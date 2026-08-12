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Продажа новостроек в Болгарии

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Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Bansko, Болгария
от
$58,457
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
🏔 Апартаменты в Банско у гор | Новый клубный проект | от 51 400 € 📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника около 800 метров 🏡 Всего 43 квартиры в проекте ---------- 📅 Ввод в эксплуатацию — 2027 год Если вы были в Банско, то знаете, за что его любят. Зимой — горные лыжи и снежные склоны Пи…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Показать все Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Kosharitsa, Болгария
от
$384,727
Год сдачи 2026
Grand Luxury Home — это эксклюзивный жилой проект, предлагающий одноэтажные и двухэтажные дома класса люкс в стиле Japandi — гармоничном сочетании японского минимализма и скандинавской функциональности. Простор, продуманные планировки и передовые технологии создают идеальную среду для жизни …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Показать все Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Святой Влас, Болгария
от
$113,087
Год сдачи 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе! 🏡 Уютный бутик-комплекс всего в 400 метрах от пляжа! 🔹 Современное 5-этажное здание 🔹 Всего 10 апартаментов — для тех, кто ценит уединение 🔹 Квартиры с 1 и 2 спальнями (от 58 м² до 110 м²) 🔹 Просторные террасы с видом 🔹 Открытая па…
Агентство
Invest Cafe
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TekceTekce
Коттеджный поселок Victoria Casa — Бутик-комплекс из 17 стильных домов в Поморие, Болгария
Коттеджный поселок Victoria Casa — Бутик-комплекс из 17 стильных домов в Поморие, Болгария
Коттеджный поселок Victoria Casa — Бутик-комплекс из 17 стильных домов в Поморие, Болгария
Коттеджный поселок Victoria Casa — Бутик-комплекс из 17 стильных домов в Поморие, Болгария
Коттеджный поселок Victoria Casa — Бутик-комплекс из 17 стильных домов в Поморие, Болгария
Коттеджный поселок Victoria Casa — Бутик-комплекс из 17 стильных домов в Поморие, Болгария
Pomorie, Болгария
от
$243,661
Victoria Casa — это современный жилой комплекс, сочетающий комфорт, функциональность и стильный дизайн. Здесь каждый дом спроектирован с заботой о вашем удобстве и уюте. 📌 Основная информация Категория: Вторичная продажа Тип: Дом Общая площадь: 116 м² Площ…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово
Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово
Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово
Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово
Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово
Показать все Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово
Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово
Varna, Болгария
от
$84,134
Год сдачи 2028
Количество этажей 6
Площадь 63 м²
1 объект недвижимости 1
🌊 Aпapтаменты в Bаpне у моря | Аcпаpухoво | Рacсpoчкa 0% | Бeз тaкcы oбслуживания 📍 Болгaрия, Bарна — кваpтaл Acпаруховo Cовpeмeнный жилой кoмплeкc в зeлёнoм paйоне Варны, рядом c моpем, паpкoм и всeй гoродской инфpacтpуктурoй. 🏢 O кoмплекce Новый жилой комплекс с современной …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
81,824
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Многоквартирный жилой дом  La Mer Home2
Многоквартирный жилой дом  La Mer Home2
Многоквартирный жилой дом  La Mer Home2
Несебр, Болгария
от
$61,815
Год сдачи 2028
СТАРТ ПРОДАЖ!!! Солнечный Берег Новый жилой дом в центре Солнечного Берега рядом с пляжем Cacao Beach  La Mer Home2 - спроектирован с учетом современной жизни Без таксы поддержки 700 м от моря Апартаменты ﻿﻿сдаются под ключ Площадь - от 36,41 м2 Цены - от 53 900€ 2000€ …
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Ахелой, Болгария
от
$64,234
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 41–109 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс включает 174 апартамента: студии, а также одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, выполненные по высоким стандартам качества и комфорта. Проект располагает развитой инфраструктурой для бизнеса и отдыха, что делает его удобным как для постоянного проживания, так и для краткосроч…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.5
129,900
Квартира 2 комнаты
109.0
239,700
Студия
40.6
79,285
Застройщик
Libro Group
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Жилой комплекс Солнечный берег. Умный выбор
Жилой комплекс Солнечный берег. Умный выбор
Жилой комплекс Солнечный берег. Умный выбор
Жилой комплекс Солнечный берег. Умный выбор
Несебр, Болгария
от
$60,349
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 39 м²
1 объект недвижимости 1
