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Жилье в Болгарии

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6 875 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Несебр, Болгария
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Коттедж 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
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$242,355
НДС
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/6
Набережная! Меблированная 1-комнатная квартира с видом на море в Dolce Vita 2, Свети Влас IB…
$161,825
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 2 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/5
Код объекта: 20260709075753 Botanic Residence — выгодная инвестиция в недвижимость у мо…
$461,882
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Описание объекта: Эта ухоженная двухкомнатная квартира площадью 54 м² расположена на первом …
$92,154
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Апартамент с 1 спальней в комплексе «Краун Форт Клаб», 5 этаж, Святой Влас, Болгария62 м², 8…
$93,480
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/8
Код объекта: 20260714163702   Grand Millennium — современная инвестиция в недвижимость В…
$163,766
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Dmd consulting
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж -1/4
ID 34355504 Цена: 80 000 евроНаселенный пункт: Солнечный БерегКомнат: 3Общая площадь: 64 кв.…
$92,326
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Количество этажей 5
Жилой комплекс Aqua View в Варне (Болгария). 150 м от пляжа Кабакум. Концепцией предусмотрен…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: На продажу выставлена эксклюзивная двухкомнатная квартира площадью 50 м² в…
$165,032
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Описание объекта: На продажу выставлена эксклюзивная двухкомнатная квартира площадью 65,2 м²…
$265,436
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Pomorie, Болгария
Квартира 1 спальня
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Щедрая двухкомнатная квартира в Sunset Resort - Поморие, Болгария Предста…
$98,239
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/6
Код объекта: 20260710111814 Предлагаются современные 1-комнатные апартаменты площадью 86 …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Равда, Болгария
Квартира 2 спальни
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторную трёхкомнатную квартиру в ухоженном жилом комп…
$115,575
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/6
Апартамент с 1 спальней в комплексе «Шато Ахелой 2», 4 этаж, Болгария, Ахелой, 63,43 м², 66 …
$76,603
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 5/6
Студия в комплексе "Сансет Бич 4" — уют у моря по привлекательной цене!Солнечный берег, Болг…
$60,012
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ID 34356726 Стоимость: 57 900 евроНаселенный пункт: АхелойКомнат: 2 Общая площадь: 50 кв мЭт…
$66,696
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Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Panoramic Sea View Studio в Midia Grand Resort IBG Real Estates рада предложить эту полност…
$81,787
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: На продажу предлагается ухоженная студия площадью **41 м²** в популярном ж…
$69,115
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
ID 34356730Стоимость: 177 000 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 3 Общая площадь: 110 …
$204,270
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/5
Код объекта: 20260720121916   Botanic Residence — современная недвижимость для жизни…
$204,566
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
ID 34356740Стоимость: 63 500 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2 Общая площадь: 7…
$73,283
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: Уютное студио в Holiday Fort Club - Солнечный Берег, Болгария Комфортабел…
$64,722
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/6
Код объекта: 20260710111714 Azur Aqua 2 — современный комплекс для комфортной семейной …
$365,494
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 38 м²
Этаж -1/5
ID 34356734Стоимость: 64 000 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 1Общая площадь: 38 кв …
$73,860
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Код объекта: 20260709075811 Botanic Residence — современная архитектура и высокий урове…
$212,408
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Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
ID 34351916Цена: 26 000 евро Населенный пункт: Солнечный Берег Комнат: 1Общая площадь: 30 кв…
$30,006
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/8
Код объекта: 20260714164226 Grand Millennium — современные квартиры для комфо…
$161,719
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Квартира 2 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 2 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/8
Код объекта: 20260714164421   Grand Millennium создан для тех, кто ценит современный уро…
$186,824
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: На продажу предлагается уютная студия площадью 42 м², расположенная на 4 э…
$78,019
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Описание объекта: На продажу предлагается уютная студия площадью 37 м² в ухоженном комплексе…
$63,474
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Типы недвижимости в Болгарии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Болгарии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Болгария расположена на Балканском полуострове и очень разнообразна ландшафтом. В ней есть пляжи причерноморья, гористые возвышенности, холмы, плато и равнины. Мягкий климат только усиливает плюсы, что позволяет инвесторам купить недвижимость в Болгарии на любой вкус: как для проживания, так и для сдачи в аренду.

Преимущества покупки жилья в Болгарии

Решение купить жилье в Болгарии для постоянного проживания или инвестиций стоит подкрепить преимуществами, которые получит покупатель. Ключевым из них является финансовый вопрос: местные цены на 10–15% ниже чем в ЕС, особенно в его западной части. Примерно настолько же ниже и цены на продукты и услуги, однако на уровень жизни это не сильно влияет из-за меньших зарплат.

