Переезд в Австрию. Что нужно знать, прежде чем собирать чемоданы: только важная информация и личный опыт

Австрия — довольно богатая страна с высоким уровнем жизни, которая пользуется спросом у релокантов со всего мира. Чего ожидать экспатам, переезжая в эту европейскую страну? Собрали самую важную информацию и спросили беларуску о ее личном опыте эмиграции в Австрию.

Австрия — это не только высокогорная страна и европейская столица классической музыки, но еще и популярное направление для переезда. А переезд зачастую сопряжен с разного рода переживаниями. Самый простой способ снизить уровень стресса, связанного с релокацией, — узнать побольше полезной информации и разделить процесс подготовки на несколько этапов. С первым пунктом мы вам точно поможем: в этом материале вы найдете много важных сведений, а также сможете узнать про опыт беларуски, которая уже переехала жить в Австрию и поделилась с нами своими знаниями и впечатлениями.

Необходимые документы для переезда

Если вы гражданин страны, входящей в ЕС или в Европейскую экономическую зону, то для вас есть хорошие новости — виза или разрешение на работу в Австрии вам не понадобятся. Единственное, в течение 4 месяцев после прибытия в страну, вам нужно будет подать заявление на постоянное проживание. В случае, если вы хотите переехать из любого другого государства, виза и допуск к работе вам уже потребуются.

Для начала стоит обратиться в посольство страны, из которой вы родом, и узнать о требованиях и необходимых документах для переезда. Вот что вы точно должны будете предоставить для получения визы, помимо заявления: действующий паспорт, две фотографии, копии всех предыдущих шенгенских виз (при необходимости), сопроводительное письмо, объясняющее цель вашего визита и маршрут, подтверждение медицинского страхования в Шенгенской зоне, подробную информацию о ваших рейсах с указанием их дат и номеров, подтверждение проживания в Австрии.

Касательно виз, есть несколько вариантов. Большинство иностранцев делают красно-белую карту Австрии — это отличный вариант, если вы высококвалифицированный работник и уже нашли работу в этой стране. С красно-белой картой вы сможете оставаться в Австрии до 1 года. Если вы хотите приехать в Австрию и искать работу на месте, то есть возможность оформить визу «Jobseeker» — с ней можно пребывать в стране и искать место для трудоустройства до полугода.

Характерные черты австрийского менталитета

Чтобы проявить уважение к местной культуре и адаптироваться к новой среде, нужно знать особенности той страны, куда вы переезжаете. Вот чем примечательны австрийцы и их образ жизни:

Законопослушность. Австрийцы соблюдают все законы вплоть до мелочей. Так что, решив перейти дорогу в неположенном месте, стоит несколько раз подумать.

Австрийцы соблюдают все законы вплоть до мелочей. Так что, решив перейти дорогу в неположенном месте, стоит несколько раз подумать. Любовь к наличным. Да, несмотря на 21-й век, австрийцы до сих трепетно относятся к бумажным деньгам. Поэтому во многих заведениях по сей день принимают только наличные.

Да, несмотря на 21-й век, австрийцы до сих трепетно относятся к бумажным деньгам. Поэтому во многих заведениях по сей день принимают только наличные. Лояльное отношение к курению. Австрия — одна из немногих стран, где все еще не запрещено курение в кафе, барах и ресторанах.

Австрия — одна из немногих стран, где все еще не запрещено курение в кафе, барах и ресторанах. Старомодный этикет. Вот некоторые вещи, которые не помешает знать: в Австрии считается дурным тоном носить спортивную одежду в общественных местах, при входе в чей-то дом необходимо снимать обувь, обниматься при встрече здесь не принято; локти лучше всего держать подальше от стола, а решив пригласить кого-то на вечеринку, готовьтесь к тому, что и платить за все будете вы.

Плюсы жизни в Австрии

Высокое качество жизни. В Австрии прекрасно развитые транспортные и медицинские услуги, отличное образование и множество мест для отдыха. В результате, многие местные жители могут похвастаться хорошим здоровьем, соблюдением баланса между работой и личной жизнью, а также высокой продолжительностью жизни .

Безопасность. В Австрии довольно низкий уровень преступности, что подтверждается статистикой .

Активный отдых круглый год. Австрия окружена горами и проводить время на свежем воздухе здесь одно удовольствие. Зимой в стране отдают предпочтение сноубордингу и горнолыжному спорту, а в теплые времена года весьма популярен пеший туризм и езда на велосипеде.

Обилие природных красот. Живописные пейзажи Австрии очаруют любого, как, впрочем, и элегантная архитектура, датируемая 12 веком.

Стоимость жизни и уровень зарплат

Австрия — одна из самых дорогих стран мира. Ежемесячные траты одного человека в общей сложности составляют 1800 евро. А средний уровень зарплат в Австрии после уплаты налогов равняется примерно 2000 евро.