🌴 Апаpтамeнты у мoря в Бoлгарии — стаpт прoдаж 📍 Сoлнечный беpeг • pайoн Фpeгaтa 🏖 5–10 минут пешком до пляжa 💥 Рeдкoe пpедлoжениe нa cтарте cтроитeльcтвa — лучшиe цeны и выбоp планировок   ⭐ Ключевыe пpeимущеcтва ✔ Kуpoртнaя нeдвижимоcть у мoря ✔ Тиxий pайон pядoм с пляжeм …
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс “MAGNOLIA 8”
Жилой комплекс “MAGNOLIA 8”
Жилой комплекс “MAGNOLIA 8”
Жилой комплекс “MAGNOLIA 8”
Несебр, Болгария
от
$68,467
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Старт продаж!!! Солнечный Берег   Жилой комплекс “MAGNOLIA 8”   700 м от моря  Апартаменты сдаются под ключ Подземные/наземные парковочные места Студии: от 38,48 м²  Двухкомнатные: от 56,88 м²  Цены: от 1 550€ м2 до 2 300€ м2 2000€ - депозит 30% - первый взнос, оплачиваетс…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла
Апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла
Апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла
Апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла
Апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла
Показать все Апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла
Апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла
Бяла, Болгария
от
$57,899
Год сдачи 2028
Площадь 67–97 м²
2 объекта недвижимости 2
Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла (Болгария). Проект сочетает в себе тишину и комфорт с современными удобствами, предлагая жильё для отдыха, постоянного проживания или инвестиций. Расположение: всего 200 метров от пляжа, 800 м до центра …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0
90,017
Квартира 2 комнаты
97.0
143,513
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Бургас
Многоквартирный жилой дом Бургас
Многоквартирный жилой дом Бургас
Многоквартирный жилой дом Бургас
Многоквартирный жилой дом Бургас
Показать все Многоквартирный жилой дом Бургас
Многоквартирный жилой дом Бургас
Бургас, Болгария
от
$42,386
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Откройте для себя "SELENA" – Ваш новый дом в Бургасе! Представляем вашему вниманию жилой комплекс "SELENA" – современный проект, расположенный в живописном и динамично развивающемся районе Меден Рудник, зона В, города Бургас. "SELENA" предлагает идеальное сочетание комфорта, качества и д…
Агентство
Болгарский Эксперт
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Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Obidim, Болгария
от
$60,014
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
🏔 Апартаменты в Банско рядом с подъёмником | SPA-резиденция в горах | от 52 700 € 📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника — около 350 метров 💰 Студии от 52 700 € ---------- 📅 Сдача комплекса — 2026 год Банско давно перестал быть только горнолыжным курортом. Сегодня сюда приезжаю…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Новый дом у моря
Жилой комплекс Новый дом у моря
Жилой комплекс Новый дом у моря
Жилой комплекс Новый дом у моря
Жилой комплекс Новый дом у моря
Показать все Жилой комплекс Новый дом у моря
Жилой комплекс Новый дом у моря
Несебр, Болгария
от
$62,727
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 6
🔥 СТАРТ ПРОДАЖ НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ | 700 М ДО МОРЯ | БЕЗ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ✅ от 54 900 € — доступный вход в европейскую недвижимость 🌊 около 700 метров до пляжа Cacao Beach 💶 беспроцентная рассрочка от застройщика и без ежемесячной таксы обслуживания Новый малоэтажный жилой компл…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Святой Влас, Болгария
от
$127,729
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 39–62 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошная жизнь на побережье Готово к летнему сезону 2027 года! Потрясающие просторные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы Кто не хочет насладиться незабываемой летней жизнью на морском побережье? Вас ждут завораживающие закаты, прекрасно оборудованные интерь…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Показать все Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Несебр, Болгария
от
$111,387
Год сдачи 2026
🌊 Успей купить апартаменты всего в 400 метрах от пляжа в Несебре! 🔹 Готовый дом — сдача 2024 🔹 Без таксы за обслуживание! 🔹 Идеален для летнего отдыха, ПМЖ или сдачи в аренду 🔹 Квартиры с отделкой под ключ 🔹 Акции: подарок — кладовка или терраса 11,4 м²! 🔹 Цена от 95 590 € 💎 В ком…
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Болгария — это страна с  сочетанием морских пейзажей, горных просторов и мягкого климата, что делает ее привлекательной как для туристов, так и для тех, кто ищет жилье для жизни. Застройщики активно развивают рынок, предлагая объекты на побережье Черного моря, рядом с Софией, в равнинных городах центральной части или в гористой местности.