Основные преимущества:

  • Разнообразие природного ландшафте и мягкий климат. Объекты в стране есть на любой вкус: если нужно жилье на берегу Черного моря, то Варна и Бургас – лучший выбор. Объекты с видом на горы расположены в Банско и Велинграде. Умеренный континентальный климат с тёплым летом и мягкой зимой тоже зависит от региона. За счет влажного ветра с Черного моря лето на побережьи переносится легче, а в горных районах зимы суровее.
  • Удобное географическое расположение. У Болгарии выгодное расположение на пересечении Европы и Азии. Регулярные авиарейсы из Софии, Варны и Бургаса позволяют быстро и недорого добраться практически в любую точку Европы.
  • Лояльное законодательство и возможность получения ВНЖ. Болгария предлагает прозрачные условия для иностранцев, желающих приобрести жилье или переехать сюда на постоянное проживание. Приобретение недвижимости значительно упрощает процедуру получения долгосрочной визы и вида на жительство, а для инвесторов предусмотрены дополнительные налоговые льготы и послабления.

Цены на жилье в Болгарии

Стоимость недвижимости в Болгарии демонстрирует стабильный рост из-за высокого спроса со стороны иностранных инвесторов, особенно на курортную недвижимость.

Город/регион Тип недвижимости Средняя цена
София Квартиры в центре 1200–3300 €/м²
Варна Квартиры в центре 3327 €/м²
Бургас 2-комнатные квартиры 2000 €/м²
3-комнатные квартиры 1807 €/м²
Солнечный Берег Апартаменты 800–2000 €/м²
Несебр Студии от 32,000 €
2-комнатные квартиры от 45,000 €
3-комнатные квартиры от 85,000 €
Святой Влас Студии от 31,000 €
2-комнатные квартиры от 51,500 €
3-комнатные квартиры от 67,500 €
Равда Студии от 30,000 €
2-комнатные квартиры от 48,000 €
3-комнатные квартиры от 68,500 €
Поморие Студии от 38,000 €
2-комнатные квартиры от 47 000 €
3-комнатные квартиры от 85,000 €
Сарафово Студии от 36,000 €
2-комнатные квартиры от 46,000 €
3-комнатные квартиры от 80,000 €
Созополь Студии от 41,000 €
2-комнатные квартиры от 67,500 €
3-комнатные квартиры от 100,500 €

Особенности покупки недвижимости в Болгарии

Ограничений на продажу недвижимости в Болгарии иностранцам нет. Но для покупки земель сельскохозяйственного назначения или болгарских участков под строительство нужно оформить юридическое лицо в стране.

Приобретая недвижимость, покупатель оплачивает налог на переход права собственности, который варьируется от 2,5 до 3,5% от стоимости жилья. К этой сумме добавляются нотариальные сборы и услуги юриста (около 1–1,5%). Общие расходы обычно составляют около 4–5% от заявленной стоимости объекта.

В отличие от многих европейских государств, годовой налог на жилую недвижимость в Болгарии достаточно низок и варьируется от 0,15% до 0,45% от кадастровой стоимости объекта.

Где купить жилье в Болгарии для постоянного проживания

Среди наиболее востребованных регионов стоит выделить столицу. София наиболее развита как индустриально, так и инфраструктурно. Средняя цена квартир – от  €65,000, частных домов – от  €100,000.

Другие интересные города:

  • Варна – крупный приморский город, сочетающий преимущества мегаполиса и курорта. Цены на жилье в Варне начинаются от €50,000 за квартиры и от €90,000 за дома.
  • Бургас – перспективный регион на Черном море с высоким уровнем жизни. Апартаменты в Бургасе стоят от 40,000, дома – от 80,000.
  • Пловдив – второй по значимости город Болгарии, культурный и экономический центр. Цены на недвижимость: квартиры от 55,000, дома – от 85,000.

Полезные материалы по покупке жилья в Болгарии

Лучшие города Болгарии для жизни и покупки недвижимости
Лучшие города Болгарии для жизни и покупки недвижимости
Инвестиции в недвижимость Болгарии: анализ цен и детальное руководство по покупке
Инвестиции в недвижимость Болгарии: анализ цен и детальное руководство по покупке
Условия покупки недвижимости в Болгарии: цены, ипотека, получение ВНЖ и ПМЖ за инвестиции
Условия покупки недвижимости в Болгарии: цены, ипотека, получение ВНЖ и ПМЖ за инвестиции

Часто задаваемые вопросы о приобретении жилья в Болгарии

Можно ли в Болгарии приобрести недвижимость дистанционно?

Да, для покупки объекта необходимо обратиться онлайн в местную юридическую фирму, предоставив копию загранпаспорта.

Могут ли иностранцы покупать жилье в новостройках?

Да, такая возможность есть у всех иностранных лиц.

Какие болгарские города наиболее популярны у туристов?

Высокой популярностью пользуются курорты Варна, Бургас и Несебр.

Выдается ли ВНЖ за покупку болгарского жилья?

Да, за приобретение кв. метров на сумму свыше 300 тыс. евро.
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