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Кения

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LESAMA LIMITED
Nairobi Real Estates Limited
To-Let Digital Agency
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Кения
Столица: Найроби
Языки: Английский, cуахили
Валюта: Кенийский шиллинг
Население: 47.56 млн.
Часовой пояс: (GTM+3)
ИРЧП: 0.590
Погода в Найроби
27°
Облачно
Ветер: 7 м/с, северный
Давление: 1008 мм рт. ст.
Влажность: 30%
Средняя цена
за квартиру: €152,220
за дом: €247,061

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