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Аренда жилой недвижимости на сутки в Болгарии

5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Созополь, Болгария
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Созополь, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Green Life Beach Residence G06 расположен в стильном гостиничном комплексе, выполненном в ср…
€100
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Бургас, Болгария
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бургас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/21
Из квартиры открывается прекрасный вид на море. Он полностью оборудован и состоит из коридор…
€90
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Бургас, Болгария
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бургас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 7/21
Квартира расположена в самом роскошном и утонченном здании в городе - Lazure Beach Residence…
€70
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Бургас, Болгария
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бургас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 8/21
Квартира полностью оборудована всем необходимым. Он расположен на 8-м этаже резиденции Lazur…
€90
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Бургас, Болгария
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бургас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/21
Квартира состоит из коридора, спальни, гостиной с мини-кухней, большой ванной комнаты с туал…
€70
за сутки
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