Все квартиры Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Пномпень, Камбоджа 1 1 43 м² 19/39 Квартира формата евродвушка площадью в жилом-комплексе премиум-класса под управлением междун… €141,000 Рекомендовать Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Пномпень, Камбоджа 1 1 30 м² 23/32 Студия с балконом на 23 этаже грандиозной башни — первого в Пномпене жилого комплекса с сист… €126,000 Рекомендовать Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Пномпень, Камбоджа 1 1 28 м² 19/39 Элитная студия с большой ванной комнатой и полностью оборудованной кухней. Грамотное зониров… €102,000 Рекомендовать