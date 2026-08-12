Новостройки в Албании

Албания находится на берегу Адриатического и Ионического морей. Страна отделена от других балканских соседей мощной системой горных хребтов. Многообразие ландшафтов и мягкий средиземноморский климат привлекают на рынок новостроек в Албании иностранных инвесторов, в том числе доступным уровнем жизни по сравнению с соседями.

Особенности новостроек Албании

Главной особенностью нового жилья в Албании является стоимость: цены тут в среднем на 30–40% меньше чем в соседней Черногории. Это связано с тем, что землетрясения в стране не редкость, например, последнее произошло в 2019 году. Новостройки возводятся с учетом этого фактора, а поэтому безопасны.

Особое внимание местные застройщики уделяют энергетической эффективности здания, то есть тому, как за счет конструктивных особенностей можно сэкономить потребление энергии в квартире. Такое стремление обусловлено высокой стоимостью электроэнергии в стране, из-за чего даже микроволновая печь в албанских домах используется редко.

По современным стандартам строительства почти каждый жилой комплекс в Албании включает в себя парковки, бассейны, зоны отдыха и коммерческие помещения. Если же всего спектра необходимой инфраструктуры нет, она возводится предварительно началу строительства либо параллельно ему.

Стоимость нового жилья в Албании

Цены на недвижимость в Албании от застройщика наиболее высоки в столице страны — Тиране. В ней средняя стоимость квадратного метра варьируется от €900 до €1500 за кв.м. Но можно найти объекты и дороже, особенно из сегмента премиум класса: например, в престижном курорте Саранда цены могут доходить до €1800–€2200 за квадратный метр, хотя обычно составляют от €1000 до €1800. В приморских городах цены на новостройки Албании варьируются от €700 до €1300 за кв.м.

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Албании

Первое, что нужно уточнить при покупке новостройки, входит ли подключение коммуникаций (электричество, вода, газ, интернет) в общую стоимость. Дело в том, что они не всегда подключены по умолчанию, и потребуется доплатить еще от €100 до €500 за подведение электричества, €100–€300 за воду и от €20 до €100 — за интернет/телевидение.

Также нужно узнать, есть ли у дома разрешение на эксплуатацию (Hipoteka), так как бывают случаи, когда дом уже построен и заселен, а разрешения нет. Это означает, что квартира формально не внесена в государственный реестр недвижимости и покупатель не сможет получить кадастровый номер для своей квартиры.

Популярные города Албании для приобретения недвижимости от застройщика

Самым популярным городом Албании является Тирана. В ней в основном строят объекты бизнес-класса, которые при умеренной стоимости нового жилья в Албании подходят для долгосрочных инвестиций. Среди других популярных городов можно выделить:

Дуррес. Прибрежный город-курорт, популярный у туристов и интересный для инвестиций с последующей сдачей в аренду.

Прибрежный город-курорт, популярный у туристов и интересный для инвестиций с последующей сдачей в аренду. Влёра. Город с развитым портом и живописными бухтами. Новостройки этого портового города строятся в современном дизайне и с панорамными окнами с видом на прилегающее море.

Город с развитым портом и живописными бухтами. Новостройки этого портового города строятся в современном дизайне и с панорамными окнами с видом на прилегающее море. Саранда. Престижный курорт рядом с греческим островом Корфу. Так же как и Дуррес, интересен для вложений в арендное жилье.

Престижный курорт рядом с греческим островом Корфу. Так же как и Дуррес, интересен для вложений в арендное жилье. Шкодер. Исторический город на севере страны с высоким спросом на недвижимость благодаря своему культурному и туристическому значению.