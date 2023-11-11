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Коммерческая недвижимость в Греции

Никити
38
Полийирос
36
The municipality Nea Propontida
33
Касандрия
32
Лептокарья
32
Лимин-Херсонису
31
Эпира и Западной Македонии
31
Муниципалитет Халкиде
25
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3 815 объектов найдено
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликсурион, Греция
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
Комнаты 39
Площадь 9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Количество этажей 5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 36
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 266 м²
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Офис с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Этаж -1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 5
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
Отель с парковкой, с видом на город в Греция
Отель с парковкой, с видом на город
Греция
Площадь 280 м²
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 800 м²
Здание на продажу общей площадью 800 квадратных метров. 2 этажа с отдельными входами.Первый …
€470,000
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 240 м²
Магазин расположен в районе Зографу. Первый этаж 156 кв.м.Лофт 84 кв.м.Посадочная рампаОбнар…
€480,000
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 196 м²
Магазин расположен в районе Неос Космос. Первый этаж 141 кв.м.Мансарда 55 кв.м.Сдан в аренду…
€650,000
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 398 м²
€730,000
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 306 м²
Магазин расположен в районе Палео Фалиро. Первый этаж 106 кв.м.Подвал 106 кв.м.Мансарда 94 к…
€420,000
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 225 м²
Магазин расположен в районе Агия Параскеви. Первый этаж 155 кв.м.Подвал 52 кв.м.Склад 18 кв.…
€460,000
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 547 м²
Магазин расположен в районе Неа Смирни. Сдан в аренду до 01.2028.Подвальное помещение одноме…
€560,000
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 375 м²
Магазин расположен в районе Илиуполи. Парковка на 4 местаСдан в аренду до 01.2025 Плоское од…
€740,000
Отель с парковкой, с видом на море в Греция
Отель с парковкой, с видом на море
Греция
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 300 м²
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м в самом центре города Салоники, в районе …
€590,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 89 квадратных метров…
€127,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Площадь 700 м²
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 19
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
Коммерческая 1 комната в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость. Его площадь составляет 250 квадратных метр…
€87,000
Отель 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
Отель с видом на море, с бассейном в Греция
Отель с видом на море, с бассейном
Греция
Площадь 450 м²
Продаётся трехэтажное здание. Цокольный этаж состоит из кладового помещения и котельной. На …
€1,10 млн
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
€1,50 млн
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Investment opportunity with this custom-built villa including 3 separate homes (needs some f…
€550,000

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