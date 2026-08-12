Болгария — это страна с сочетанием морских пейзажей, горных просторов и мягкого климата, что делает ее привлекательной как для туристов, так и для тех, кто ищет жилье для жизни. Застройщики активно развивают рынок, предлагая объекты на побережье Черного моря, рядом с Софией, в равнинных городах центральной части или в гористой местности.

Преимущества новых жилых комплексов в Болгарии

Покупка новостройки в Болгарии подразумевает под собой приобретение квартиры в современном жилом комплексе. Для большинства современных проектов стандартом является наличие парковок, детских площадок, зон отдыха и всей необходимой инфраструктуры.

Преимущества нового жилья в Болгарии:

Современные технологии строительства. Дома возводятся с использованием энергосберегающих материалов и с учетом местных особенностей. Например, жилье в Причерноморье защищено от влажности и жары.

Дома возводятся с использованием энергосберегающих материалов и с учетом местных особенностей. Например, жилье в Причерноморье защищено от влажности и жары. Гибкость планировок. Покупатели могут выбрать апартаменты с удобной площадью и расположением комнат.

Покупатели могут выбрать апартаменты с удобной площадью и расположением комнат. Высокая инвестиционная привлекательность. Стоимость жилья растет на 10–20% к моменту завершения строительства, что выгодно при перепродаже.

Стоимость нового жилья в Болгарии

Цены на новостройки Болгарии зависят от региона — все же строить комплекс в центральной части легче всего, так как там лучше транспортная инфраструктура и богаче земельный рынок. Наиболее дорогая недвижимость Болгарии находится ближе к морскому побережью. Помимо комплексов, на болгарском рынке можно найти дома и виллы.

Средняя стоимость нового жилья в Болгарии по регионам:

Регион Тип недвижимости Цена за кв.м (€) Средняя площадь (кв.м) Солнечный Берег Студия 500–800 30–40 Варна Двухкомнатная квартира 800–1200 60–80 София Квартира 1000–1500 70–100 Святой Влас Апартаменты с видом 700–1000 50–70

На этапе строительства объект обойдется на 10–20% дешевле, чем после ввода в эксплуатацию. Например, цены на студию на Солнечном Берегу обычно начинаются от €15,000, а на апартаменты в Варне — от €60,000. Недвижимость в Болгарии от застройщика часто продают с возможностью рассрочки с двумя или тремя этапами оплаты. Средний процент задатка составляет 25–45%.

Нюансы покупки болгарской недвижимости от застройщика

Ограничений на покупку жилья для иностранных граждан нет, но в самом процессе нюансы все же есть. Сначала покупатель выбирает объект и вносит резервационный депозит — обычно до 10% от стоимости; он нужен, чтобы застолбить объект за собой. Как только деньги зачислены, объект снимается с продажи, а цена фиксируется и продавец больше не может ее повысить или понизить. Затем между сторонами подписывается предварительный договор, после выполнения которого нотариус заверяет право собственности.

Где лучше всего покупать недвижимость от застройщика в Болгарии

Выбор локации зависит от целей: отдых, постоянное проживание или инвестиции. Застройщики в Болгарии активно работают в нескольких ключевых регионах, каждый из которых имеет свои особенности.

Популярные места для покупки:

Солнечный Берег. Это не совсем город, а скорее крупный курортный центр на берегу Черного моря. Он ориентирован на туристов, поэтому лучшим вариантом приобретения здесь является жилье для сдачи в аренду.

Это не совсем город, а скорее крупный курортный центр на берегу Черного моря. Он ориентирован на туристов, поэтому лучшим вариантом приобретения здесь является жилье для сдачи в аренду. Святой Влас. Город по своему уникален — его гористый ландшафт плавно перетекает в морское побережье. Однако это одновременно и минус города: в нем не так активно ведется строительство — земельный фонд скуден.

Город по своему уникален — его гористый ландшафт плавно перетекает в морское побережье. Однако это одновременно и минус города: в нем не так активно ведется строительство — земельный фонд скуден. Варна. Культурный и экономический центр Болгарии. Чаще всего именно здесь покупают квартиры для постоянного проживания в стране. В основном благодаря тому, что темп жизни в Варне нетороплив, особенно в сравнении со столицей.

Культурный и экономический центр Болгарии. Чаще всего именно здесь покупают квартиры для постоянного проживания в стране. В основном благодаря тому, что темп жизни в Варне нетороплив, особенно в сравнении со столицей. Бургас . Портовый город с умеренными ценами на жилье. Местная инфраструктура преимущественно транспортная, из-за чего в городе возводится много коммерческой недвижимости, но жилые комплексы тоже есть.

. Портовый город с умеренными ценами на жилье. Местная инфраструктура преимущественно транспортная, из-за чего в городе возводится много коммерческой недвижимости, но жилые комплексы тоже есть. София. В столице высокий спрос на квартиры наблюдается со стороны людей рабочих специальностей и студентов.

Перед покупкой стоит изучить проекты застройщиков в Болгарии и отзывы о них. Чаще всего именно там можно найти всю информацию о достоинствах того или иного проекта.