Болгария расположена на Балканском полуострове и очень разнообразна ландшафтом. В ней есть пляжи причерноморья, гористые возвышенности, холмы, плато и равнины. Мягкий климат только усиливает плюсы, что позволяет инвесторам купить недвижимость в Болгарии на любой вкус: как для проживания, так и для сдачи в аренду.
Преимущества покупки жилья в Болгарии
Решение купить жилье в Болгарии для постоянного проживания или инвестиций стоит подкрепить преимуществами, которые получит покупатель. Ключевым из них является финансовый вопрос: местные цены на 10–15% ниже чем в ЕС, особенно в его западной части. Примерно настолько же ниже и цены на продукты и услуги, однако на уровень жизни это не сильно влияет из-за меньших зарплат.
Основные преимущества:
- Разнообразие природного ландшафте и мягкий климат. Объекты в стране есть на любой вкус: если нужно жилье на берегу Черного моря, то Варна и Бургас – лучший выбор. Объекты с видом на горы расположены в Банско и Велинграде. Умеренный континентальный климат с тёплым летом и мягкой зимой тоже зависит от региона. За счет влажного ветра с Черного моря лето на побережьи переносится легче, а в горных районах зимы суровее.
- Удобное географическое расположение. У Болгарии выгодное расположение на пересечении Европы и Азии. Регулярные авиарейсы из Софии, Варны и Бургаса позволяют быстро и недорого добраться практически в любую точку Европы.
- Лояльное законодательство и возможность получения ВНЖ. Болгария предлагает прозрачные условия для иностранцев, желающих приобрести жилье или переехать сюда на постоянное проживание. Приобретение недвижимости значительно упрощает процедуру получения долгосрочной визы и вида на жительство, а для инвесторов предусмотрены дополнительные налоговые льготы и послабления.
Цены на жилье в Болгарии
Стоимость недвижимости в Болгарии демонстрирует стабильный рост из-за высокого спроса со стороны иностранных инвесторов, особенно на курортную недвижимость.
|Город/регион
|Тип недвижимости
|Средняя цена
|София
|Квартиры в центре
|1200–3300 €/м²
|Варна
|Квартиры в центре
|3327 €/м²
|Бургас
|2-комнатные квартиры
|2000 €/м²
|3-комнатные квартиры
|1807 €/м²
|Солнечный Берег
|Апартаменты
|800–2000 €/м²
|Несебр
|Студии
|от 32,000 €
|2-комнатные квартиры
|от 45,000 €
|3-комнатные квартиры
|от 85,000 €
|Святой Влас
|Студии
|от 31,000 €
|2-комнатные квартиры
|от 51,500 €
|3-комнатные квартиры
|от 67,500 €
|Равда
|Студии
|от 30,000 €
|2-комнатные квартиры
|от 48,000 €
|3-комнатные квартиры
|от 68,500 €
|Поморие
|Студии
|от 38,000 €
|2-комнатные квартиры
|от 47 000 €
|3-комнатные квартиры
|от 85,000 €
|Сарафово
|Студии
|от 36,000 €
|2-комнатные квартиры
|от 46,000 €
|3-комнатные квартиры
|от 80,000 €
|Созополь
|Студии
|от 41,000 €
|2-комнатные квартиры
|от 67,500 €
|3-комнатные квартиры
|от 100,500 €
Особенности покупки недвижимости в Болгарии
Ограничений на продажу недвижимости в Болгарии иностранцам нет. Но для покупки земель сельскохозяйственного назначения или болгарских участков под строительство нужно оформить юридическое лицо в стране.
Приобретая недвижимость, покупатель оплачивает налог на переход права собственности, который варьируется от 2,5 до 3,5% от стоимости жилья. К этой сумме добавляются нотариальные сборы и услуги юриста (около 1–1,5%). Общие расходы обычно составляют около 4–5% от заявленной стоимости объекта.
В отличие от многих европейских государств, годовой налог на жилую недвижимость в Болгарии достаточно низок и варьируется от 0,15% до 0,45% от кадастровой стоимости объекта.
Где купить жилье в Болгарии для постоянного проживания
Среди наиболее востребованных регионов стоит выделить столицу. София наиболее развита как индустриально, так и инфраструктурно. Средняя цена квартир – от €65,000, частных домов – от €100,000.
Другие интересные города:
- Варна – крупный приморский город, сочетающий преимущества мегаполиса и курорта. Цены на жилье в Варне начинаются от €50,000 за квартиры и от €90,000 за дома.
- Бургас – перспективный регион на Черном море с высоким уровнем жизни. Апартаменты в Бургасе стоят от 40,000, дома – от 80,000.
- Пловдив – второй по значимости город Болгарии, культурный и экономический центр. Цены на недвижимость: квартиры от 55,000, дома – от 85,000.