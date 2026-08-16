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Коммерческая недвижимость в Германии

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Франкфурт-на-Майне
41
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311 объектов найдено
Коммерческое помещение 3 200 м² в Ниски, Германия
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Коммерческое помещение 3 200 м²
Ниски, Германия
Площадь 3 200 м²
- Прости. Без посредников - Коммерческая недвижимость на границе 59-900 (Згорцелец/Гёрлиц)Жу…
$909,950
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Отель 700 м² в Dietzenbach, Германия
Отель 700 м²
Dietzenbach, Германия
Число комнат 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
$3,92 млн
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Магазин 1 100 м² в Reinheim, Германия
Магазин 1 100 м²
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
$3,00 млн
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3*** Современный отель на продажу в Бремене в Бремен, Германия
3*** Современный отель на продажу в Бремене
Бремен, Германия
Отель с отличными транспортными связями имеет в общей сложности 80 номеров. В отеле имеют…
$7,96 млн
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Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония) в BoxbergOL Hamor, Германия
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония)
BoxbergOL Hamor, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
🔹 Утверждённый объект ухода с 56 единицами – 51 одноместный апартамент, 5 двухместных апарта…
Цена по запросу
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Многоквартирный доходный дом с коммерческим помещением в центре Вупперталя в Вупперталь, Германия
Многоквартирный доходный дом с коммерческим помещением в центре Вупперталя
Вупперталь, Германия
Площадь 613 м²
Количество этажей 4
Предлагается к продаже многоквартирный жилой дом с коммерческой недвижимостью в самом центре…
$633,161
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TekceTekce
НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ NETTO В РЕГИОНЕ ХАЙЛЬБРОНН в Хайльбронн, Германия
НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ NETTO В РЕГИОНЕ ХАЙЛЬБРОНН
Хайльбронн, Германия
Площадь 1 400 м²
НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ NETTO В РЕГИОНЕ ХАЙЛЬБРОНН / БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ИНДЕКСИРОВАННЫ…
$6,10 млн
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Отель 1 500 м² в Оффенбах, Германия
Отель 1 500 м²
Оффенбах, Германия
Число комнат 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
$9,22 млн
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Магазин 1 182 м² в Германия
Магазин 1 182 м²
Германия
Площадь 1 182 м²
• Площадь участка: ок. 3475 м² • Полезная площадь: ок. 1182 м² • Торговая площадь: ок. 800 м…
$6,04 млн
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Доходный дом 150 м² в Мёнхенгладбах, Германия
Доходный дом 150 м²
Мёнхенгладбах, Германия
Площадь 150 м²
Капиталовложение: Двухквартирный дом, переоборудованный под хостел для рабочих. 41066 Мёнх…
$347,961
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Доходный дом 3 578 м² в Datteln, Германия
Доходный дом 3 578 м²
Datteln, Германия
Площадь 3 578 м²
Количество этажей 4
Высоко рентабельный объект с хорошей ближайшей перспективой! 1) жилой дом с 10 квартирами…
$2,32 млн
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Отель 3 431 м² в Бавария, Германия
Отель 3 431 м²
Бавария, Германия
Площадь 3 431 м²
Количество этажей 3
• Подвал: ок. 1278 м² • Первый этаж: ок. 1115 м² • Верхний этаж: ок. 1038 м² • Количество н…
$10,44 млн
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Отель 2 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 2 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
$7,26 млн
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Магазин в Бавария, Германия
Магазин
Бавария, Германия
Предлагаемый объект недвижимости расположен в Крумбахе, втором по величине городе в баварско…
$7,51 млн
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Магазин 633 м² в Бавария, Германия
Магазин 633 м²
Бавария, Германия
Площадь 633 м²
Высококачественное здание с привлекательной архитектурой находится под охраной государства. …
$1,74 млн
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Доходный дом 630 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 630 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
$5,88 млн
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Доходный дом 371 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 371 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Доходный дом с отличным расположением в районе. рядом станция Schwebe…
$488,039
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Доходный дом 496 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 496 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 496 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в Duisburg 47169 Площадь дома 496 м2 5 квартир сданы в аренду …
$498,609
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Инвестиционная 80 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 80 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
$2,88 млн
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Отель 15 879 м² в Дюссельдорф, Германия
Отель 15 879 м²
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 455
Площадь 15 879 м²
$115,86 млн
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Доходный дом 1 690 м² в Мюнхен, Германия
Доходный дом 1 690 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 1 690 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
$13,95 млн
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Отель в Гамбург, Германия
Отель
Гамбург, Германия
Число комнат 100
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
$25,93 млн
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5***** отель на продажу в Берлине в Берлин, Германия
5***** отель на продажу в Берлине
Берлин, Германия
Площадь 5 000 м²
Площадь участка: 8,000 кв.м. Несколько коммерческих арендаторов. Количество комнат: 140. …
$40,38 млн
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Доходный дом 980 м² в Гамбург, Германия
Доходный дом 980 м²
Гамбург, Германия
Площадь 980 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
$5,42 млн
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Инвестиционная 85 м² в Берлин, Германия
Инвестиционная 85 м²
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
$993,460
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Магазин 1 339 м² в Бавария, Германия
Магазин 1 339 м²
Бавария, Германия
Площадь 1 339 м²
Объект состоит из магазина и бистро. Магазин: • Арендная площадь: ок. 1000 м² + 339 м² пол…
$2,44 млн
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Отель 1 850 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 1 850 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизиров…
$16,37 млн
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Доходный дом 362 м² в Херне, Германия
Доходный дом 362 м²
Херне, Германия
Площадь 362 м²
Количество этажей 3
очень симпатичный дом 1914 /1973 года постройки в хорошем районе в городе Herne в  дом…
$406,699
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Магазин 1 000 м² в Зенден, Германия
Магазин 1 000 м²
Зенден, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
$4,15 млн
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Инвестиционная 1 100 м² в Билефельд, Германия
Инвестиционная 1 100 м²
Билефельд, Германия
Число комнат 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
$9,34 млн
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