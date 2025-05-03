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Жильё в Беларуси

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9 224 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Летчанский сельский Совет, Беларусь
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Дом 4 комнаты
Летчанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Уютный двухэтажный дом, расположенный всего в 11 км от Витебска, рядом с турбазой Верасы, — …
$61,128
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Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Продаётся двухкомнатная квартира, готовая к…
$30,900
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 10/27
Современная двухкомнатная видовая квартира свободной планировки. Центр города в непосредстве…
$198,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 7/12
Это ВАША квартира! И она - в ЦЕНТРЕ столицы.Улица Заславская, 25  В этом районе удивительным…
$121,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продаётся дом в живописном месте, в 30км. от МКАД (Раковский с/с). Общая площадь дома по СНБ…
$80,000
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Дом в Тюхиничи, Беларусь
Дом
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 147 м²
Лот 8751. Коттедж в Тюхиничах. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении.Дом в Тюхиничах…
$109,900
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноэтажный дом с земельным участком 25 соток. Очень удобное расположение дома - ц…
$23,000
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 10/11
С РЕМОНТОМ! Продаётся НОВАЯ однокомнатная квартира с нишей по адресу РЫЖКОВА Д.53 - площадь …
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 9/9
Просторная квартира в в лучшем районе города. ❤️Квартира вашей мечты в новом  доме с улучшен…
$54,900
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Предлагается к покупке 2-х комнатная квартира в одном из самых привлекательных районом город…
$38,000
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Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/5
Однокомнатная квартира в центре города на 2 этаже. ❤️Продается уютная однокомнатная квартира…
$21,900
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 17/20
Видовая 2-к квартира в ЖК "Флагман" с личным машиноместом в подземном паркинге. ❤️ Продается…
$145,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Ваша уютная загородная мечта ждёт вас! Продается 2-этажная дача!   Мечтаете о тихом уголке в…
$27,500
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Квартира 3 комнаты в Кривичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Квартира в кирпичном доме с участком в центре аг. Кривичи ❤️Уютная квартира с хорошим ремонт…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/9
2-комнатная квартира в Жодино ❤️ Продаётся просторная двухкомнатная квартира в развитом райо…
$43,500
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Дом в Ланский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ланский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в 5 км от Несвижа! ❤️Уютный и просторный дом всего в 5 км от Несвижа! Адрес: Н…
$14,990
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается уютный кирпичный дом в г. Лида, ул. Климко! Ищете комфортный дом в отличном районе…
$44,500
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается уютная дача в СТ «Проектировщик», Молодеченский район, 41 км МКАД, 36 км до Молоде…
$8,000
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Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/11
Продается отличная 3-х комнатная квартира (евротрешка)  в ЖК "Маяк Минска" на 4 этаже 11-ти …
$136,800
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/9
Предлагаем к продаже или обмену трехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Советская,97 в …
$32,500
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Продается отличный вариант для семьи: 2-хэтажная 3-хкомнатная квартира. На первом этаже: кух…
$79,900
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Продаётся трёхкомнатная квартира, в малоэтажной застройке, в окружении леса.Квартира находит…
$85,000
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продаётся уникальный загородный дом с собственным прудом на участке в СТ "Полиграфист"-Линия…
$115,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полностью готовая двухэтажная дача (Минский район, Ст. "Экран"). Площадь дома 65 …
$57,000
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Квартира 2 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Тёплая двухкомнатная квартира с черновой отделкой! Адрес: …
$14,900
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/16
Современная квартира с дизайнерским ремонтом в центре города! ❤️Дизайнерская квартира с морс…
$112,000
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Квартира 60 комнат в Ёдки, Беларусь
Квартира 60 комнат
Ёдки, Беларусь
Число комнат 60
Площадь 5 150 м²
Количество этажей 3
На большой благоустроенной территории (1,65 га) уютно и функционально разместился гостинично…
$2,40 млн
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Типы недвижимости в Беларуси

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дома

Параметры недвижимости в Беларуси

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Беларусь — страна в Восточной Европе, где цены на жилье остаются доступными по сравнению с соседними странами. Страна привлекает внимание потенциальных инвесторов в недвижимость за счет того, что иностранцы могут приобретать практически любую недвижимость, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

Преимущества покупки жилья в Беларуси

Несмотря на скромные размеры, рынок страны достаточно разнообразен. Первичная и вторичная недвижимость в Беларуси представлены широким спектром объектов как в сердце крупных городов, так и на их окраинах.

