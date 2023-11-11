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Греция
Коммерческая
Коммерческая недвижимость в Греции
Никити
38
Полийирос
36
The municipality Nea Propontida
33
Касандрия
32
Лептокарья
32
Лимин-Херсонису
31
Эпира и Западной Македонии
31
Муниципалитет Халкиде
25
Халкис
25
Municipality of Pylaia - Chortiatis
24
Айос-Николаос
24
Муниципалитет Аристотеля
24
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Родос
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Palaio Faliro
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Коринос
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3 815 объектов найдено
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Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
39
9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
30
800 м²
5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
36
2 700 м²
4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
266 м²
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
Рекомендовать
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 163 м²
-1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
5
266 м²
3
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на город
Греция
280 м²
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
2
800 м²
Здание на продажу общей площадью 800 квадратных метров. 2 этажа с отдельными входами.Первый …
€470,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
240 м²
Магазин расположен в районе Зографу. Первый этаж 156 кв.м.Лофт 84 кв.м.Посадочная рампаОбнар…
€480,000
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
196 м²
Магазин расположен в районе Неос Космос. Первый этаж 141 кв.м.Мансарда 55 кв.м.Сдан в аренду…
€650,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
398 м²
€730,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
306 м²
Магазин расположен в районе Палео Фалиро. Первый этаж 106 кв.м.Подвал 106 кв.м.Мансарда 94 к…
€420,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
225 м²
Магазин расположен в районе Агия Параскеви. Первый этаж 155 кв.м.Подвал 52 кв.м.Склад 18 кв.…
€460,000
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
14
730 м²
1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
547 м²
Магазин расположен в районе Неа Смирни. Сдан в аренду до 01.2028.Подвальное помещение одноме…
€560,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
375 м²
Магазин расположен в районе Илиуполи. Парковка на 4 местаСдан в аренду до 01.2025 Плоское од…
€740,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море
Греция
730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м в самом центре города Салоники, в районе …
€590,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1
89 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 89 квадратных метров…
€127,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
700 м²
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
19
700 м²
1
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1
250 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость. Его площадь составляет 250 квадратных метр…
€87,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
Рекомендовать
Отель с видом на море, с бассейном
Греция
450 м²
Продаётся трехэтажное здание. Цокольный этаж состоит из кладового помещения и котельной. На …
€1,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
10
10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
4
4
Investment opportunity with this custom-built villa including 3 separate homes (needs some f…
€550,000
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