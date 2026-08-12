Иностранным лицам необходим паспорт своей страны и документ, удостоверяющий законное нахождение во Франции. Потребуется также выписка из банка с данными о счетах за последние 3 месяца и справка о зарплате за последние 3 месяца. Если у покупателя есть дополнительные доходы, нужно предъявить документ о легальности их происхождения. Все бумаги должны быть заверены нотариально и переведены на французский.