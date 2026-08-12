Болгария расположена на Балканском полуострове и очень разнообразна ландшафтом. В ней есть пляжи причерноморья, гористые возвышенности, холмы, плато и равнины. Мягкий климат только усиливает плюсы, что позволяет инвесторам купить недвижимость в Болгарии на любой вкус: как для проживания, так и для сдачи в аренду.

Преимущества покупки жилья в Болгарии

Решение купить жилье в Болгарии для постоянного проживания или инвестиций стоит подкрепить преимуществами, которые получит покупатель. Ключевым из них является финансовый вопрос: местные цены на 10–15% ниже чем в ЕС, особенно в его западной части. Примерно настолько же ниже и цены на продукты и услуги, однако на уровень жизни это не сильно влияет из-за меньших зарплат.

Основные преимущества:

Разнообразие природного ландшафте и мягкий климат. Объекты в стране есть на любой вкус: если нужно жилье на берегу Черного моря, то Варна и Бургас – лучший выбор. Объекты с видом на горы расположены в Банско и Велинграде. Умеренный континентальный климат с тёплым летом и мягкой зимой тоже зависит от региона. За счет влажного ветра с Черного моря лето на побережьи переносится легче, а в горных районах зимы суровее.

Объекты в стране есть на любой вкус: если нужно жилье на берегу Черного моря, то Варна и Бургас – лучший выбор. Объекты с видом на горы расположены в Банско и Велинграде. Умеренный континентальный климат с тёплым летом и мягкой зимой тоже зависит от региона. За счет влажного ветра с Черного моря лето на побережьи переносится легче, а в горных районах зимы суровее. Удобное географическое расположение . У Болгарии выгодное расположение на пересечении Европы и Азии. Регулярные авиарейсы из Софии, Варны и Бургаса позволяют быстро и недорого добраться практически в любую точку Европы.

. У Болгарии выгодное расположение на пересечении Европы и Азии. Регулярные авиарейсы из Софии, Варны и Бургаса позволяют быстро и недорого добраться практически в любую точку Европы. Лояльное законодательство и возможность получения ВНЖ. Болгария предлагает прозрачные условия для иностранцев, желающих приобрести жилье или переехать сюда на постоянное проживание. Приобретение недвижимости значительно упрощает процедуру получения долгосрочной визы и вида на жительство, а для инвесторов предусмотрены дополнительные налоговые льготы и послабления.

Цены на жилье в Болгарии

Стоимость недвижимости в Болгарии демонстрирует стабильный рост из-за высокого спроса со стороны иностранных инвесторов, особенно на курортную недвижимость.

Город/регион Тип недвижимости Средняя цена София Квартиры в центре 1200–3300 €/м² Варна Квартиры в центре 3327 €/м² Бургас 2-комнатные квартиры 2000 €/м² 3-комнатные квартиры 1807 €/м² Солнечный Берег Апартаменты 800–2000 €/м² Несебр Студии от 32,000 € 2-комнатные квартиры от 45,000 € 3-комнатные квартиры от 85,000 € Святой Влас Студии от 31,000 € 2-комнатные квартиры от 51,500 € 3-комнатные квартиры от 67,500 € Равда Студии от 30,000 € 2-комнатные квартиры от 48,000 € 3-комнатные квартиры от 68,500 € Поморие Студии от 38,000 € 2-комнатные квартиры от 47 000 € 3-комнатные квартиры от 85,000 € Сарафово Студии от 36,000 € 2-комнатные квартиры от 46,000 € 3-комнатные квартиры от 80,000 € Созополь Студии от 41,000 € 2-комнатные квартиры от 67,500 € 3-комнатные квартиры от 100,500 €

Особенности покупки недвижимости в Болгарии

Ограничений на продажу недвижимости в Болгарии иностранцам нет. Но для покупки земель сельскохозяйственного назначения или болгарских участков под строительство нужно оформить юридическое лицо в стране.

Приобретая недвижимость, покупатель оплачивает налог на переход права собственности, который варьируется от 2,5 до 3,5% от стоимости жилья. К этой сумме добавляются нотариальные сборы и услуги юриста (около 1–1,5%). Общие расходы обычно составляют около 4–5% от заявленной стоимости объекта.

В отличие от многих европейских государств, годовой налог на жилую недвижимость в Болгарии достаточно низок и варьируется от 0,15% до 0,45% от кадастровой стоимости объекта.

Где купить жилье в Болгарии для постоянного проживания

Среди наиболее востребованных регионов стоит выделить столицу. София наиболее развита как индустриально, так и инфраструктурно. Средняя цена квартир – от €65,000, частных домов – от €100,000.

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