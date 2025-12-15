Германия является одной из самых привлекательных стран для трудовой миграции специалистов со всего мира. Получить визу могут как специалисты с высшим образованием, так и без него, но с профессиональными навыками. Ведь есть ряд специальностей, которые подойдут и для людей со средним профес…