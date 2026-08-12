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Новостройки в Албании

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Многоквартирный жилой дом Mali i Robit
Многоквартирный жилой дом Mali i Robit
Многоквартирный жилой дом Mali i Robit
Многоквартирный жилой дом Mali i Robit
Многоквартирный жилой дом Mali i Robit
Многоквартирный жилой дом Mali i Robit
Многоквартирный жилой дом Mali i Robit
Golem, Албания
от
$115,279
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
1+1 Квартира на продажу в Големе, первый этажСовременная квартира 1+1 на продажу в одном из самых востребованных районов Голема, расположенном на первом этаже благоустроенной резиденции. Идеально подходит для жизни или инвестиций вблизи моря.📐 Подробности квартиры:Площадь нетто: 50,29 м2Обща…
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Многоквартирный жилой дом MANHATTAN RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом MANHATTAN RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом MANHATTAN RESIDENCE
Тирана, Албания
от
$217,748
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Современные апартаменты на продажу в Manhatan Residence - ТиранаОткройте для себя новый уровень городской жизни в Manhatan Residence, современном жилом проекте, расположенном в одном из самых стратегических и быстро развивающихся районов Тираны, недалеко от перекрестка Дон Боско и Зогу-и-Зи.…
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Резиденция GIOIA
Резиденция GIOIA
Резиденция GIOIA
Резиденция GIOIA
Резиденция GIOIA
Резиденция GIOIA
Golem, Албания
от
$76,126
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Gioia Residence - это строящийся жилой проект в районе Мали и Робит, всего в 300 метрах от моря, предлагающий идеальное сочетание спокойствия и близости к береговой линии.Здание состоит из 5 этажей над землей и 1 подземного уровня, предназначенных для обеспечения функциональных и качественны…
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Al Imobiliare
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Многоквартирный жилой дом Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Многоквартирный жилой дом Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Многоквартирный жилой дом Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Многоквартирный жилой дом Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Албания
от
$279,003
Год сдачи 2026
Современная строящаяся квартира, расположенная на первом этаже престижной резиденции, идеально подходит для проживания или сезонной аренды.🔹 Общая площадь: 97 м2🔹 Пол: 1🔹 Состояние: В строительстве🔹 Благоприятное положение в резиденции🔹 Недалеко от моря и туристических зон🔹 Цена: €235,000Сов…
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Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Palase, Албания
от
$1,19 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Luxury Villa UNDER CONSTRUCTION - SECOND ROW FROM THE SEA - €1 200 000Вилла премиум-класса, в настоящее время строящаяся в Green Coast 2, расположенная в Паласе, Влоре. Расположенная на втором ряду от моря, эта недвижимость предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в одном из самых …
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Al Imobiliare
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Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE
Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE
Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE
Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE
Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE
Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE
Golem, Албания
от
$59,349
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Middal Residence — это пятиэтажное средиземноморское здание в 300 метрах от моря в районе Мали-и-Робит, с квартирами-лофтами, фасадами из травертина и внутренним двором с бассейном. Middal Residence — это «сестринский» проект Grand Marina, построенный тем же девелопером и относящийся к то…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.5
50,144
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Century 21 Oksford
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Century 21 Oksford
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Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
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Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$99,489
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 59–74 м²
10 объектов недвижимости 10
🌴 Palm Paradise Residence — Керрет, КаваджеРайский сад Резиденция - это современный прибрежный жилой комплекс, расположенный в тихом приморском районе Керрет, одном из самых востребованных направлений на Адриатическом побережье Албании. Предназначенный для сочетания современной архитектуры, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 68.0
96,653 – 111,945
Квартира 2 комнаты
74.0
132,118
Дуплекс
59.0
97,086
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Жилой комплекс Liam Residence
Жилой комплекс Liam Residence
Жилой комплекс Liam Residence
Жилой комплекс Liam Residence
Жилой комплекс Liam Residence
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Жилой комплекс Liam Residence
Golem, Албания
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Жилой проект LIAM Residence - Голем Мы представляем вам уникальную возможность войти в новый жилой проект в тихой, но быстро развивающейся части албанского побережья — Големе, всего в нескольких сотнях метров от моря. Проект Liam Residence отличается современной архитектурой, высоким качест…
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I am Albania
