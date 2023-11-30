Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая

Жильё в Хорватии

Опатия
69
Опатия
69
Grad Split
62
Город Умаг
61
Трогир
49
Задар
47
Сплит
44
Grad Porec
37
Показать больше
2 048 объектов найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
€250,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Crveni Vrh, Хорватия
Площадь 300 м²
Beautiful villas for sale from 250 to 450 sqm. Villas are located within the Petram Resort …
€2,00 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Beautiful 2-bedroom apartments for sale from 80 to 100 sqm. Apartments are located within…
€800,000
Оставить заявку
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pobri, Хорватия
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Prapatnica, Хорватия
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€1,20 млн
Оставить заявку
Вилла 11 спален в Veprinac, Хорватия
Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 009 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Тар, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Grad Porec, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
www.biliskov.com  ID: 13772 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,45 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Grad Porec, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
www.biliskov.com  ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,60 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€459,837
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​71.76 m2, in a tourist co…
€401,878
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Sveti Filip i Jakov, one-room apartment with a total net area of ​​46.27 m2, in a tourist co…
€247,523
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​101.90 m2, in a tourist c…
€545,138
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Чаковец, Хорватия
Дом 5 комнат
Чаковец, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
www.biliskov.com  ID: 13780 Чаковец, улица Краля Томислава 35 Двухквартирный дом общей пло…
€230,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Sveti Filip i Jakov, one-bedroom apartment with a total net area of ​​48.86 m2, in a tourist…
€249,179
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
I26859 Rudeška cesta
€259,900
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13768 Доньи град, возле СУВАГ Красивая, светлая трехкомнатная кварти…
€199,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
www.biliskov.com  ID: 13767 Donji grad, zwischen Martićeva-Šubićeva-Zvonimirova Schöne Ein…
€146,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
www.biliskov.com  ID: 13754 Ланиште Просторная трехкомнатная квартира общей площадью 89 м2…
€275,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
www.biliskov.com  ID: 13759 Дони град, Палмотичева Две недавно отремонтированные двухкомна…
€414,800
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€233,791
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​62.83 m2, in a tourist co…
€351,853
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Загреб, Хорватия
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13769 Дони град, Мартичева Однокомнатная квартира 34м2, в подвале жи…
€105,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13757 Дони град, Палмотичева Двухкомнатная квартира со свежим ремонт…
€216,550
Оставить заявку

Типы недвижимости в Хорватии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти