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Жилая недвижимость в Латвии

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Огре
6
Рига
1108
Юрмала
862
Babites pagasts
65
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2 525 объектов найдено
Дом 10 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
UP UP
Дом 10 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 357 м²
Количество этажей 3
✨ Мы рады предложить этот просторный и уютный дом, идеально подходящий для большой семьи или…
$328,972
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Частный продавец
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Русский
Дом в Rutki, Латвия
Дом
Rutki, Латвия
$669,360
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
$92,467
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Tribus Realty
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
$1,01 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Trenci, Латвия
Дом 6 комнат
Trenci, Латвия
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
$294,288
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
$60,618
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 4/5
$144,259
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
$276,698
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/4
$172,953
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Бауска, Латвия
Дом 4 комнаты
Бауска, Латвия
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
$183,453
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 5 комнат в Марупе, Латвия
Квартира 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 111 м²
Этаж 3/4
$340,973
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Озолниеки, Латвия
Дом 5 комнат
Озолниеки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 114 м²
Этаж 2
$241,571
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Предлагаем к продаже просторный семейный дом в 100м от реки Лиелупе в природном парке Рагака…
$423,289
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Предлагаем на продажу современный частный дом. Дом расположен в дюнной зоне, на закрытой тер…
$939,243
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Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 875 м²
Этаж 3/3
Продаем особняк на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый…
$1,29 млн
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Продаются два двухэтажных дома, располагающиеся на общем участке площадью 730 кв.м. , один и…
$452,520
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Агентство
VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 6 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 6
Площадь 499 м²
Количество этажей 2
Предлагаем 2 этажный дом в самом элитном посёлке закрытого типа на побережье Балтэзерса. Кач…
$651,600
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Дом 79 комнат в Рига, Латвия
Дом 79 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 79
Площадь 2 682 м²
Количество этажей 6
Здание по улице Пелду 15, находится в самом центре исторической застройки г. Риги в охранной…
$4,61 млн
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Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное ж…
$90,891
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Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
дом в центре Юрмалы на морской стороне. Площадь дома 210 м2, земельного участка 715 м2. Дом …
$212,069
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Дом 8 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 319 м²
Этаж 1/3
$372,379
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом в Vandzenes pagasts, Латвия
Дом
Vandzenes pagasts, Латвия
Идеальное сочетание загородного стиля жизни. Хороший жилой дом, где одна часть дома полность…
$228,276
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В продаже энергоэффективная 3- комнатная квартира с отдельной кухней, террасой и подземным п…
$245,851
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Metropolis Group
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Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
$948,699
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Tribus Realty
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
Mežaparka Village — это 50 новых домов для людей, которые мечтают жить рядом с природой, сох…
$355,617
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Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 2 508 м²
Домовладение Виландес 10 1. Общая информация об объекте: - Здание построено в 1908 году …
$4,70 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
Предлагается на аренду дом в Юрмале, район Дзинтари. На благоустроенной территории расположе…
$986,261
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VIP REAL
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Прекрасное расположение - всего в 50 метрах от моря. Участок расположен таким образом, что …
$917,900
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Дом 5 комнат в Sebruciems, Латвия
Дом 5 комнат
Sebruciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 310 м²
Этаж 2/2
$802,964
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Tribus Realty
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
Квартира в современном жилом комплексе «Турайдас Кварталс» рядом с улицей Йомас.Квартира сос…
$290,077
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Типы недвижимости в Латвии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Латвии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Латвия — это страна в Северной Европе, известная своими живописными пейзажами, богатым культурным наследием и стратегическому положению в акватории Балтийского моря. Благодаря этому она становится все более привлекательной для инвесторов и тех, кто желает купить жилье в Латвии для постоянного проживания.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Латвии

Цены на недвижимость в Латвии, особенно по сравнению с другими европейскими странами, остаются относительно низкими и доступными. Сам процесс покупки открыт для иностранных клиентов. Более того, инвестирование в недвижимость дает право на получение вида на жительство в стране, а значит и во всей Еврозоне.

Цены на недвижимость в Латвии

Рынок недвижимости Латвии предлагает разнообразные варианты жилья с различными ценовыми категориями в зависимости от региона и типа недвижимости. Рига бьет все ценовые рекорды: там средняя стоимость квартир составляет около €2450 за квадратный метр, причем в старой части города показатель еще выше — €3500. 

Но есть города и с более доступными вариантами, как, например, Юрмала. Это курортный город на побережье Балтийского моря, известный своими пляжами и санаториями. Цены на недвижимость в Юрмале варьируются в зависимости от близости к морю, но в среднем купить недвижимость в Латвии тут можно от €980 за квадратный метр. 

В целом, средняя стоимость квартир в Латвии составляет около €1750 за квадратный метр.

Популярные города и районы Латвии для покупки жилья

Самым популярным городом является Рига. Это крупнейший город и столица страны, расположенная в бухте Рижского залива. Именно здесь находится Академия наук Латвии и Латвийский университет, а также основные учебные заведения страны. Также популярными являются:

  • Юрмала. Город на побережье Балтийского моря и фестивальный центр страны. Тут находится главная площадка для проведения мероприятий — концертный зал «Дзинтари». Также Проводится Юрмальский фестиваль классической музыки и молодежный Summer Time.
  • Лиепая. Город, в котором порт является основой промышленной мощи региона. Лиепая подходит для инвесторов и бизнесменов, в том числе и потому, что местные власти предлагают ряд льгот при ведении дел в городе.
  • Даугавпилс. Второй по величине город Латвии, который, как и столица, развит разносторонне. Тут можно найти и культурные достопримечательности, и образовательные центры вроде Даугавпилсского университета. Город является важным логистическим узлом страны на пути в Эстонию, Россию и Литву.

Особенности приобретения жилья в Латвии

При покупке недвижимости в Латвии следует учитывать то, что при приобретении недвижимости взимается государственная пошлина, размер которой зависит от стоимости объекта и его типа, но в среднем составляет 2%. Оформление сделки проходит по стандартной схеме и нужны лишь: удостоверение личности, договор купли-продажи, подтверждение оплаты и регистрация права собственности в Земельной книге.

Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Латвии без существенных ограничений, за исключением некоторых приграничных зон и сельскохозяйственных земель.

Полезные материалы по покупке жилья в Латвии

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Как иностранцу купить жилье в кредит в Латвии, Литве, Великобритании и Нидерландах
Как иностранцу купить жилье в кредит в Латвии, Литве, Великобритании и Нидерландах

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Латвии

Какая средняя стоимость жилья в Латвии?

Цены на недвижимость в Латвии разнятся с учетом ее новизны. На первичном рынке стоимость квадрата - 2500-3500 евро. У квартир и домов старого фонда цена за кв. метр установлена в пределах 600-2000 евро.
Стоимость объектов в объявлениях по продаже недвижимости в Латвии также зависит от их класса. Дома и квартиры с максимальной степенью комфорта оцениваются дороже рынка на 10-20%.

Какие требования нужно учесть иностранным лицам, покупающим недвижимость в Латвии?

Иностранцы могут приобретать все виды собственности в неограниченном количестве. Если покупается жилье в Латвии на земельном участке, потребуется разрешение муниципалитета. Для заключения сделки нужно иметь при себе только паспорт.

Какие уплачиваются налоги и сборы, если купить недвижимость в Латвии?

Налог на покупку действует только для первичного рынка - 21% от стоимости сделки. За приобретение жилья на первичке и вторичке иностранцы также уплачивают два сбора - гербовый в размере 2% от цены объекта и регистрационный (22 евро).
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