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Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Тирана, Албания
от
$292,787
Количество этажей 38
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Lux Albania Home
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Lux Albania Home
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Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
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Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Palase, Албания
от
$203,645
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 44–128 м²
10 объектов недвижимости 10
Квартира на продажу в SQUARE VILLAGE общей площадью 152,72 м2Площадь Веранды 54,56 м2Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village Holiday Resort включает в себя серию террасных дворов, обрамленных архитектурой, которая переплетает проект в сплоченную деревню.Следуя топограф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0 – 128.0
179,169 – 457,185
Квартира 2 комнаты
90.0
311,599
Дуплекс
91.0
369,764
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Investment Realty Group
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Жилой комплекс 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Жилой комплекс 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Жилой комплекс 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Жилой комплекс 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Жилой комплекс 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Жилой комплекс 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Албания
от
$272,351
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Продается квартира 1+1 площадью 77 м2, расположенная на первом этаже комплекса Sun Palace, Vlorë. Расположение: Sun Palace, Vlorë Status Постройка еще не завершена Цена: €3000/м2 Квартира состоит из: 1 спальни гостиной с интегрированной кухней 1 ванной комнаты идеально подходит для инвестици…
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Al Imobiliare
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Al Imobiliare
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Многоквартирный жилой дом Bonita Luxury Residence
Многоквартирный жилой дом Bonita Luxury Residence
Многоквартирный жилой дом Bonita Luxury Residence
Многоквартирный жилой дом Bonita Luxury Residence
Многоквартирный жилой дом Bonita Luxury Residence
Golem, Албания
от
$111,920
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартира на продажу в строящемся доме Bonita Luxury Residence, современный проект, который сочетает в себе качество, комфорт и современный образ жизни.Квартира имеет общую площадь 66,8 м2 и функционально организована в планировке 1+1, включая жилую зону с кухней, одной спальней, одной ванной…
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Al Imobiliare
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Al Imobiliare
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Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Gjilek, Албания
от
$1,42 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Luxury Villa UNDER CONSTRUCTION - SECOND ROW FROM THE SEA - €1 200 000Вилла премиум-класса, в настоящее время строящаяся в Green Coast 2, расположенная в Паласе, Влоре. Расположенная на втором ряду от моря, эта недвижимость предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в одном из самых …
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Al Imobiliare
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Al Imobiliare
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Резиденция Двухквартирный дом
Резиденция Двухквартирный дом
Резиденция Двухквартирный дом
Резиденция Двухквартирный дом
Резиденция Двухквартирный дом
Показать все Резиденция Двухквартирный дом
Резиденция Двухквартирный дом
Orikum, Албания
от
$96,701
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 61–131 м²
5 объектов недвижимости 5
Продается квартира на берегу моря с одной спальней в Радхиме, Влёра, Албания – идеальный вариант для отдыха с бассейном и высокой доходностью. Прекрасное расположение рядом с пляжем в новом жилом комплексе Twin Resort. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы предложить вам высокое качество…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0 – 94.0
212,233 – 325,794
Квартира 2 комнаты
131.0
422,666
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Albania Property Group
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Жилой комплекс NAREA
Жилой комплекс NAREA
Жилой комплекс NAREA
Жилой комплекс NAREA
Жилой комплекс NAREA
Жилой комплекс NAREA
Жилой комплекс NAREA
Golem, Албания
от
$111,881
Год сдачи 2029
Количество этажей 16
Роскошный жилой проект с отелем в Керрете! Нарея: Откройте для себя жемчужину Адриатической Ривьеры – ваш новый дом с панорамным видом на албанское побережье! * Представьте себе жизнь, в которой роскошь встречается с захватывающей дух современной архитектурой. Добро пожаловать в Нарею, рево…
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I am Albania
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Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Показать все Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Дуррес, Албания
от
$208,942
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 70–294 м²
4 объекта недвижимости 4
Бирюзовая пристань является исключительным жилым комплексом на набережной и пристанью для яхт, переопределяя роскошную прибрежную жизнь вдоль Адриатического моря в Хамаллае, Дуррес. Стратегически расположенный на одной из самых нетронутых и быстро развивающихся береговых линий Албании, этот …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
204,270
Квартира 2 комнаты
71.0
265,436
Вилла
121.0 – 294.0
339,296 – 923,256
