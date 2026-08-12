Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
На стоимость объектов влияет их местоположение. Наиболее дорогие цены на жилье в Хорватии наблюдаются в столице - Загребе. Здесь за кв. метр просят около 3500 евро.
Второй по дороговизне - курорт Дубровник, где квадрат жилья стоит 2500 евро. В остальных городах цена кв. метра колеблется от 700 до 2000 евро.
Во сколько обходится содержание хорватской недвижимости?
За квартиру или дом квадратурой 60 метров владельцы в год платят около 2000 евро. Содержание недвижимости в Хорватии предусматривает оплату комуслуг. Если объект находится на курорте, владелец дополнительно оплачивает налог на курортную собственность.
Есть ли возможность купить жилье в Хорватии без приезда в страну?
Да, дистанционно можно приобрести любой объект. Продажа недвижимости в Хорватии удаленно возможна, если интересы покупателя при заключении сделки будет представлять лицо с нотариально заверенной доверенностью.
Какие преимущества можно получить, если купить недвижимость в Хорватии?
Покупка жилья позволит проживать в местности с мягким климатом и красивой природой. Страна также отличается доступными ценами на продукты, хорошо развитой инфраструктурой.