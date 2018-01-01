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Квартира 2 спальни
Баку, Азербайджан
3
2
125 м²
3/7
€156,956
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Баку, Азербайджан
Luxury designer 2-storey office with its own private parking for 20 cars, warehouses and loa…
€1,20 млн
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Офис
Баку, Азербайджан
Spacious office with a light renovation area of 217 sq. m., located on the second floor.The …
€714,787
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Земельные участки в Азербайджан
Объекты недвижимости в данной категории отсутствуют
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