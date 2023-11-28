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Жильё в Латвии

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3 183 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
4-х комнатная квартира в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees). Квартира: …
€981,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
3-х комнатная квартира в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees). Квартира: …
€394,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
4-х комнатная квартира в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees). Квартира: …
€649,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Kern Residence - 3х комнатная квартира в новом проекте в Тихом центре. Свежий ремонт, по…
€335,000
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Дом 2 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Уютный дом в Юрмале с большой зелёной территорией! Реновированный деревянный дом постройк…
€148,000
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством в Гаркалнский край, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Продается уютный дом в Гаркалне, поселок "Кодес". Расположение: - Всего в 15 минутах ез…
€260,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продажа последних квартир в проекте River Breeze Residences. Квартиры премиум-класса в пре…
€430,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€83,360
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€83,297
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Одна из самых популярных улиц Риги – улица Тербатас. Именно здесь расположены магазины извес…
€155,000
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Продаем 2-комнатную квартиру с полной и качественной отделкой на 4 этаже нашего проекта. Ква…
€135,500
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 4/9
На продажу: Квартира в новом проекте "Tomsona terases I". Качественная внутренняя отделка, п…
€190,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Продажа последних квартир в проекте River Breeze Residences! Квартиры в престижном проект…
€493,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с подведенным электричеством, с холодильником в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с лифтом, с подведенным электричеством, с холодильником
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается прекрасная 2 комнатная квартира в Тейке. Квартира - 2 комнатная квартира с диз…
€95,000
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€49,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€95,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€119,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€112,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€53,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Уютная 2 комнатная квартира в Агенскалнсе. Квартира - Светлые стены и теплые деревянные …
€113,000
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Квартира 1 спальня с подведенным электричеством, с холодильником, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с подведенным электричеством, с холодильником, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается уютная 2 комнатная квартира в самом сердце Агенскалнса. Квартира - Уютная 2 ко…
€128,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с холодильником в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с холодильником
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Прекрасная двухкомнатная квартира в Новой Тейке. Квартира: - Светлая двухкомнатная кв…
€168,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом в adazu novads, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Продается очень уютный, качественный дом близнец с большой, ухоженной территорией. Планир…
€240,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Предлагаем к покупке меблированную 2-комнатную квартиру с просторной террасой и панорамным в…
€295,000
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Рига, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Продаться очень уютный, двухэтажный рядный дом в закрытом, в безопасном посёлке огороженным …
€167,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом в Гаркалнский край, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 478 м²
Продается уникальный дом, построенный по индивидуальному проекту в Сунишах. - Общая площ…
€750,000
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом в Юрмала, Латвия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Юрмала, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 370 м²
Особняк в Юрмале на берегу реки Лиелупе На территории 11 365 м2 находятся 2 дома - Основн…
€5,90 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством в Гаркалнский край, Латвия
Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Современный дом построенный с использованием передовых технологий в престижном поселке Балт…
€285,000
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