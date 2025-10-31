  1. Realting.com
  2. Италия

Новостройки в Италии

Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Вилла
Венеция, Италия
1 300 м²
$3,545,261
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
90 м²
$83,136
Вилла 10 комнат
Crespina, Италия
380 м² 5 ванных
$952,146
Квартира
Калабрия, Италия
$59,509
Вилла 11 комнат
Пистойя, Италия
380 м² 2 ванных
$904,539
Дом
Милан, Италия
$52,368
Вилла 10 комнат
San Pantaleo, Италия
230 м² 3 ванных
$474,883
Дом 9 комнат
Терни, Италия
250 м²
$237,531
Статьи и новости в сфере недвижимости в Италии
Непопулярная Италия: 5 направлений для тех, кто устал от Рима и Венеции
31.10.2025
Непопулярная Италия: 5 направлений для тех, кто устал от Рима и Венеции
Образование в Италии: школы, поступление в университет и стоимость обучения
10.10.2025
Образование в Италии: школы, поступление в университет и стоимость обучения
Медицина в Италии для иностранцев: SSN vs частные клиники
19.08.2025
Медицина в Италии для иностранцев: SSN vs частные клиники
Вилла в Тоскане: дом с видом на остров, где хочется остаться навсегда
04.07.2025
Вилла в Тоскане: дом с видом на остров, где хочется остаться навсегда
Работа в Италии: зарплаты, вакансии и как найти работу иностранцу
24.06.2025
Работа в Италии: зарплаты, вакансии и как найти работу иностранцу
Покупка и продажа недвижимости в Италии: все о налогах и о том, как их оптимизировать
02.04.2025
Покупка и продажа недвижимости в Италии: все о налогах и о том, как их оптимизировать
Покупка недвижимости в Италии: пошаговый процесс и ошибки, которых можно избежать
26.03.2025
Покупка недвижимости в Италии: пошаговый процесс и ошибки, которых можно избежать
Дом за €1 и €30,000 в придачу: как переехать в итальянскую деревню в 2025 году
07.03.2025
Дом за €1 и €30,000 в придачу: как переехать в итальянскую деревню в 2025 году

Италия богата историей, потрясающими пейзажами и комфортным климатом, что привлекает внимание тех, кто хочет инвестировать в недвижимость. Покупка новостройки в Италии – это выгодное вложение не только для сдачи в аренду, но и для постоянного проживания в стране.

Особенности жилья в новостройках Италии

Новое жилье в Италии сочетает в себе современные строительные технологии и характерный итальянский стиль. Основные преимущества покупки новостроек:

  • Современные материалы и технологии. Застройщики Италии используют энергоэффективные и экологически чистые материалы для долгосрочной экономии на коммунальных расходах.
  • Удобные планировки. Новые дома в Италии просторны и с функциональными планировками, оптимизирующими жилое пространство.
  • Развитая инфраструктура. Большинство новостроек строится в районах с хорошей транспортной доступностью, магазинами, школами и парками.
  • Инвестиционная привлекательность. Строящаяся недвижимость в Италии становится все более популярной благодаря стабильному спросу и росту цен.

Цены на новое жилье в Италии

Цены на новостройки Италии варьируются в зависимости от региона и типа жилья. Средняя стоимость квартиры в новостройке составляет около €2500–€4000 за кв.м, но в крупных городах или курортных зонах цены могут доходить до €7000–€10,000 за кв.м.
Примеры стоимости нового жилья:

  • В Риме: от €4,000 за кв.м.
  • В Милане: от €5,000 за кв.м.
  • На побережье, например, в Лигурии или Тоскане: от €3500 за кв.м.

Покупка недвижимости в Италии от застройщика позволяет сэкономить за счет отсутствия комиссий агентству.

Нюансы покупки недвижимости в итальянской новостройке

При покупке недвижимости от застройщика важно проверить его репутацию и документы на объект. Особенно необходим этот шаг когда объект находится на ранних стадиях строительства, потому как застройщик с плохой репутацией может экономить на качестве материалов.

Если с репутацией компании все нормально, то следующий шаг — это найти подходящий банк, который может предоставить наиболее выгодные условия кредитования. Сразу стоит уточнить у банка, работает ли он с иностранными гражданами.

Помимо стоимости самого объекта, стоит учесть налоги и нотариальные сборы, которые составляют примерно 5–10% от суммы сделки.

Популярные города и районы Италии для приобретения недвижимости от застройщика

Италия достаточно велика, чтобы предлагать регионы с самого разного вида, от равнин и побережий до предгорий и лесистой местности. Рассмотрим самые популярные:

  • Рим. Столица страны, где много новостроек в Италии, расположенных в престижных районах.
  • Милан. Экономический центр Италии, известный своими современными жилыми комплексами. Здесь активно развиваются проекты с умными домами.
  • Флоренция. Город искусства и культуры, где активно строится новое жилье с классической итальянской архитектурой.
  • Венеция. Уникальный город с ограниченным количеством земельных участков. Стоимость нового итальянского жилья здесь выше среднего, но вложения окупаются за счет аренды.
  • Сицилия. Северный регион Италии, отличающийся более привлекательными ценами и мягким климатом.

Полезные материалы по покупке новостроек в Италии

Привлекательные регионы Италии для жизни и покупки жилья — обзор и личный опыт 
Привлекательные регионы Италии для жизни и покупки жилья — обзор и личный опыт 
Рынок недвижимости Италии: где купить, чтобы заработать?
Рынок недвижимости Италии: где купить, чтобы заработать?
Итальянский рынок недвижимости: статистика сделок и динамика цен с 2021 по 2024 год
Итальянский рынок недвижимости: статистика сделок и динамика цен с 2021 по 2024 год
Все налоги на недвижимость в Италии: от покупки до продажи
Все налоги на недвижимость в Италии: от покупки до продажи
Покупка недвижимости в Италии — правила и особенности совершения сделки
Покупка недвижимости в Италии — правила и особенности совершения сделки
Где купить жилье в Италии: обзор цен по регионам + реальные объекты до €100,000
Где купить жилье в Италии: обзор цен по регионам + реальные объекты до €100,000

Часто задаваемые вопросы о новостройках Италии

Сколько стоит 1 м² жилья в итальянской новостройке?

Самая дорогая недвижимость в Италии от застройщика находится в Милане: 1 кв.м обходится не менее чем в 3400 евро. На втором месте Рим и Флоренция: 1 кв.м там стоит 2900-3300 евро. В Турине или Болонье можно найти новое жилье со стоимостью кв.м 2200 евро.

Где наиболее активно возводят новые жилые комплексы в Италии?

На севере и в центре страны: в Риме и его пригородах, в Милане, Турине и т.д.

Какими плюсами обладает жилье в Италии от застройщика по сравнению с недвижимостью на вторичном рынке?

Приобретение нового жилья исключает неприятные сюрпризы с правами собственности. Помимо этого, новостройки в Италии отличаются:
  • самым высоким классом энергоэффективности — А или В, позволяющим собственникам квартир сэкономить на коммунальных платежах;
  • удобной планировкой;
  • современными коммуникациями;
  • отсутствием плесени, создающей немалую проблему в районах с высокой влажностью;
  • наличием всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности и парковочных мест.
Realting.com
Перейти