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Квартира
Ийсалми, Финляндия
€ 35,000
Квартира
Лапинлахти, Финляндия
€ 25,221
Квартира
Сийлинъярви, Финляндия
€ 32,295
Квартира
Vaesterby, Финляндия
€ 33,000
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Таунхаус
Ahola, Финляндия
€ 33,000
Таунхаус
Раутъярви, Финляндия
Цена по запросу
Дом
Kaukjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
1/2 Этаж
€ 315,000
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Все публикации
06.04.2023
В Финляндии строят меньше новостроек, чем 2 года назад. Почему?
23.03.2023
Как купить недвижимость в Финляндии: подробный гайд
16.02.2023
Дома в Финляндии больше не покупают? Аналитики об обвале инвестиций в стране
28.12.2022
«В Финляндии с голоду точно не умрешь». Семья из Беларуси переехала в Финляндию: как ей там живется?
19.12.2022
В Финляндии продается ультрамариновый коттедж с комнатами в цвет радуги. Цена — €22,000
28.11.2022
Где живут самые здоровые люди? 10 стран с лучшими в мире системами здравоохранения
17.11.2022
В Финляндии за €12,500 продается кирпичный дом. Почему так дешево?
31.08.2022
Купить дом дешево и переехать в Финляндию — чем не мечта? Подборка уютных домиков в лесу
Финляндия
Столица:
Хельсинки
Языки:
_language_FI
Валюта:
_currency_FI
Население:
млн.
Часовой пояс:
(GTM)
ИРЧП:
Погода в Хельсинки
3°
Ясно
Ветер:
5 м/с, северный
Давление:
1015 мм рт. ст.
Влажность:
83%
Средняя цена
за квартиру:
€ 81,237
за дом:
€ 236,918
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