Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд

Новый комплекс состоит из 13 вилл с бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь участков от 333 до 490 м2. За дополнительную плату 90 000 бат можно установить джакузи в бассейн. Полный комплект мебели можно приобрести за 950 000 бат.

Право собственности: аренда 30 лет.

Срок строительства составляет всего 8-10 месяцев.

Особенности квартир

Каждая вилла включает 3 спальни с ванными комнатами, гостиную/столовую с кухней, прихожую, гостевой туалет, террасу, техническое помещение.

Водяной насос Митцубиси

Водяной бак на 1000 литров

Бойлер на 50 литров

Кондиционеры

Потолочные вентиляторы

Полностью оборудованные ванные комнаты

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Профессиональная управляющая компания.

Окупаемость 5-6 лет.

Электричество по государственным тарифам.

Воды из глубокой скважины.

План оплаты:

Бронирование: 10%

Первый платеж: 30%

Второй платеж: 20%

Третий платеж: 20%

Четвертый платеж: 10%

Пятый платеж: 10%

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в районе Плай Лаем, откуда за 5 минут на машине можно добраться до пляжа Чонгмон.