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Investment Realty Group
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Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Отель HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Албания
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Центр Саранда в 4 минутах от моряВ самом сердце Саранда, в одном из самых востребованных районов с непосредственным доступом ко всем услугам, на продажу предлагается гостиничная структура с очень высоким инвестиционным потенциалом, идеально подходящая для превращения в современный и эксклюзи…
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Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Показать все Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Албания
от
$186,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
МестонахождениеРасположен в самом сердце Орикума, в кадастровой зоне нет. 3140, Orikum Bay Residences становится новым ориентиром для прибрежной жизни - идеальное сочетание средиземноморского очарования, архитектурных традиций и современного комфорта.Эта область, сформированная преобразовани…
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Жилой комплекс VLORA MARINA
Жилой комплекс VLORA MARINA
Жилой комплекс VLORA MARINA
Жилой комплекс VLORA MARINA
Жилой комплекс VLORA MARINA
Жилой комплекс VLORA MARINA
Жилой комплекс VLORA MARINA
Влёра, Албания
от
$354,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 91–237 м²
3 объекта недвижимости 3
Vlora Marina - знаковая набережная, переопределяющая роскошную недвижимость на Албанской Ривьере. Расположенный вдоль самой престижной набережной Влоры, этот знаковый проект предлагает редкую возможность владеть недвижимостью в полностью интегрированном месте назначения пристани для яхт, где…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
91.0 – 165.0
386,613 – 923,256
Квартира 3 комнаты
237.0
1,14 млн
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Investment Realty Group
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Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Тирана, Албания
от
$382,065
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
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Investment Realty Group
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Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
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Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Албания
от
$99,489
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 68–85 м²
3 объекта недвижимости 3
🌴 Palm Paradise Residence — Керрет, КаваджеРайский сад Резиденция - это современный прибрежный жилой комплекс, расположенный в тихом приморском районе Керрет, одном из самых востребованных направлений на Адриатическом побережье Албании. Предназначенный для сочетания современной архитектуры, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0 – 72.0
106,751 – 111,945
Квартира 2 комнаты
85.0
132,141
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Investment Realty Group
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Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Студия для продажи в ДермиПлощадь Веранды 44,6 м2Green Terrace Residence – новейший проект на Албанской Ривьере.с очень благоприятным расположением вблизи побережья Дхермиу и Паласа.Этот проект представляет собой смесь зелени, удивительного вида на побережье и качества строительства с европе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
654,664
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Многоквартирный жилой дом GOLEM
Многоквартирный жилой дом GOLEM
Многоквартирный жилой дом GOLEM
Многоквартирный жилой дом GOLEM
Многоквартирный жилой дом GOLEM
Показать все Многоквартирный жилой дом GOLEM
Многоквартирный жилой дом GOLEM
Golem, Албания
от
$80,270
Год сдачи 2026
Новая резиденция в Големе, всего в 150 метрах от моря.В одном из самых востребованных прибрежных районов разрабатывается современное здание, предназначенное для обеспечения комфорта и функциональных пространств для проживания или инвестиций. Проект предлагает апартаменты 1+1, 2+1 и дуплекс, …
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Al Imobiliare
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Al Imobiliare
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Жилой комплекс VM Hills Residence
Жилой комплекс VM Hills Residence
Жилой комплекс VM Hills Residence
Жилой комплекс VM Hills Residence
Жилой комплекс VM Hills Residence
Показать все Жилой комплекс VM Hills Residence
Жилой комплекс VM Hills Residence
Golem, Албания
от
$73,072
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Бронирование квартиры всего за 500 евро в новом проекте исключительно с нами! Мы представляем вам уникальный жилой проект VM Hills Residence в Големе – Албания, расположенный на холме с видом на открытое море, всего в 10 минутах ходьбы от пляжа. Расположение предлагает идеальное сочетание сп…
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I am Albania
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Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Показать все Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Тирана, Албания
от
$27,880
Количество этажей 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWINБашни", бульвар "Дешморет и Комбит",Помещения расположены в одном из самых элитных районов Тираны, у здания «Башни-близнецы» на главном бульваре. С этого бульвара есть доступ через главный вход в башни-близнецы.Помещения находятся на первом этаже, над цоколь…
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Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
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Жилой комплекс Возле солнца
Orikum, Албания
