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Аренда жилой недвижимости на сутки в Албании

4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Anaconda 🌊 Уютная квартира в классическом стиле для комфортного проживания всей семьёй, р…
€35
за сутки
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartments Yellow 💫 Уютная и стильная квартира в 200 метрах от моря 🌅 набережной и большо…
€25
за сутки
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты Какаду 🦜 Уютная и стильная квартира в 200 метрах от моря 🌅 набережной и больш…
€25
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Apartments Safari. Албания, Дуррес, район большой пляж. 150 м до моря и комфортного пл…
€35
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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