Преимущества новых жилых комплексов в Болгарии

Покупка новостройки в Болгарии подразумевает под собой приобретение квартиры в современном жилом комплексе. Для большинства современных проектов стандартом является наличие парковок, детских площадок, зон отдыха и всей необходимой инфраструктуры.

Преимущества нового жилья в Болгарии:

  • Современные технологии строительства. Дома возводятся с использованием энергосберегающих материалов и с учетом местных особенностей. Например, жилье в Причерноморье защищено от влажности и жары.
  • Гибкость планировок. Покупатели могут выбрать апартаменты с удобной площадью и расположением комнат.
  • Высокая инвестиционная привлекательность. Стоимость жилья растет на 10–20% к моменту завершения строительства, что выгодно при перепродаже.

Стоимость нового жилья в Болгарии

Цены на новостройки Болгарии зависят от региона — все же строить комплекс в центральной части легче всего, так как там лучше транспортная инфраструктура и богаче земельный рынок. Наиболее дорогая недвижимость Болгарии находится ближе к морскому побережью. Помимо комплексов, на болгарском рынке можно найти дома и виллы.

Средняя стоимость нового жилья в Болгарии по регионам:

Регион Тип недвижимости

Цена за кв.м (€)

Средняя площадь (кв.м)

Солнечный Берег

 Студия 500–800 30–40
Варна Двухкомнатная квартира 800–1200 60–80
София Квартира 1000–1500 70–100
Святой Влас Апартаменты с видом 700–1000 50–70

На этапе строительства объект обойдется на 10–20% дешевле, чем после ввода в эксплуатацию. Например, цены на студию на Солнечном Берегу обычно начинаются от €15,000, а на апартаменты в Варне — от €60,000. Недвижимость в Болгарии от застройщика часто продают с возможностью рассрочки с двумя или тремя этапами оплаты. Средний процент задатка составляет 25–45%.

Нюансы покупки болгарской недвижимости от застройщика

Ограничений на покупку жилья для иностранных граждан нет, но в самом процессе нюансы все же есть. Сначала покупатель выбирает объект и вносит резервационный депозит — обычно до 10% от стоимости; он нужен, чтобы застолбить объект за собой. Как только деньги зачислены, объект снимается с продажи, а цена фиксируется и продавец больше не может ее повысить или понизить. Затем между сторонами подписывается предварительный договор, после выполнения которого нотариус заверяет право собственности. 

Где лучше всего покупать недвижимость от застройщика в Болгарии

Выбор локации зависит от целей: отдых, постоянное проживание или инвестиции. Застройщики в Болгарии активно работают в нескольких ключевых регионах, каждый из которых имеет свои особенности.

Популярные места для покупки:

  • Солнечный Берег. Это не совсем город, а скорее крупный курортный центр на берегу Черного моря. Он ориентирован на туристов, поэтому лучшим вариантом приобретения здесь является жилье для сдачи в аренду.
  • Святой Влас. Город по своему уникален — его гористый ландшафт плавно перетекает в морское побережье. Однако это одновременно и минус города: в нем не так активно ведется строительство — земельный фонд скуден.
  • Варна. Культурный и экономический центр Болгарии. Чаще всего именно здесь покупают квартиры для постоянного проживания в стране. В основном благодаря тому, что темп жизни в Варне нетороплив, особенно в сравнении со столицей.
  • Бургас. Портовый город с умеренными ценами на жилье. Местная инфраструктура преимущественно транспортная, из-за чего в городе возводится много коммерческой недвижимости, но жилые комплексы тоже есть.
  • София. В столице высокий спрос на квартиры наблюдается со стороны людей рабочих специальностей и студентов.

Перед покупкой стоит изучить проекты застройщиков в Болгарии и отзывы о них. Чаще всего именно там можно найти всю информацию о достоинствах того или иного проекта.

Полезные материалы по покупке новостроек в Болгарии

Условия покупки недвижимости в Болгарии: цены, ипотека, получение ВНЖ и ПМЖ за инвестиции
Условия покупки недвижимости в Болгарии: цены, ипотека, получение ВНЖ и ПМЖ за инвестиции
Инвестиции в недвижимость Болгарии: анализ цен и детальное руководство по покупке
Инвестиции в недвижимость Болгарии: анализ цен и детальное руководство по покупке
Лучшие города Болгарии для жизни и покупки недвижимости
Лучшие города Болгарии для жизни и покупки недвижимости

Часто задаваемые вопросы о новостройках Болгарии

За сколько в среднем продают новое жилье в Болгарии?

Цена кв. метра недвижимости в новостройках Болгарии колеблется от 1000 до 1500 евро. Элитные объекты могут стоить в 2 раза дороже.

Какие плюсы дает приобретение квартиры в новостройке в Болгарии?

Купленное жилье подходит для личного проживания в купальный сезон. Если объект располагается в популярной курортной зоне, на нем можно зарабатывать деньги от сдачи в аренду.

В каких городах наиболее активно раскупается недвижимость в жилых комплексах в Болгарии?

Повышенный спрос наблюдается на курортных зонах - в Бургасе, Варне, Созополе. Активными темпами также идет продажа квартир в столице - Софии.

Какие нужны документы и разрешения для покупки нового жилья в Болгарии? Требуется ли уплата налогов?

Иностранные покупатели предъявляют загранпаспорт, справку о семейном положении и декларацию, подтверждающую законность происхождения средств. Разрешения на покупку не требуются.
За приобретение недвижимости уплачивается муниципальный налог - 1,5-3,5% от кадастровой стоимости жилья. Предусмотрены также нотариальный и регистрационный сборы - не превышают 1% и 0,1% от рыночной цены объекта соответственно.
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