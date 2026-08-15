Латвия — это страна в Северной Европе, известная своими живописными пейзажами, богатым культурным наследием и стратегическому положению в акватории Балтийского моря. Благодаря этому она становится все более привлекательной для инвесторов и тех, кто желает купить жилье в Латвии для постоянного проживания.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Латвии

Цены на недвижимость в Латвии, особенно по сравнению с другими европейскими странами, остаются относительно низкими и доступными. Сам процесс покупки открыт для иностранных клиентов. Более того, инвестирование в недвижимость дает право на получение вида на жительство в стране, а значит и во всей Еврозоне.

Цены на недвижимость в Латвии

Рынок недвижимости Латвии предлагает разнообразные варианты жилья с различными ценовыми категориями в зависимости от региона и типа недвижимости. Рига бьет все ценовые рекорды: там средняя стоимость квартир составляет около €2450 за квадратный метр, причем в старой части города показатель еще выше — €3500.

Но есть города и с более доступными вариантами, как, например, Юрмала. Это курортный город на побережье Балтийского моря, известный своими пляжами и санаториями. Цены на недвижимость в Юрмале варьируются в зависимости от близости к морю, но в среднем купить недвижимость в Латвии тут можно от €980 за квадратный метр.

В целом, средняя стоимость квартир в Латвии составляет около €1750 за квадратный метр.

Популярные города и районы Латвии для покупки жилья

Самым популярным городом является Рига. Это крупнейший город и столица страны, расположенная в бухте Рижского залива. Именно здесь находится Академия наук Латвии и Латвийский университет, а также основные учебные заведения страны. Также популярными являются:

Юрмала. Город на побережье Балтийского моря и фестивальный центр страны. Тут находится главная площадка для проведения мероприятий — концертный зал «Дзинтари». Также Проводится Юрмальский фестиваль классической музыки и молодежный Summer Time.

Город на побережье Балтийского моря и фестивальный центр страны. Тут находится главная площадка для проведения мероприятий — концертный зал «Дзинтари». Также Проводится Юрмальский фестиваль классической музыки и молодежный Summer Time. Лиепая. Город, в котором порт является основой промышленной мощи региона. Лиепая подходит для инвесторов и бизнесменов, в том числе и потому, что местные власти предлагают ряд льгот при ведении дел в городе.

Город, в котором порт является основой промышленной мощи региона. Лиепая подходит для инвесторов и бизнесменов, в том числе и потому, что местные власти предлагают ряд льгот при ведении дел в городе. Даугавпилс. Второй по величине город Латвии, который, как и столица, развит разносторонне. Тут можно найти и культурные достопримечательности, и образовательные центры вроде Даугавпилсского университета. Город является важным логистическим узлом страны на пути в Эстонию, Россию и Литву.

Особенности приобретения жилья в Латвии

При покупке недвижимости в Латвии следует учитывать то, что при приобретении недвижимости взимается государственная пошлина, размер которой зависит от стоимости объекта и его типа, но в среднем составляет 2%. Оформление сделки проходит по стандартной схеме и нужны лишь: удостоверение личности, договор купли-продажи, подтверждение оплаты и регистрация права собственности в Земельной книге.

Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Латвии без существенных ограничений, за исключением некоторых приграничных зон и сельскохозяйственных земель.