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BESTAY PROPERTY LTD

Болгария, Str. Yoan Ekzarh № 50, Ground floor, Office 4, 1164 Sofia, Bulgaria (Болгария)
;
BESTAY PROPERTY LTD
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
bestayproperty.bg
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Описание

Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов.

Мы создали наше агентство благодаря навыкам и опыту в продаже и рекламе недвижимости. В каждый проект мы вкладываем время и энергию, стараемся достичь наилучшего результата в каждой сделке, организуем быстрый и удобный переговорный процесс.

Девиз «Bestay Property» — «Неповторимая личность. Неповторимая недвижимость» — хорошо отражает нашу миссию: найти для каждого наилучший объект. Добро пожаловать в «Bestay Property»!

Услуги
  • Покупка недвижимости;
  • Продажа недвижимости;
  • Финансирование архитектурных проектов;
  • Дизайн интерьера;
  • Отделочные работы.
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Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години.

Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване на сделки.

Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:  Брокерские услуги по покупке недвижимости  Брокерские услуги по продаже недвижимости  Юридические консультации в отношении недвижимости  Подготовка всех необходимых документов для признания сделки  Проверки на наличие обременений недвижимости  Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов  Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ  Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.

Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.

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Наши основные преимущества:

Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация; Богатая база объектов недвижимости; Собственные эксклюзивные объекты; Самые выгодные условия сделки; Полное сопровождение и послепродажное обслуживание; Компетентные сотрудники и офисы в разных странах; Организация семинаров, поездок и мероприятий; Выгодное и надежное сотрудничество.
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