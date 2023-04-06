Финляндия

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Квартиры в Финляндии
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Квартирав Ийсалми, Финляндия
Квартира
Ийсалми, Финляндия
€ 35,000
Квартирав Лапинлахти, Финляндия
Квартира
Лапинлахти, Финляндия
€ 25,221
Квартирав Сийлинъярви, Финляндия
Квартира
Сийлинъярви, Финляндия
€ 32,295
Квартирав Vaesterby, Финляндия
Квартира
Vaesterby, Финляндия
€ 33,000
Дома в Финляндии
Посмотреть все дома виллы коттеджи таунхаусы
Таунхаусв Ahola, Финляндия
Таунхаус
Ahola, Финляндия
€ 33,000
Таунхаусв Раутъярви, Финляндия
Таунхаус
Раутъярви, Финляндия
Цена по запросу
Домв Kaukjaervi, Финляндия
Дом
Kaukjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Vastamaeki, Финляндия
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 315,000
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Все публикации
В Финляндии строят меньше новостроек, чем 2 года назад. Почему? 
06.04.2023
В Финляндии строят меньше новостроек, чем 2 года назад. Почему? 
Как купить недвижимость в Финляндии: подробный гайд
23.03.2023
Как купить недвижимость в Финляндии: подробный гайд
Дома в Финляндии больше не покупают? Аналитики об обвале инвестиций в стране
16.02.2023
Дома в Финляндии больше не покупают? Аналитики об обвале инвестиций в стране
«В Финляндии с голоду точно не умрешь». Семья из Беларуси переехала в Финляндию: как ей там живется?
28.12.2022
«В Финляндии с голоду точно не умрешь». Семья из Беларуси переехала в Финляндию: как ей там живется?
В Финляндии продается ультрамариновый коттедж с комнатами в цвет радуги. Цена — €22,000
19.12.2022
В Финляндии продается ультрамариновый коттедж с комнатами в цвет радуги. Цена — €22,000
Где живут самые здоровые люди? 10 стран с лучшими в мире системами здравоохранения 
28.11.2022
Где живут самые здоровые люди? 10 стран с лучшими в мире системами здравоохранения 
В Финляндии за €12,500 продается кирпичный дом. Почему так дешево?
17.11.2022
В Финляндии за €12,500 продается кирпичный дом. Почему так дешево?
Купить дом дешево и переехать в Финляндию — чем не мечта? Подборка уютных домиков в лесу
31.08.2022
Купить дом дешево и переехать в Финляндию — чем не мечта? Подборка уютных домиков в лесу
Финляндия
Столица: Хельсинки
Языки: _language_FI
Валюта: _currency_FI
Население: млн.
Часовой пояс: (GTM)
ИРЧП:
Погода в Хельсинки
Ясно
Ветер: 5 м/с, северный
Давление: 1015 мм рт. ст.
Влажность: 83%
Средняя цена
за квартиру: € 81,237
за дом: € 236,918
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