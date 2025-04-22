Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд

Эксклюзивная резиденция является примером абсолютной роскоши и создана, чтобы обеспечить высочайший уровень комфорта. Благодаря просторным планировкам вы можете удовлетворить все свои потребности: от больших спален до элегантных гостиных. Каждая деталь тщательно продумана для обеспечения максимального комфорта и стиля. Каждая вилла имеет сад и бассейн.

Кондиционеры

Встроенная кухня с бытовой техникой

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Эксклюзивная локация предлагает удобный доступ к различным объектам инфраструктуры, таким как известные рестораны, престижные поля для гольфа, международные школы, восхитительные пляжи и элитные пятизвездочные отели.

Уникальное расположение проекта обеспечивает жильцам удобство, делая его идеальным выбором для тех, кто предпочитает динамичную жизнь с хорошим транспортным сообщением.