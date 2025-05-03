Беларусь — страна в Восточной Европе, где цены на жилье остаются доступными по сравнению с соседними странами. Страна привлекает внимание потенциальных инвесторов в недвижимость за счет того, что иностранцы могут приобретать практически любую недвижимость, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

Преимущества покупки жилья в Беларуси

Несмотря на скромные размеры, рынок страны достаточно разнообразен. Первичная и вторичная недвижимость в Беларуси представлены широким спектром объектов как в сердце крупных городов, так и на их окраинах.

Другие преимущества:

Удобное расположение. Страна имеет выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных транспортных маршрутов. Через нее осуществляются поставки товаров из Европы в Азию и наоборот.

Страна имеет выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных транспортных маршрутов. Через нее осуществляются поставки товаров из Европы в Азию и наоборот. Стабильная экономика. В стране устойчивая ситуация, которая несмотря на многие потрясения, сохраняет стабильность, что благоприятно влияет на местный рынок недвижимости.

Цены на жилье в Беларуси

Средняя стоимость квадратного метра в Беларуси варьируется от $1200 до $1600. При этом на рынке можно найти объекты с ценой и $850–$1000 и свыше $2000. Стоимость жилья в Беларуси обусловлена региональными различиями: в областных центрах стоимость традиционно ниже, чем в столице и столичном регионе.

Рост рынка за счет крупных проектов способствует росту цен. В среднем по Беларуси цены на недвижимость повысились на 8%. Лидером подорожания снова стала столица, где цены выросли на 12%. Региональные центры (особенно Гомель), напротив, продемонстрировали рост цен всего на 4%.

Популярные города и районы Беларуси для покупки недвижимости

Центром операций с недвижимостью является столица, она же и крупнейший город страны. Средняя стоимость квартир в Минске составляет около $1650 за квадратный метр. Хотя еще в середине 2024 года купить недвижимость в Беларуси в столице можно было со средней ценой в $1520 долларов за квадратный метр.

Региональные центры:

Брест. Город на юго-западе страны с богатой историей. Наиболее интересен своей близостью к Польше и ЕС. Средняя цена квадратного метра варьируется от $950 до $1200. Недвижимость в Бресте показывает высокие темпы роста цен — в среднем на 7,2% с начала 2024 года.

Город на юго-западе страны с богатой историей. Наиболее интересен своей близостью к Польше и ЕС. Средняя цена квадратного метра варьируется от $950 до $1200. Недвижимость в Бресте показывает высокие темпы роста цен — в среднем на 7,2% с начала 2024 года. Гродно. Город на западе Беларуси, находящийся одинаково близко как к границе Польши, так и Литвы. Средняя стоимость квадратного метра составляет $850–$1000. Годовой прирост цен ниже, чем в Бресте, и за год цены на недвижимость прибавили лишь 3,8%.

Город на западе Беларуси, находящийся одинаково близко как к границе Польши, так и Литвы. Средняя стоимость квадратного метра составляет $850–$1000. Годовой прирост цен ниже, чем в Бресте, и за год цены на недвижимость прибавили лишь 3,8%. Витебск. Город на северо-востоке страны, который находится относительно близко к России и является крупным транспортным узлом на пути к ней. Тут зафиксированы самые низкие цены среди областных центров — $743 за квадратный метр. Рост цен также низок и варьируется от 0,5% до 1,5% за 2024 год.

Город на северо-востоке страны, который находится относительно близко к России и является крупным транспортным узлом на пути к ней. Тут зафиксированы самые низкие цены среди областных центров — $743 за квадратный метр. Рост цен также низок и варьируется от 0,5% до 1,5% за 2024 год. Гомель. Второй по величине город страны, расположенный на юго-востоке страны возле границ России и Украины. Цены на жилье в Гомеле самые низкие: средняя стоимость квадратного метра на 1 июня 2024 года составила $796.

Особенности приобретения жилья в РБ

При покупке недвижимости в Республике Беларусь следует учитывать, что покупатели обязаны уплатить государственную пошлину за регистрацию права собственности. Иностранцы ограничены лишь при покупке земель сельскохозяйственного назначения.

Необходимые документы для покупки недвижимости в Беларуси: