле состоит из 5 зданий и располагает широким выбором удобств: зеленый лесопарк зоны отдыха сад бассейны солнечная терраса детский бассейн зеленая лужайка зона барбекю джакузи тренажерный зал сауна спа коворкинг игровая комната Расположение и объекты поблизости Н…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$70,309
Комплекс состоит из 4 зданий и располагает богатой инфраструктурой: лобби кафе прачечная детский клуб библиотека бассейны детский бассейн джакузи кинотеатр сад Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 700 метрах от станции метро
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с 5-звездочный инфраструктурой, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$68,243
Комплекс состоит из 3 зданий с 588 квартирами и располагает богатой инфраструктурой: зеленые зоны бар коворкинг музыкальная студия джакузи бассейны сад тренажерный зал общая кухня конференц-зал кинотеатр Расположение и объекты поблизости Недвижимость удобно расположена рядом со всей необх…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$204,458
Резиденция располагает зоной коворкинга, конференц-залом и зоной отдыха, садом, бассейном, тренажерным залом, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре района Лат Пхрао, в 300 метрах от станции наземного метро и в 700 метрах о…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$96,500
Проект рядом с автомагистралью и местами отдыха. В проекте апартаменты с 1-2 спальнями. В комплексе также есть различные зоны отдыха, включая зелёные сады и террасу на крыше, 22-метровый бассейн с солёной водой, площадки для пикников и барбекю, студию для творчества и рукоделия, беговые доро…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и клубными домами, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$1,60 млн
Современная роскошная резиденция состоит из 106 3-этажных вилл с бассейнами. Особенности: 2 клубных дома парк зоны отдыха обеденный зал винный клуб конференц-зал обеденная терраса на открытом воздухе бассейны джакузи детский клуб коворкинг спа-центр тренажерный зал Расположение и объекты …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с огромным бассейном и пышными зелёными зонами в Суан Луанге, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$64,221
Этот комплекс позволит вам каждый день чувствовать себя как на роскошном курорте в рамках концепции «оазиса в городском курорте, затерянного в саду». Заряжайтесь энергией и освежайтесь каждое утро в окружении природы, чтобы вы чувствовали себя как дома. Комплекс состоит из 5 восьмиэтажных зд…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$1,10 млн
Резиденция располагает бассейном с панорамным видом на город, джакузи и детской зоной, парной, садом на крыше, парковкой, тренажерным залом, библиотекой, игровой комнатой, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном район…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и пространством для коворкинга, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$307,322
Насладитесь спокойном ритмом жизни в курортном кондоминиуме, который сделает каждый ваш день по-настоящему выдающимся. Здесь органично сочетаются природа и любые удобства, которые вы только можете пожелать. Все грани дизайна, будь то архитектура, фасад или интерьеры, выходят на новый уровень…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$92,511
Комплекс представляет собой 2 здания с 787 квартирами с 1 спальней. Особенности: лобби зоны отдыха фитнес-клуб Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$567,389
Резиденция располагает клубом и бассейном, фитнес-центром, коворкингом, детской игровой комнатой, большим парком с озером. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 2,3 км Станция метро - 6 км Железнодорожная станция - 950 метров Школа - 2,6 км Университет - 10 км Торговый центр - 4,4 к…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом и конференц-залом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$98,062
Комплекс состоит из 3 зданий и располагает широким выбором удобств: конференц-зал игровая комната общая кухня зона отдыха на крыше фитнес-клуб бассейн джакузи зал для йоги кафе сад коворкинг Преимущества Арендный доход - 5,2-6,5%. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Сухумвит, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$74,613
Почувствуйте эстетику жизни в гармонии в современном роскошном кондоминиуме в самом сердце района Сухумвит, с захватывающим видом на реку Чао Прайя. Этот кондоминиум состоит из 4 зданий, 33 этажей и 582 квартир. Удобства: Ресепшн и вестибюль Общий тренажерный зал и бассейн Сауна Общий сад П…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Nue Z Square