Другие преимущества:

  • Удобное расположение. Страна имеет выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных транспортных маршрутов. Через нее осуществляются поставки товаров из Европы в Азию и наоборот.
  • Стабильная экономика. В стране устойчивая ситуация, которая несмотря на многие потрясения, сохраняет стабильность, что благоприятно влияет на местный рынок недвижимости. 

Цены на жилье в Беларуси

Средняя стоимость квадратного метра в Беларуси варьируется от $1200 до $1600. При этом на рынке можно найти объекты с ценой и $850–$1000 и свыше $2000. Стоимость жилья в Беларуси обусловлена региональными различиями: в областных центрах стоимость традиционно ниже, чем в столице и столичном регионе.

Рост рынка за счет крупных проектов способствует росту цен. В среднем по Беларуси цены на недвижимость повысились на 8%. Лидером подорожания снова стала столица, где цены выросли на 12%. Региональные центры (особенно Гомель), напротив, продемонстрировали рост цен всего на 4%.

Популярные города и районы Беларуси для покупки недвижимости

Центром операций с недвижимостью является столица, она же и крупнейший город страны. Средняя стоимость квартир в Минске составляет около $1650 за квадратный метр. Хотя еще в середине 2024 года купить недвижимость в Беларуси в столице можно было со средней ценой в $1520 долларов за квадратный метр.

Региональные центры:

  • Брест. Город на юго-западе страны с богатой историей. Наиболее интересен своей близостью к Польше и ЕС. Средняя цена квадратного метра варьируется от $950 до $1200. Недвижимость в Бресте показывает высокие темпы роста цен — в среднем на 7,2% с начала 2024 года.
  • Гродно. Город на западе Беларуси, находящийся одинаково близко как к границе Польши, так и Литвы. Средняя стоимость квадратного метра составляет $850–$1000. Годовой прирост цен ниже, чем в Бресте, и за год цены на недвижимость прибавили лишь 3,8%.
  • Витебск. Город на северо-востоке страны, который находится относительно близко к России и является крупным транспортным узлом на пути к ней. Тут зафиксированы самые низкие цены среди областных центров — $743 за квадратный метр. Рост цен также низок и варьируется от 0,5% до 1,5% за 2024 год.
  • Гомель. Второй по величине город страны, расположенный на юго-востоке страны возле границ России и Украины. Цены на жилье в Гомеле самые низкие: средняя стоимость квадратного метра на 1 июня 2024 года составила $796.

Особенности приобретения жилья в РБ

При покупке недвижимости в Республике Беларусь следует учитывать, что покупатели обязаны уплатить государственную пошлину за регистрацию права собственности. Иностранцы ограничены лишь при покупке земель сельскохозяйственного назначения.

Необходимые документы для покупки недвижимости в Беларуси:

  • паспорт;
  • договор купли-продажи;
  • документы, подтверждающие право собственности продавца.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Беларуси

Какие существуют основные требования для иностранных граждан в Беларуси при покупке недвижимости?

Иностранцы могут приобретать недвижимость в Беларуси любого типа. Исключение: земельные участки. Их можно только арендовать. Для покупки жилья иностранным лицам необходима справка о пройденной регистрации в РБ, паспорт своей страны и его нотариально заверенная копия.

За сколько в среднем можно купить жилье в Беларуси?

Дороже всего стоят квартиры в столице страны - Минске. Кв. метр здесь оценивается в среднем в 1500 евро. В новостройках премиум-класса цены часто выше в 2 раза.Дешевле можно купить жилье в Гродно и Витебске. Средняя цена квадрата здесь варьируется от 500 до 800 евро.

Какие самые перспективные регионы или города в РБ для покупки жилья?

Лучшие регионы с точки зрения перспективы - Минская и Брестская области. Они лидируют по качеству жизни, уровню зарплат и ценам на недвижимость в Беларуси.Самый перспективный город для вложений инвестиций - Минск. Приобретенная здесь недвижимость всегда будет ликвидной, а ее владелец сможет рассчитывать на качественную медицину, престижное образование и выгодное трудоустройство.
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