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Коммерческая недвижимость в Германии
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288 объектов найдено
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Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Krakow am See, Германия
50
10
888 м²
3
€790,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 10 спален
Malchin, Германия
160
10
5 351 м²
4
€295,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Отель 50 комнат
Оффенбах, Германия
50
1 500 м²
4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
€8,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Отель 55 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
55
1 850 м²
4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизирован…
€13,20 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 600 м²
7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
€14,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Магазин
Саарбрюкен, Германия
9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
€11,10 млн
1
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Магазин
Дармштадт, Германия
2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
€6,00 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Магазин
Reinheim, Германия
1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
€2,60 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Франкфурт-на-Майне, Германия
26
6
645 м²
5
€3,00 млн
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Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Pirmasens, Германия
9
3
280 м²
3
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
€275,000
1
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Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
11
4
390 м²
3
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
€250,000
1
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Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Petersberg, Германия
1
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg ) Склад…
€650,000
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Коммерческая 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
12
4
3
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
€319,000
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Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Pirmasens, Германия
15
5
4
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
€519,000
1
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Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
€59,00 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
€4,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м²
3
Участок во Франкфурте на Майне - в историческом районе города - Заксенхаузенс разрешением на…
€2,55 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Коммерческая
Moerfelden, Германия
4
Большой участок в пригороде Франкфурта на Майне для строительства коммерческой недвижимости.…
€3,30 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
€2,45 млн
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Языки общения: English, Deutsch
Коммерческая
Obernhain, Германия
1 600 м²
К покупке предлагается большой участок (около 1600 м2) под застройку дома в пригороде Франкф…
€850,000
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ESTATE-SERVICE24
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Коммерческая
Westerham, Германия
3
Участок с разрешение на строительство жилого дома или двух жилых домов - 1 или 2-х квартирны…
€3,00 млн
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Коммерческая
Берлин, Германия
1 500 м²
4
Продаютсяземельный участок в Берлине площадью около 1500 м2 , включая разрешение на строител…
€5,50 млн
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Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
1
40 м²
5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
€330,000
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Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
4
400 м²
4
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
€4,00 млн
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Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62
3 000 м²
4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
€4,50 млн
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Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36
700 м²
4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
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Доходный дом 28 комнат
Берлин, Германия
28
987 м²
3
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
€3,90 млн
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Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
600 м²
4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
€3,20 млн
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Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
21
630 м²
3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
€5,10 млн
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Доходный дом с парковкой, с балконом
Dornach, Германия
1 690 м²
5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
€12,10 млн
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