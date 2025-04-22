Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд

Новый комплекс состоит из 13 вилл с бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь участков от 333 до 490 м2. За дополнительную плату 90 000 бат можно установить джакузи в бассейн. Полный комплект мебели можно приобрести за 950 000 бат.
Право собственности: аренда 30 лет.
Срок строительства составляет всего 8-10 месяцев.Особенности квартир
Каждая вилла включает 3 спальни с ванными комнатами, гостиную/столовую с кухней, прихожую, гостевой туалет, террасу, техническое помещение.Удобства и оснащение в доме
Профессиональная управляющая компания.
Окупаемость 5-6 лет.
Электричество по государственным тарифам.
Воды из глубокой скважины.
План оплаты:
Комплекс находится в районе Плай Лаем, откуда за 5 минут на машине можно добраться до пляжа Чонгмон.