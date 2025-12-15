ВНЖ в Германской Республике имеют право получить граждане любой страны, имеющие подтверждение законного долгосрочного пребывания в государстве.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii
Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii
С ВНЖ можно беспрерывно пребывать на территории Германии на протяжении полугода. Однако некоторым гражданам выдается вид на жительство на более короткий период времени.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii
Покупка недвижимости в ФРГ не является основанием для получения ВНЖ и ПМЖ.
Каждый обладатель ПМЖ (Niederlassungserlaubnis, бессрочный вид на жительство) получает равные с коренными жителями государства права. Исключением является только работа на государственных должностях и участие в выборах.
Получить ПМЖ можно после непосредственного завершения срока временного вида на жительства, если иностранец:
Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii
Стать гражданином Германской Республики может иммигрант, проживший в ФРГ на протяжении 8 лет и официально перешедший из статуса ВНЖ в ПМЖ. Срок обязательного нахождения в стране может быть сокращен, если заявитель прошел интеграционные курсы.
Исключительным правом на становление гражданином Германской Республики обладают этнические евреи и немцы, а также лица, лишенные данного документа в результате проведения Второй мировой войны. Автоматически гражданином государства становится и ребенок, рожденный в ФРГ и имеющий хотя бы одного родителя немца. Касается это условие и усыновленных на территории страны детей.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii
Заявление на получение гражданства следует дополнительными доказательствами своей выгодности для страны:
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Отказываться от своего первого паспорта необходимости нет — власти Германии признают двойное гражданство.