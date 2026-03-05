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Программы иммиграции в Великобритании

  • ВНЖ
    Виза Global Talent в Великобритании — для лидеров в науке, технологиях и искусстве
    Виза Global Talent в Великобритании — для лидеров в науке, технологиях и искусстве
    Великобритания Великобритания
    от
    $5,698
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Виза Global Talent предназначена для признанных лидеров и перспективных специалистов в области науки, цифровых технологий, искусства и культуры. Она предоставляет возможность жить и работать в Великобритании без необходимости наличия предложения о работе или спонсора. Преимущества …
    Иммиграционный консультант
    Immigrazio
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  • ВНЖ
    ВНЖ для работы (рабочая виза)
    ВНЖ для работы (рабочая виза)
    Великобритания Великобритания
    от
    $35,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    ВНЖ для работы (рабочая виза) без предоставления рабочего места.  Дополнительная услуга: подбор персонала
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
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