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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$2,25 млн
14.04.2025
$2,23 млн
13.04.2025
$2,24 млн
12.04.2025
$2,22 млн
11.04.2025
$2,25 млн
10.04.2025
$2,21 млн
09.04.2025
$2,24 млн
08.04.2025
$2,24 млн
07.04.2025
$2,25 млн
06.04.2025
$2,25 млн
05.04.2025
$2,25 млн
04.04.2025
$2,26 млн
03.04.2025
$2,30 млн
02.04.2025
$2,31 млн
01.04.2025
$2,31 млн
31.03.2025
$2,31 млн
30.03.2025
$2,31 млн
29.03.2025
$2,32 млн
28.03.2025
$2,32 млн
27.03.2025
$2,33 млн
26.03.2025
$2,32 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25296
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440388
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Эксклюзивная резиденция является примером абсолютной роскоши и создана, чтобы обеспечить высочайший уровень комфорта. Благодаря просторным планировкам вы можете удовлетворить все свои потребности: от больших спален до элегантных гостиных. Каждая деталь тщательно продумана для обеспечения максимального комфорта и стиля. Каждая вилла имеет сад и бассейн.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Встроенная кухня с бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Эксклюзивная локация предлагает удобный доступ к различным объектам инфраструктуры, таким как известные рестораны, престижные поля для гольфа, международные школы, восхитительные пляжи и элитные пятизвездочные отели.

Уникальное расположение проекта обеспечивает жильцам удобство, делая его идеальным выбором для тех, кто предпочитает динамичную жизнь с хорошим транспортным сообщением.

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$2,25 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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