В Чехии разрешено оформлять сделки с недвижимостью в удаленном формате. Для этого покупателю понадобится оформить доверенность на своего представителя (например, риэлтора) и нотариально ее заверить. Кроме того, в стране допустимо оформление ипотеки без личного присутствия. От заявителя потребуется прислать пакет документов своему доверенному лицу. Все документы, которые будут поданы в банк, должны быть переведены на чешский язык.