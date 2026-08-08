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Big Hills DR SRL
Homes Punta Cana
Dolce Vita Luxury Properties
KGC Construction
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Программы иммиграции в Доминиканской Республике

  • Гражданство
    Гражданство Dominica
    Гражданство Dominica
    Доминиканская Республика Доминиканская Республика
    от
    $200,000
    Тип программы иммиграции Гражданство
    Срок получения от 2 месяцев
    Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гр…
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