Цена по запросу
Возле солнца
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Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»
Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»
Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»
Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»
Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»
Тирана, Албания
Цена по запросу
Количество этажей 25
Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower», состоящий из 25 этажей над и 6 подземных этажей
Агентство
Lux Albania Home
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Lux Albania Home
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Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
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Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Тирана, Албания
Цена по запросу
Количество этажей 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
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Вилла Luxury Villas with sea view
Вилла Luxury Villas with sea view
Вилла Luxury Villas with sea view
Вилла Luxury Villas with sea view
Вилла Luxury Villas with sea view
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Вилла Luxury Villas with sea view
Golem, Албания
от
$471,128
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошные виллы с бассейном и видом на море в прибыльной части Дурреса, Голем. В привлекательном приморском месте Голем с отличным доступом к Тиране и Дурресу мы предлагаем на продажу четыре современные трехэтажные виллы с одним подземным этажом. Проект расположен в востребованном районе с р…
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Резиденция GOLEM
Резиденция GOLEM
Резиденция GOLEM
Резиденция GOLEM
Резиденция GOLEM
Резиденция GOLEM
Golem, Албания
от
$115,714
Год сдачи 2026
1+1 Квартира для продажи (под строительство) - Голем, ДурресКвартира 1+1 предлагается к продаже, в настоящее время строящаяся, расположенная в очень востребованном районе Голем, Дуррес.Квартира имеет общую площадь 80 м2 и организована в гостиную с кухней, 1 спальней и функциональными простра…
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Al Imobiliare
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Al Imobiliare
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Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
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Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Община Шкодер, Албания
от
$118,046
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 11
Ворота Шкодры - это современный жилой комплекс, стратегически расположенный у входа в Шкодру, один из самых важных культурных и экономических центров Албании. Проект разработан с учетом международного уровня жизни и предлагает привлекательное сочетание современного жилья, доступности и долго…
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Бизнес-центр 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Влёра, Албания
от
$521,027
🆕🏢 БИЗНЕС-ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЗ ПОРТа, ВЛОРА🏷 Цена: 465 000 евро/тотал🏗 В настоящее время строится.✔ Расположен в одном из самых посещаемых районов в центре Влоры, с выгодной позицией для бизнеса, высоким трафиком и максимальной экспозицией.📐 Окружающая среда находится на первом этаже и …
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DES Real Estate
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DES Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Влёра, Албания
от
$218,471
🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи на старом пляже, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 1800 евро/м2📐 Площадь: 108 м2/Валовой📍 Расположение: улица Сазани, Влора.📜 В процессе ипотеки.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.🌊 Эта квар…
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DES Real Estate
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DES Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Количество этажей 10
🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)📐 Площадь: 260 м2📍 Расположение: улица Сазани, Влора📜 В процессе ипотеки.❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко п…
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DES Real Estate
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DES Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Показать все Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом райо…
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Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
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DES Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
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Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Показать все Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 2+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 107,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом рай…
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Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Влёра, Албания
от
$243,724
🌊🏡 Апартаменты для продажи 2+1 рядом с портом, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 2600 евро/м2📐 Площадь: 83,66 м2/Валовой📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора.🏗 В настоящее время строится.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в…
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Албания находится на берегу Адриатического и Ионического морей. Страна отделена от других балканских соседей мощной системой горных хребтов. Многообразие ландшафтов и мягкий средиземноморский климат привлекают на рынок новостроек в Албании иностранных инвесторов, в том числе доступным уровнем жизни по сравнению с соседями.

