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Жильё в Болгарии

Dolni Chiflik
14
Ахелой
13
Банско
13
Smolian
12
Sredets
12
Tsarevo
12
Смолянская область
12
Krasno selo
10
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2 841 объект найдено
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
€81,667
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Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бургас, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бургас, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 5/6
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - просторный меблированный мезоне…
€315,000
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Агентство
GINY DOM
Языки общения: English, Русский
+359875303383 gindom.clients@gmail.com
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€121,500
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Агентство
Kaiser
Языки общения: English, Русский
+497663311050 oxanakaiser@ymail.com
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€69,900
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Агентство
Kaiser
Языки общения: English, Русский
+497663311050 oxanakaiser@ymail.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€39,900
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Агентство
Kaiser
Языки общения: English, Русский
+497663311050 oxanakaiser@ymail.com
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж -1
ID32285974For sale is offered:One-bedroom apartment in Apostille 1 Sunny BeachPrice: 25000 e…
€25,000
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
ID32290856For sale is offered:One-bedroom apartment in Apostille-Apostille Grand Hotel Sveti…
€88,000
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Квартира 3 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Этаж 2
ID 32297392Total area: 86 sq. m.Cost: 83,300 euroSupport fee: 10 euro per sq m per yearFloor…
€83,300
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Квартира 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж 3
#32294174 Locality: Sunny Beach,3-room apartment. Total area: 112 sq.mFloor: 3Price: 88,900 …
€88,900
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 2
ID 32292080Cost: 67,000 eurosLocality: Saint VlasRooms: 2Total area: 57 sq. m.Floor: 2Mainte…
€67,000
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Квартира 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этаж 2
ID 31908282Total area: 140 sq. m. Cost: 183,400 euroSupport fee: 1400 euro per yearFloor: 2T…
€183,400
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Этаж 5
Spacious one-bedroom apartment in Peter House, Sunny Beach #32296670 Price: 74 500 euroLocat…
€74,500
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
1 bedroom apartment in Kamelia Garden complex in Sunny Beach, Bulgaria ID 32295204 Price: 49…
€49,500
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 40 м²
Этаж -1
Studio in complex Sky dreams 40 sq.m 42 000 euro in Sveti Vlas, Bulgaria#32296320 Price: 42 …
€42,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 5
ID 32291940Price: 59,000 eurosLocality: Sunny BeachRooms: 2Total area: 45 sq. m.Floor: 5Main…
€59,000
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Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Этаж 5
ID 32288850 Cost: 135,000 euros Total area: 136 sq. m. Rooms: 3 Floor: 5 Terrace: 1 Support …
€135,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 2
ID 32260432Price: 42,500 eurosLocality: s. KosharitsaRooms: 2Total area: 62 sq. m.Floor: 2Ma…
€42,500
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Квартира в Ravda, Болгария
Квартира
Ravda, Болгария
Площадь 34 м²
Этаж 2
#32033266Locality: S. RavdaRooms: 1Total area: 40.74 sq.m. Annual support fee: 550 eurosThe …
€45,600
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Этаж 3
ID 32292114Cost: 63,440 euros.Locality: Saint VlasRooms: 2Floor: 3Total area: 70 sq. m.Suppo…
€63,440
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Этаж -1
ID 32301436Cost: 29,500 eurosRooms: 2Total area: 36 sq. m.Number of floors: ground floor/6Ma…
€29,500
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Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Площадь 23 м²
Этаж -1
ID 32301256Location: Sunny BeachCost: 19,900 eurosRooms: 1Total area: 23 sq. m.Number of flo…
€19,900
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме от застройщика. Жилой комплекс находится в непосредствен…
€82,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Двухкомнатная квартира от застройщика с видом на море. Новый дом расположен в районе Изгрев …
€95,850
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Квартира с одной спальней в тихом и спокойном месте г. Варна. Жилой комплекс находится недал…
€69,100
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Апартамент с одной спальней от застройщика. Дом расположен в тихом и спокойном районе города…
€80,250
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж 3
We're ready to file !1 bedroom apartment with sea view in Majestic Beach in Sunny Beach, Bul…
€77,900
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Этаж 5
Ready papers !1 bedroom apartment in complex "Majestic" in Sunny Beach, Bulgaria #32283738 P…
€65,500
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 3
ID 32161420For sale is offered:One-bedroom apartment in G. ByalaPrice: 56000 euroLocation: G…
€56,000
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Квартира 2 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
1 bedroom apartment in Apollo 3 complex, Ravda, BulgariaID32273308 Price: 69 900 EuroLocatio…
€69,900
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж -1
ID 31444714Total area: 74.79 sq. m.Cost: 81,200 euroSupport fee: 10 euro per sq m per yearFl…
€81,200
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