Италия богата историей, потрясающими пейзажами и комфортным климатом, что привлекает внимание тех, кто хочет инвестировать в недвижимость. Покупка новостройки в Италии – это выгодное вложение не только для сдачи в аренду, но и для постоянного проживания в стране.

Особенности жилья в новостройках Италии

Новое жилье в Италии сочетает в себе современные строительные технологии и характерный итальянский стиль. Основные преимущества покупки новостроек:

Современные материалы и технологии. Застройщики Италии используют энергоэффективные и экологически чистые материалы для долгосрочной экономии на коммунальных расходах.

Удобные планировки. Новые дома в Италии просторны и с функциональными планировками, оптимизирующими жилое пространство.

Развитая инфраструктура . Большинство новостроек строится в районах с хорошей транспортной доступностью, магазинами, школами и парками.

Инвестиционная привлекательность. Строящаяся недвижимость в Италии становится все более популярной благодаря стабильному спросу и росту цен.

Цены на новое жилье в Италии

Цены на новостройки Италии варьируются в зависимости от региона и типа жилья. Средняя стоимость квартиры в новостройке составляет около €2500–€4000 за кв.м, но в крупных городах или курортных зонах цены могут доходить до €7000–€10,000 за кв.м.

Примеры стоимости нового жилья:

В Риме: от €4,000 за кв.м.

В Милане: от €5,000 за кв.м.

На побережье, например, в Лигурии или Тоскане: от €3500 за кв.м.

Покупка недвижимости в Италии от застройщика позволяет сэкономить за счет отсутствия комиссий агентству.

Нюансы покупки недвижимости в итальянской новостройке

При покупке недвижимости от застройщика важно проверить его репутацию и документы на объект. Особенно необходим этот шаг когда объект находится на ранних стадиях строительства, потому как застройщик с плохой репутацией может экономить на качестве материалов.

Если с репутацией компании все нормально, то следующий шаг — это найти подходящий банк, который может предоставить наиболее выгодные условия кредитования. Сразу стоит уточнить у банка, работает ли он с иностранными гражданами.

Помимо стоимости самого объекта, стоит учесть налоги и нотариальные сборы, которые составляют примерно 5–10% от суммы сделки.

Популярные города и районы Италии для приобретения недвижимости от застройщика

Италия достаточно велика, чтобы предлагать регионы с самого разного вида, от равнин и побережий до предгорий и лесистой местности. Рассмотрим самые популярные:

Рим. Столица страны, где много новостроек в Италии, расположенных в престижных районах.

Милан. Экономический центр Италии, известный своими современными жилыми комплексами. Здесь активно развиваются проекты с умными домами.

Флоренция. Город искусства и культуры, где активно строится новое жилье с классической итальянской архитектурой.

Венеция. Уникальный город с ограниченным количеством земельных участков. Стоимость нового итальянского жилья здесь выше среднего, но вложения окупаются за счет аренды.

Сицилия. Северный регион Италии, отличающийся более привлекательными ценами и мягким климатом.