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Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд

Чаенг Мон, Таиланд
от
$163,231
14.04.2025
$162,223
13.04.2025
$162,318
12.04.2025
$162,922
11.04.2025
$166,605
10.04.2025
$167,284
09.04.2025
$168,123
08.04.2025
$168,020
06.04.2025
$168,119
05.04.2025
$166,587
04.04.2025
$168,812
03.04.2025
$170,684
02.04.2025
$170,326
01.04.2025
$169,940
30.03.2025
$169,420
29.03.2025
$170,684
28.03.2025
$171,307
27.03.2025
$170,707
26.03.2025
$170,601
25.03.2025
$170,017
24.03.2025
$169,436
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20118
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379440
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Чаенг Мон

О комплексе

Новый комплекс состоит из 13 вилл с бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь участков от 333 до 490 м2. За дополнительную плату 90 000 бат можно установить джакузи в бассейн. Полный комплект мебели можно приобрести за 950 000 бат.

Право собственности: аренда 30 лет.

Срок строительства составляет всего 8-10 месяцев.

Особенности квартир

Каждая вилла включает 3 спальни с ванными комнатами, гостиную/столовую с кухней, прихожую, гостевой туалет, террасу, техническое помещение.

Удобства и оснащение в доме
  • Водяной насос Митцубиси
  • Водяной бак на 1000 литров
  • Бойлер на 50 литров
  • Кондиционеры
  • Потолочные вентиляторы
  • Полностью оборудованные ванные комнаты
Преимущества

Профессиональная управляющая компания.

Окупаемость 5-6 лет.

Электричество по государственным тарифам.

Воды из глубокой скважины.

План оплаты:

  • Бронирование: 10%
  • Первый платеж: 30%
  • Второй платеж: 20%
  • Третий платеж: 20%
  • Четвертый платеж: 10%
  • Пятый платеж: 10%
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в районе Плай Лаем, откуда за 5 минут на машине можно добраться до пляжа Чонгмон.

Местонахождение на карте

Чаенг Мон, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$163,231
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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