Бангкок, Таиланд
от
от
$58,490
Количество этажей 8
Современный кондоминиум с идеальным расположением! Отличная инвестиция в развивающемся районе Бангкока! Nue Z-Square Suan Luang – это стильный малоэтажный кондоминиум от застройщика Noble Development, сочетающий функциональность, современный дизайн и доступную цену. Проект идеально подхо…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс с бассейнами и спа в центральном деловом районе Бангкока, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$93,745
Усовершенствуйте каждый момент своей жизни с исключительными удобствами, созданными для любого стиля жизни, обеспечивая счастье и отдых, который подойдет именно вам. Первоклассная инфраструктура позволит максимально повысить ваш уровень жизни. Особенности: конференц-залы тренажерный зал бас…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$251,694
Проект в спокойном районе Бангкока, в окружении зелёных участков. В здании стандартные и лофт апартаменты с 1-2 спальнями. Рядом магазины, школы, больницы, станция метро. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: лаунж-зоны, лобби с произведениями искусства, просторная площадка для отдых…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$675,331
Современный жилой комплекс включает лобби и зону ко-воркинга, клубный дом, взрослый и детский бассейны, фитнес-зал, йога-комнату, парк, круглосуточную охрану. Каждый дом имеет 3 спальни, 4-5 ванных комнат, гостиную, столовую, кухню, кладовую комнату, гардеробную, террасы, парковку на 2-3 маш…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Noble Form Thonglor
Бангкок, Таиланд
от
от
$243,860
Количество этажей 46
Noble Form Thonglor — роскошные апартаменты класса люкс в сердце Бангкока! Инвестируйте в престиж и комфорт мирового уровня! Noble Form Thonglor — новый высотный кондоминиум премиум-класса в самом фешенебельном районе Бангкока — Thonglor. Проект воплощает элегантный стиль ар-деко, высоки…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
от
$225,369
Резиденция располагает детской площадкой, 40-метровым бассейном с живописным видом, джакузи и солнечной террасой, детским бассейном, зоной отдыха и коворкингом, тренажерным залом, парной, садом на крыше, круглосуточной охраной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Ко…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, различными зонами отдыха и детским клубом, Бангкок, Таи
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, различными зонами отдыха и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$58,005
Комплекс состоит из 3 зданий и располагает большим выбором удобств, созданных в стиле каждого из четырех времен года: Осень: зона отдыха на открытом воздухе коворкинг бассейны Зима: прачечная зона отдыха на открытом воздухе тренажерный зал бассейн Весна: библиотека прачечная конференц-з…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$501,752
Резиденция располагает клубом, фитнес-центром, бассейном с морской водой, парком, детской площадкой, коворкингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школами, автомагистралями, торговыми центрами, станцией метро
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$92,511
Комплекс состоит из 4 зданий и располагает богатой инфраструктурой: лобби террасы сад панорамная зона коворкинга конференц-зал игровая комната детский клуб обеденная зона детский бассейн джакузи на открытом воздухе фитнес-зал сауна бассейны зона для йоги Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$86,886
Комплекс представляет собой определение нового устойчивого стиля жизни, который сочетает в себе технологии и естественные зеленые зоны. Особенности: лобби конференц-зал бассейн общая кухня коворкинг прачечная зона отдыха с библиотекой на открытом воздухе игровая комната спа бар зал для меро…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Бангкок, Таиланд
от
$118,620
Год сдачи 2028
Количество этажей 47
Nue Epic Asok-Rama9 – идеальная инвестиция в сердце Бангкока! Современный кондоминиум с высоким доходом от аренды и выгодной ценой! Это премиальный жилой комплекс из четырех башен с более чем 3,107 квартирами, сочетающий комфорт, стиль и выгодное расположение. Проект идеально подходит дл…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$111,013
Проект в Клонг Сан, одном из старейших районов Бангкока, рядом со станцией метро. Здание из красного кирпича, с лофтами и стандартными апартаментами с 1-2 спальнями. Из окон открывается вид на город. Из некоторых апартаментов есть вид на реку. Основа для создания концепции ландшафтного дизай…
Агентство
TRANIO