Особенности новостроек Албании

Главной особенностью нового жилья в Албании является стоимость: цены тут в среднем на 30–40% меньше чем в соседней Черногории. Это связано с тем, что землетрясения в стране не редкость, например, последнее произошло в 2019 году. Новостройки возводятся с учетом этого фактора, а поэтому безопасны.

Особое внимание местные застройщики уделяют энергетической эффективности здания, то есть тому, как за счет конструктивных особенностей можно сэкономить потребление энергии в квартире. Такое стремление обусловлено высокой стоимостью электроэнергии в стране, из-за чего даже микроволновая печь в албанских домах используется редко.

По современным стандартам строительства почти каждый жилой комплекс в Албании включает в себя парковки, бассейны, зоны отдыха и коммерческие помещения. Если же всего спектра необходимой инфраструктуры нет, она возводится предварительно началу строительства либо параллельно ему.

Стоимость нового жилья в Албании

Цены на недвижимость в Албании от застройщика наиболее высоки в столице страны — Тиране. В ней средняя стоимость квадратного метра варьируется от €900 до €1500 за кв.м. Но можно найти объекты и дороже, особенно из сегмента премиум класса: например, в престижном курорте Саранда цены могут доходить до €1800–€2200 за квадратный метр, хотя обычно составляют от €1000 до €1800. В приморских городах цены на новостройки Албании варьируются от €700 до €1300 за кв.м. 

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Албании

Первое, что нужно уточнить при покупке новостройки, входит ли подключение коммуникаций (электричество, вода, газ, интернет) в общую стоимость. Дело в том, что они не всегда подключены по умолчанию, и потребуется доплатить еще от €100 до €500 за подведение электричества, €100–€300 за воду и от €20 до €100 — за интернет/телевидение. 

Также нужно узнать, есть ли у дома разрешение на эксплуатацию (Hipoteka), так как бывают случаи, когда дом уже построен и заселен, а разрешения нет. Это означает, что квартира формально не внесена в государственный реестр недвижимости и покупатель не сможет получить кадастровый номер для своей квартиры.

Популярные города Албании для приобретения недвижимости от застройщика

Самым популярным городом Албании является Тирана. В ней в основном строят объекты бизнес-класса, которые при умеренной стоимости нового жилья в Албании подходят для долгосрочных инвестиций. Среди других популярных городов можно выделить:

  • Дуррес. Прибрежный город-курорт, популярный у туристов и интересный для инвестиций с последующей сдачей в аренду.
  • Влёра. Город с развитым портом и живописными бухтами. Новостройки этого портового города строятся в современном дизайне и с панорамными окнами с видом на прилегающее море.
  • Саранда. Престижный курорт рядом с греческим островом Корфу. Так же как и Дуррес, интересен для вложений в арендное жилье.
  • Шкодер. Исторический город на севере страны с высоким спросом на недвижимость благодаря своему культурному и туристическому значению.

Полезные материалы по покупке новостроек в Албании

«Рынок растет на 20–30% в год». Эксперт о потенциале рынка недвижимости Албании, ценах, налогах и доходности в разных городах
«Рынок растет на 20–30% в год». Эксперт о потенциале рынка недвижимости Албании, ценах, налогах и доходности в разных городах
Чем хороша жизнь в Албании? Цены, климат, бизнес и люди — личный опыт
Чем хороша жизнь в Албании? Цены, климат, бизнес и люди — личный опыт
Как купить недвижимость в Албании: пошаговый гайд
Как купить недвижимость в Албании: пошаговый гайд

Часто задаваемые вопросы о новостройках Албании

Какие документы требуются для приобретения квартиры в новостройке в Албании?

Для покупки квартиры в Албании от застройщика иностранным лицам нужно иметь при себе загранпаспорт и его копию. Требуется также справка, подтверждающее происхождение средств.

Доступна ли иностранцам покупка недвижимости в Албании от застройщика?

Да, иностранным гражданам можно приобретать новое жилье любого типа: квартиры, апартаменты, дома. Количество объектов для покупки не ограничено.

Выдается ли ВНЖ за приобретение кв. метров в новостройках в Албании?

Такая сделка служит основанием для получения вида на жительство. Точная сумма инвестиций албанским законодательством не установлена. Главное, чтобы приобретенной жилплощади хватало на каждого человека, который будет проживать в квартире или доме.

В каких албанских городах чаще покупают новую недвижимость?

Большим спросом пользуются новостройки в Тиране. Столица страны привлекает покупателей развитостью инфраструктуры и хорошими возможностями для трудоустройства.
Лучшими районами для покупки новостройки в Албании также являются курортные места - Саранда, Влера, Дуррес. Здесь активно приобретаются квартиры и дома у побережья.
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