Среди высокооплачиваемых профессий в Австрии: врачи (зарабатывают около 79,000 евро в год), менеджеры (73,000 евро), финансовые эксперты (72,250 евро), инвестиционные консультанты (63,650 евро).

Кстати, немного интересных фактов о культуре труда в Австрии:

В местной деловой среде существует четко определенная иерархия, так что каждый знает свои обязанности и точно им следует.

Сотрудники определяют себя как часть корпорации и идентифицируют себя с предлагаемым продуктом.

При приеме на работу работодатели регистрируют сотрудников в системе социального обеспечения. Благодаря этому вы, к примеру, будете застрахованы государственным медицинским страхованием.

Аренда и покупка недвижимости

Так как стоимость жизни в Австрии довольно высокая, жилье предпочитают снимать даже сами австрийцы. В среднем, снять однокомнатную квартиру в Вене стоит около 700 евро в месяц, трешка обойдется уже примерно в 1000 евро. Есть важный нюанс: в Австрии очень редко можно найти меблированную квартиру, даже в условиях субаренды.

Процедура аренды относительно простая, так как она практически всегда осуществляется через агентов по недвижимости. Сопровождение агентов может равняться стоимости аренды одного или двух месяцев, однако процесс поиска жилья будет значительно облегчен. Также успех поисков сильно зависит от времени года: к примеру, сентябрь может принести много хлопот, так как это активное время, вызванное наплывом студентов.

Для аренды потребуются лишь подписанный договор и удостоверение личности. Однако арендодатели вправе запросить подтверждение занятости, вашу визу или рекомендации (на немецком языке).

Купить недвижимость в Австрии могут только те, у кого есть вид на жительство в ЕС. Граждане развивающихся стран должны обязательно получить специальное разрешение в Земельной комиссии. Ипотеку можно получить независимо от вашего гражданства. Сроки кредитования гибкие, а процентные ставки обычно составляют от 2,5% до 3,5%.

Средние цены на дома в Австрии:

Вена — 198,000 евро.

Зальцбург — 269,750 евро.

Грац — 165,000 евро.

Вот из каких этапов состоит процесс покупки, когда вы уже нашли подходящую недвижимость:

Делаете официальное предложение через агента по недвижимости.

через агента по недвижимости. Составляете договор купли-продажи (для этого обычно требуется австрийский адвокат).

купли-продажи (для этого обычно требуется австрийский адвокат). Вносите депозит. После того как все стороны подписали договор, возможно, придется заплатить 10% от покупной цены в качестве задатка. Эта сумма кладется на безопасный счет до завершения сделки.

После того как все стороны подписали договор, возможно, придется заплатить 10% от покупной цены в качестве задатка. Эта сумма кладется на безопасный счет до завершения сделки. Регистрируете право собственности. После завершения сделки ваш адвокат должен зарегистрировать переход права собственности в местном регистрационном управлении. Также необходимо будет оплатить пошлины за передачу и регистрацию. Стоимость регистрации собственности составляет примерно 4,5% от стоимости недвижимости. Регистрация недвижимости занимает от девяти до 32 дней.

Вас ждут также и дополнительные траты при покупке жилья в Австрии: соответствующие расходы по сделке (от 9,4 до 13%); судебные издержки, налог на передачу собственности (в размере 3,5%); регистрационный сбор (1,1% от цены продажи); нотариальный сбор (20% НДС); гонорар агента по недвижимости (от 3 до 4% плюс 20% НДС).

«В момент переезда очень важно, чтобы тебя кто-то слушал, слышал и понимал»

О своем личном опыте переезда нам рассказала Виктория Андрейкова , которая переехала из Беларуси в Австрию около полугода назад.

— Я родом из Беларуси, до переезда жила в Минске. Занимаюсь таргетом и SMM. Перебралась я в Грац, — второй по величине австрийский город после Вены — так как у меня там живет молодой человек. На данный момент я здесь нахожусь по Польской гуманитарной визе. Среди других возможных оснований для переезда может быть, например, учеба: вы получаете ВНЖ на основании того, что являетесь студентом. Также основанием является работа: вы находите место, работодатель высылает вам приглашение, и дальше уже начинается процесс оформления визы. Особенно востребованы те, кто владеет специальностями, необходимыми на данный момент в государстве (в основном, это медики и представители рабочих профессий). Еще один способ переехать в Австрию, и им я планирую воспользоваться в будущем, — это выйти замуж за австрийца. И, конечно, если вы располагаете достаточным количеством денег, всегда есть вариант получить резидентскую визу , инвестировав в страну (в том числе, купив дорогостоящую недвижимость).

