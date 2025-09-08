Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-pervoy-rieltorskoy-kompanii
Остальные требования к документации зависят от оснований, на которых иностранец планирует получить вид на жительство.
Срок рассмотрения заявки, как правило, не превышает 15 рабочих дней. За это время сотрудники миграционной службы проверяют все поданные документы, находят информацию о заявителе в базе данных и уже после этого выносят решение о выдаче или невыдаче вида на жительство.
Закон выделяет следующие основания для получения украинского гражданства:
Срок оформления гражданства может занимать более 1 года. Время может быть сокращено по следующим причинам:
Список документов, необходимых для подачи заявления на получение гражданства, можно получить в посольстве или в МИД Украины.
Нет. Законодательство Украины не накладывает никаких ограничений на покупку жилой и коммерческой недвижимости иностранцами.
К основным документам, необходимым для покупки недвижимости иностранцами, относятся следующие:
Перечень остальных документов зависит от типа недвижимости, формы собственности, назначения объекта и т. д.
Покупателю потребуется оплатить: