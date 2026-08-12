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Жилье в Хорватии

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5 802 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Преко, Хорватия
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Квартира 3 комнаты
Преко, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Роскошная полностью меблированная 2-Бр квартира с видом на море, 476 м2 ярд (1/2 акций) и по…
$486,971
НДС
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Дом 8 спален в Opcina Selca, Хорватия
Дом 8 спален
Opcina Selca, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Расположение: Omiš Море: 30 м Центр города: 13 км Внутреннее пространство: 800 м2 Размер…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Хорватия
Дом 5 спален
Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Море: 9 м Центр города: 1,9 км Внутреннее пространство: 320 м2 Размер участка: 1450 м2 Спаль…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 11 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 11 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 639 м²
Море: 30 м Центр города: 400 м Расстояние до аэропорта: 40 км Внутреннее пространство: 639 м…
$2,05 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
ИСТРИЯ, МАРУЖИНИ – Роскошная дизайнерская вилла с видом на море, подогреваемым бассейном, от…
$803,310
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Дом 3 спальни в Дубровник, Хорватия
Дом 3 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположение: Дубровник Центр города: 30 км Море: 14 км Расстояние до аэропорта: 15 км Внут…
Цена по запросу
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Дом 7 спален в Mrljane, Хорватия
Дом 7 спален
Mrljane, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 414 м²
Море: 10 м Построено: 2024 Расстояние до аэропорта: 31 км Внутреннее пространство: 414 м2…
$2,08 млн
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Квартира 3 спальни в Privlaka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Privlaka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 6 спален в община Пичан, Хорватия
Дом 6 спален
община Пичан, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 119-572
$1,27 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
PULA - STINJAN Некоторые новые квартиры площадью от 50 м2 до 55 м2 – готовы к использованию …
$172,970
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Вилла в Icici, Хорватия
Вилла
Icici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
РИВЬЕРА ОПАТИЯ, ИЧИЧИ – Эксклюзивная современная дизайнерская вилла всего в 200 м от пляжа с…
Цена по запросу
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Дом в Буе, Хорватия
Дом
Буе, Хорватия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
ID CODE: 114-1466
$2,02 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 2 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 6 спален в Дубровник, Хорватия
Дом 6 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Построено: 1577 Год последней реконструкции: 2025 Спальни: 6 Ванные комнаты: 6 Мор…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Порек / Тар / КастелирНовый дом с жилой площадью 198 м2, бассейном и красивым садом в зелено…
$895,706
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Дом 3 спальни в Necujam, Хорватия
Дом 3 спальни
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Море: 600 м Внутреннее пространство: 279 м2 Размер участка: 430 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
PULAАпартаменты площадью 60 м2 рядом с Ареной - отремонтированы и украшены и с садомИСТРИЯ -…
$217,714
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Дом 4 спальни в Хорватия
Дом 4 спальни
Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Построено: 2007 Море: 5 м Расстояние до аэропорта: 25 км Внутреннее пространство: 137 м2 …
$998,270
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
ПОРЕЧ, ИСТРИЯ – Современная отдельно стоящая вилла с двумя квартирами и подогреваемым бассей…
$635,043
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Вилла в Kosinozici, Хорватия
Вилла
Kosinozici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
ПОРЕЧ, КОСИНОЖИЧИ – Эксклюзивная дизайнерская вилла с бесконечным бассейном, террасой на кры…
$1,26 млн
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Дом 5 спален в Задарская жупания, Хорватия
Дом 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 551 м²
Море: 10 м Построено: 2024 Паг-центр: 8 км Расстояние до аэропорта: 87 км Внутреннее простр…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Tribunj, Хорватия
Вилла
Opcina Tribunj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Роскошные тройные виллеты или многоквартирные апартаменты на продажу в Трибунь, в фантастиче…
$664,574
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Суперсовременная вилла с удивительной передовой архитектурой, которая оставит вас в восторге…
$1,26 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Премиальное инвестиционное предложение в недвижимость: 400 кв.м. роскошная вилла на просторн…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Город Опатия, Хорватия
Дом 5 спален
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Английский язык - это увлекательный язык, который развивался на протяжении веков и теперь на…
$1,41 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 390 м²
Замечательная вилла в Цриквенице, с панорамным видом на море, всего в 600 метрах от пляжей! …
$1,89 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Потрясающая новая вилла с видом на море в Марчане, недалеко от Пулы. Крница, расположенная п…
$1,93 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Впечатляющая средиземноморская каменная вилла в районе Св. Ловрец, в непосредственной близос…
$1,01 млн
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Вилла в Zaboric, Хорватия
Вилла
Zaboric, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Очаровательная вилла среди сосен прямо на пляже, с возможностью швартовки яхты! Вилла распо…
Цена по запросу
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Полезные материалы по покупке жилья в Хорватии

За сколько можно купить жилье в новостройке в Хорватии? Все о первичном рынке недвижимости Хорватии в аналитике от REALTING
За сколько можно купить жилье в новостройке в Хорватии? Все о первичном рынке недвижимости Хорватии в аналитике от REALTING
Оливковые рощи и виллы с видом на море: топовые и незаезженные локации Хорватии для инвестиций в недвижимость
Оливковые рощи и виллы с видом на море: топовые и незаезженные локации Хорватии для инвестиций в недвижимость

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Хорватии

По какой цене продается жилье в Хорватии?

На стоимость объектов влияет их местоположение. Наиболее дорогие цены на жилье в Хорватии наблюдаются в столице - Загребе. Здесь за кв. метр просят около 3500 евро. Второй по дороговизне - курорт Дубровник, где квадрат жилья стоит 2500 евро. В остальных городах цена кв. метра колеблется от 700 до 2000 евро.

Во сколько обходится содержание хорватской недвижимости?

За квартиру или дом квадратурой 60 метров владельцы в год платят около 2000 евро. Содержание недвижимости в Хорватии предусматривает оплату комуслуг. Если объект находится на курорте, владелец дополнительно оплачивает налог на курортную собственность.

Есть ли возможность купить жилье в Хорватии без приезда в страну?

Да, дистанционно можно приобрести любой объект. Продажа недвижимости в Хорватии удаленно возможна, если интересы покупателя при заключении сделки будет представлять лицо с нотариально заверенной доверенностью.

Какие преимущества можно получить, если купить недвижимость в Хорватии?

Покупка жилья позволит проживать в местности с мягким климатом и красивой природой. Страна также отличается доступными ценами на продукты, хорошо развитой инфраструктурой.
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