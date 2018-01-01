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Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд

Кату, Таиланд
от
€61,854
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20
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О комплексе

Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова.

Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Сдача: сентябрь 2024

Особенности квартир

Юниты оборудованы кухонной техникой и приборами, телевизором, комплектом штор, полотенец и постельного белья, а также подготовленными комплектами мебели от застройщика.

Преимущества

Доступен фрихолд (по иностранной квоте осталось около 100 квартир).

Возможна рассрочка (35% — первый взнос, 65% — во время сдачи проекта).

Расположение и объекты поблизости

Главный плюс Кату — это наличие абсолютно всей инфраструктуры для жизни. ЖК из 3 корпусов в 5-10 минутах езды до аквапарка Andamanda, гольф-клуба Red Mountain, университета Prince of Songkhla, международных школ, магазинов, ТЦ, больницы Bangkok Hospital и пляжа Патонг.

Недвижимость находится рядом с центром города и достопримечательностями.

  • Торговый центр - 5 минут
  • Гольф-клуб - 5 минут
  • Университет - 5 минут
  • Центр Пхукета - 7 минут
  • Пляж Патонг - 10 минут
Местонахождение новостройки
Кату, Таиланд

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Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Кату, Таиланд
от
€61,854
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