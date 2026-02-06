Граждане всех стран могут приобретать любое количество объектов недвижимости в стране. Разрешено оформление недвижимости на юридическое лицо (в случае, если компания зарегистрирована в Чехии).
Иностранцы имеют право на покупку и жилой, и коммерческой недвижимости. Также иностранные граждане могут приобретать сельскохозяйственные и лесные земли.
В Чехии есть две формы собственности: кооперативная и частная.
Чтобы провести сделку с недвижимостью, у иностранца нет необходимости открывать счет в чешском банке.
Чешские банки выдают кредиты на покупку недвижимости как местным жителям, так и иностранцам. Условия получения ипотеки считаются очень выгодными, т. к. Чехия предлагает заемщикам достаточно низкие процентные ставки.
Ход процедуры сделки с недвижимостью следующий:
Если покупатель приобретает недвижимость сразу, оформление сделки может занять всего несколько дней. Если же иностранец оформляет ипотеку на приобретение жилья, срок совершения сделки может достигать полутора месяцев.
Для покупки недвижимости иностранцу рекомендовано (но не обязательно) сотрудничать с риэлтором. При выборе агентства следует знать, что риэлторская деятельность в стране не лицензируется. Поэтому к поиску посредника надо подойти очень внимательно, изучив отзывы о компании.
В Чехии разрешено оформлять сделки с недвижимостью в удаленном формате. Для этого покупателю понадобится оформить доверенность на своего представителя (например, риэлтора) и нотариально ее заверить. Кроме того, в стране допустимо оформление ипотеки без личного присутствия. От заявителя потребуется прислать пакет документов своему доверенному лицу. Все документы, которые будут поданы в банк, должны быть переведены на чешский язык.
Кроме оплаты самого объекта недвижимости, покупателю также потребуется оплатить налог на приобретение недвижимости, услуги риэлтора, государственные пошлины, ипотечный сбор, услуги переводчика, оформление страховки, оценку недвижимости и т. д.
Покупка жилья в Чехии не является основанием для получения ПМЖ, ВНЖ и гражданства. Владелец недвижимости может претендовать только на упрощенный процесс получения мультивизы.
В зависимости от цели переезда иностранные граждане могут претендовать на получение следующих долгосрочных виз:
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-chehii
Чешское ВНЖ позволяет:
Претендовать на право постоянного проживания могут иностранцы, прожившие в стране не менее 5 лет.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-chehii
Для получения ПМЖ необходимо соблюсти два условия: успешно сдать экзамены на знание чешского языка и подтвердить наличие дохода, достаточного для проживания.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-chehii
Покупателю, приехавшему из другой страны для совершения сделки с недвижимостью, потребуется иметь при себе только заграничный паспорт и денежные средства на покупку.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/priobretenie-nedvizhimosti-v-chehii
Наличные банкноты в сделках купли-продажи на территории Чехии не участвуют. Все операции между покупателями и продавцами в стране осуществляются на основании безналичного расчета. Чтобы выполнить всю процедуру юридически правильно, иностранцу необходимо открыть счет в местном банке, откуда будет произведен денежный перевод продавцу. Другой способ — оформить отправление денег из своей страны.
Покупка жилых и коммерческих объектов в Чехии происходит в несколько этапов:
С соблюдением такого порядка осуществляются все сделки купли-продажи в Чешской Республике.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/priobretenie-nedvizhimosti-v-chehii
Опытные риэлторы рекомендуют покупателям:
Всегда лично осматривать недвижимость перед покупкой.
Обязательно вносить первоначальный взнос, если было принято точное решение о покупке.
Подписывать документы только в присутствии нотариуса или адвоката, которые проследят за тем, чтобы сделка купли-продажи состоялась юридически корректно.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/priobretenie-nedvizhimosti-v-chehii