Весь подготовительный процесс занял у меня примерно 6 месяцев. Готовилась я к переезду так: начала изучать с репетитором немецкий язык, готовила визу и страховку для визы, собирала самые необходимые вещи, решала бытовые вопросы в Беларуси (среди них закрытие банковских счетов, переоформление номеров и т.д.). Кроме того, уже из опыта могу сказать, что нужно обязательно оформлять генеральную доверенность на близких родственников, чтобы они могли решать какие-то вопросы без вас на территории вашей родной страны. Я этого не сделала, и очень зря: у меня уже было несколько ситуаций, когда нужно было сделать ряд вещей в Беларуси без моего присутствия, но, к сожалению, без доверенности это невозможно. Поэтому, советую вам не повторять моих ошибок.

Когда будете переезжать в Австрию, будьте готовы к таким нюансам:

Местный менталитет. Я не могу сказать, что австрийцы очень дружелюбны и общительны. Как правило, они заводят друзей в школе и дружат с ними до самой старости, поэтому найти друга в Австрии может оказаться непростой задачей.

Я не могу сказать, что австрийцы очень дружелюбны и общительны. Как правило, они заводят друзей в школе и дружат с ними до самой старости, поэтому найти друга в Австрии может оказаться непростой задачей. Немецкоговорящая страна. Если у вас нет знания немецкого, то, скорее всего, возникнет языковой барьер при общении с австрийцами, так как далеко не все здесь владеют английским. Поэтому учить немецкий перед тем, как сюда переезжать, совершенно точно нужно.

Если у вас нет знания немецкого, то, скорее всего, возникнет языковой барьер при общении с австрийцами, так как далеко не все здесь владеют английским. Поэтому учить немецкий перед тем, как сюда переезжать, совершенно точно нужно. Неудобный график работы в заведениях. График работы в заведениях лично для меня здесь установлен очень странно. В будние здесь все, от кофеен до торговых центров, закрывается в 19:00, в выходные вовсе в 17:00. А по воскресениям здесь закрыты почти все магазины.

Что касается плюсов, в Австрии меня поразило абсолютное спокойствие, тишина, и в целом, безопасность. Здесь очень низкий уровень преступности, поэтому в любое время суток по улице ходить не страшно. Также я в восторге от качества продуктов в стране. Я не знаю, как это объяснить, но здесь если ты съел мясо, то ты действительно почувствовал его вкус, наелся и получил удовольствие. То же касается и овощей. Отдельно отмечу качество воды: в Австрии ее можно спокойно пить из-под крана, а по городу расставлены фонтанчики, где можно набирать воду совершенно бесплатно.

Ну и, конечно, отдельно стоит рассказать о стоимости жизни, которая здесь довольно дорогая. Если закупаться продуктами средней ценовой категории (включая мясо, овощи, фрукты), в неделю у нас уходит плюс-минус 50 евро, то есть около 200 евро в месяц. Если ходить в рестораны, то средний чек на двоих (основное блюдо, десерт и напитки) будет составлять в районе 40 евро.

Проезд в общественном транспорте тут тоже дорогой — одна поездка обойдется в 2,5 евро. Не исключение и такси: здесь буквально за 5 километров может уходить по 20 евро.

Особая моя «боль» — это бьюти-услуги. Мало того, что тот же маникюр или покраска волос тут стоят баснословных сумм, но и качество этих услуг оставляет желать лучшего.

Что здесь дешевое, так это бытовая химия и косметика — здесь она намного доступнее по ценам, чем в Беларуси (речь именно о масс-маркете, аптечной продукции это не касается). К примеру, за 5 литров жидкого порошка нужно заплатить где-то 15 евро, шампуни стоят по 1-2 евро, паста тоже в пределах одного евро, кремы можно найти до 5 евро.

В общем, для жизни тут, как минимум, нужно 1,5 тысячи евро в месяц на человека, и при этом речь не идет о каком-то богемном образе жизни: эта сумма предполагает очень скромное жилье, а походы в кафе/рестораны можно будет себе позволить, я думаю, только раз в месяц.

Теперь о жилье. Я переехала к парню, поэтому квартиру не искала, но могу рассказать, где их ищут. Ищут квартиры на Willhaben, в группах в фейсбуке, но в основном, жилье находят через агентства.

Про стоимость аренды расскажу на примере нашей квартиры. Мы живем в еврооднушке, то есть это отдельная спальная комната, зал, объединенный с небольшой кухней, отдельные ванна и туалет, и большой коридор. В месяц на аренду, включая отопление и электроэнергию, уходит примерно 600 евро. За воду здесь платят фиксированную сумму каждый месяц, а в конце года происходит перерасчет: если у вас был перерасход воды, вам нужно будет доплатить какую-то сумму, если наоборот — государство возвращает вам деньги. Плюс в том, что здесь все сдается официально по договору, который, в основном, защищает именно человека, снимающего эту квартиру.

От себя я могу дать топ-3 совета по переезду: