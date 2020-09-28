BESTAY PROPERTY LTD
Болгария, Str. Yoan Ekzarh № 50, Ground floor, Office 4, 1164 Sofia, Bulgaria (Болгария)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2004
Языки общения
English, Български
Веб-сайт
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Описание
Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов.
Мы создали наше агентство благодаря навыкам и опыту в продаже и рекламе недвижимости. В каждый проект мы вкладываем время и энергию, стараемся достичь наилучшего результата в каждой сделке, организуем быстрый и удобный переговорный процесс.
Девиз «Bestay Property» — «Неповторимая личность. Неповторимая недвижимость» — хорошо отражает нашу миссию: найти для каждого наилучший объект. Добро пожаловать в «Bestay Property»!
Услуги
- Покупка недвижимости;
- Продажа недвижимости;
- Финансирование архитектурных проектов;
- Дизайн интерьера;
- Отделочные работы.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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