Все квартиры Квартира 3 спальни Berry Islands, Багамские острова 3 3 154 м² Великолепный вид на пляж. Bahama Beach Condo, второй уровень, 3 спальни, 3 ванные комнаты, н… €616,885 Рекомендовать Студия 1 спальня Багамские острова, Багамские острова 1 1 68 м² На белых песках пляжа Кейбл в Нассау наступила новая эра багамского гламура. Баха Мар - един… €1,14 млн Рекомендовать Квартира 2 спальни Багамские острова, Багамские острова 2 2 95 м² На белых песках пляжа Кейбл в Нассау наступила новая эра багамского гламура. Баха Мар - един… €1,15 млн Рекомендовать Квартира 2 спальни Нассау, Багамские острова 2 2 274 м² Наслаждайтесь потрясающими панорамными видами из этой угловой квартиры с 2 спальнями и 2,5 в… €1,43 млн Рекомендовать Квартира 3 спальни Нассау, Багамские острова 3 3 320 м² Самый престижный кондоминиум Paradise Island сочетает в себе все самое лучшее, что есть на о… €1,85 млн Рекомендовать