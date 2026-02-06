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Часто задаваемые вопросы

У граждан каких стран есть право на приобретение собственности в Чехии? Разрешено ли оформление сделки на юридическое лицо?

Граждане всех стран могут приобретать любое количество объектов недвижимости в стране. Разрешено оформление недвижимости на юридическое лицо (в случае, если компания зарегистрирована в Чехии).

Какую недвижимость имеют право приобретать иностранные граждане? Какие существуют формы собственности?

Иностранцы имеют право на покупку и жилой, и коммерческой недвижимости. Также иностранные граждане могут приобретать сельскохозяйственные и лесные земли.
В Чехии есть две формы собственности: кооперативная и частная. 

Нужно ли открывать счет в местном банке для проведения сделки?

Чтобы провести сделку с недвижимостью, у иностранца нет необходимости открывать счет в чешском банке.

Можно ли иностранцу получить кредит на приобретение собственности? На каких условиях?

Чешские банки выдают кредиты на покупку недвижимости как местным жителям, так и иностранцам. Условия получения ипотеки считаются очень выгодными, т. к. Чехия предлагает заемщикам достаточно низкие процентные ставки.

Как происходит процедура сделки с недвижимым имуществом?

Ход процедуры сделки с недвижимостью следующий:

  • резервация объекта;
  • внесение предоплаты;
  • заключение договора купли-продажи;
  • оплата сделки;
  • регистрация нового собственника.

Сколько времени занимает процесс сделки с недвижимостью?

Если покупатель приобретает недвижимость сразу, оформление сделки может занять всего несколько дней. Если же иностранец оформляет ипотеку на приобретение жилья, срок совершения сделки может достигать полутора месяцев.

Обязательно ли участие риэлтора в сделке? Как найти риэлтора и застройщика?

Для покупки недвижимости иностранцу рекомендовано (но не обязательно) сотрудничать с риэлтором. При выборе агентства следует знать, что риэлторская деятельность в стране не лицензируется. Поэтому к поиску посредника надо подойти очень внимательно, изучив отзывы о компании.

Можно ли оформить сделку удаленно?

В Чехии разрешено оформлять сделки с недвижимостью в удаленном формате. Для этого покупателю понадобится оформить доверенность на своего представителя (например, риэлтора) и нотариально ее заверить. Кроме того, в стране допустимо оформление ипотеки без личного присутствия. От заявителя потребуется прислать пакет документов своему доверенному лицу. Все документы, которые будут поданы в банк, должны быть переведены на чешский язык.

Какие дополнительные расходы предполагает приобретение собственности в Чехии?

Кроме оплаты самого объекта недвижимости, покупателю также потребуется оплатить налог на приобретение недвижимости, услуги риэлтора, государственные пошлины, ипотечный сбор, услуги переводчика, оформление страховки, оценку недвижимости и т. д. 

Какие права появляются у иностранцев после приобретения недвижимости? Есть ли возможность получить ВНЖ, ПМЖ или гражданство после покупки жилья?

Покупка жилья в Чехии не является основанием для получения ПМЖ, ВНЖ и гражданства. Владелец недвижимости может претендовать только на упрощенный процесс получения мультивизы.

Какие существуют виды долгосрочных виз?

В зависимости от цели переезда иностранные граждане могут претендовать на получение следующих долгосрочных виз:

  • виза с целью предпринимательства;
  • виза с целью воссоединения семьи;
  • рабочая виза;
  • синяя карта;
  • студенческая виза;
  • виза с целью научных исследований;
  • спортивная виза;
  • виза инвестора. 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-chehii

Какие привилегии дает ВНЖ Чехии?

Чешское ВНЖ позволяет:

  • находиться в стране 365 дней в году;
  • въезжать в Чехию неограниченное число раз;
  • продлевать ВНЖ по истечении его срока каждые 2 года;
  • свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны и находиться в других странах Европейского союза в течение 3 месяцев в каждом полугодии;
  • пользоваться социальным страхованием и медицинским обслуживанием при наличии страховки;
  • обучать детей в государственных детских садах, школах и университетах бесплатно.

Через какое время обладатель долгосрочной визы может претендовать на ПМЖ?

Претендовать на право постоянного проживания могут иностранцы, прожившие в стране не менее 5 лет.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-chehii

Какие условия нужно соблюсти иностранцу для получения ВНЖ?

Для получения ПМЖ необходимо соблюсти два условия: успешно сдать экзамены на знание чешского языка и подтвердить наличие дохода, достаточного для проживания.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-v-chehii

Что необходимо иметь иностранцу для покупки недвижимости в Чехии?

Покупателю, приехавшему из другой страны для совершения сделки с недвижимостью, потребуется иметь при себе только заграничный паспорт и денежные средства на покупку.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/priobretenie-nedvizhimosti-v-chehii

Можно ли оплатить сделку на покупку недвижимости наличными денежными средствами?

Наличные банкноты в сделках купли-продажи на территории Чехии не участвуют. Все операции между покупателями и продавцами в стране осуществляются на основании безналичного расчета. Чтобы выполнить всю процедуру юридически правильно, иностранцу необходимо открыть счет в местном банке, откуда будет произведен денежный перевод продавцу. Другой способ — оформить отправление денег из своей страны.

Как происходит покупка жилых и коммерческих объектов в Чехии?

Покупка жилых и коммерческих объектов в Чехии происходит в несколько этапов:

  • Покупатель выбирает объект через интернет или агентства недвижимости.
  • Стороны, участвующие в сделке, достигают устной договоренности относительно объекта.
  • Покупатель заказывает юридический анализ приобретаемой недвижимости. 
  • Происходит заключение договора на предварительной основе. Покупатель вносит залог в размере примерно 5% от стоимости объекта.
  • Покупатель переводит всю сумму покупки на банковский счет посредника, который занимается ведением процесса.
  • Между сторонами подписывается основной договор купли-продажи.
  • Посредник переводит все деньги продавцу недвижимого объекта.

С соблюдением такого порядка осуществляются все сделки купли-продажи в Чешской Республике.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/priobretenie-nedvizhimosti-v-chehii
 

Что необходимо учесть при покупке недвижимости в Чехии?

Опытные риэлторы рекомендуют покупателям:

Всегда лично осматривать недвижимость перед покупкой.
Обязательно вносить первоначальный взнос, если было принято точное решение о покупке. 
Подписывать документы только в присутствии нотариуса или адвоката, которые проследят за тем, чтобы сделка купли-продажи состоялась юридически корректно.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/priobretenie-nedvizhimosti-v-chehii
 

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