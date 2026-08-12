Полезные материалы по покупке новостроек во Франции
Часто задаваемые вопросы по новостройкам Франции
Какие документы нужны иностранцам для приобретения нового жилья во Франции?
Иностранным лицам необходим паспорт своей страны и документ, удостоверяющий законное нахождение во Франции. Потребуется также выписка из банка с данными о счетах за последние 3 месяца и справка о зарплате за последние 3 месяца. Если у покупателя есть дополнительные доходы, нужно предъявить документ о легальности их происхождения. Все бумаги должны быть заверены нотариально и переведены на французский.
Есть ли ограничения для иностранных лиц, приобретающих недвижимость от застройщика во Франции?
Ограничения отсутствуют. Иностранцы могут приобретать любое количество домов и квартир в новостройках Франции.
Какие французские города самые популярные у покупателей новой недвижимости?
Наибольшим спросом традиционно пользуется столица страны - Париж. Здесь покупают квартиры в жилых комплексах от застройщика во Франции для личного проживания и сдачи в аренду. В список популярных городов для покупки жилья также входят Лион и Лилль. За курортной недвижимостью иностранцы чаще отправляются в Ниццу и Сен-Тропе.