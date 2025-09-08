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Часто задаваемые вопросы

Какие существуют основания для легализации в Украине?

  • Брак с гражданином/гражданкой Украины;
  • Воссоединение семьи;
  • Территориальное происхождение;
  • Попечительство/опекунство над гражданами Украины;
  • Обучение;
  • Трудоустройство;
  • Предпринимательская деятельность;
  • Иные основания.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-pervoy-rieltorskoy-kompanii

Какой перечень документов необходим для получения ВНЖ?

  • Копия документа, удостоверяющего личность;
  • Информация о составе семье;
  • Подтверждение места проживания в настоящий момент;
  • Копия свидетельства о браке; 
  • Справка об отсутствии судимостей;
  • Медицинская справка об отсутствии алко- и наркозависимости.

Остальные требования к документации зависят от оснований, на которых иностранец планирует получить вид на жительство.

Сколько по времени занимает процесс получения ВНЖ?

Срок рассмотрения заявки, как правило, не превышает 15 рабочих дней. За это время сотрудники миграционной службы проверяют все поданные документы, находят информацию о заявителе в базе данных и уже после этого выносят решение о выдаче или невыдаче вида на жительство. 

На каких основаниях можно получить гражданство?

Закон выделяет следующие основания для получения украинского гражданства:

  • рождение;
  • территориальное происхождение;
  • принятие в гражданство;
  • восстановление в гражданстве;
  • усыновление;
  • прочие основания, регулируемые законом.

Каковы сроки и стоимость оформления получения гражданства?

Срок оформления гражданства может занимать более 1 года. Время может быть сокращено по следующим причинам:

  • лица, оформляющие документы, являются родственниками граждан Украины;
  • вид на жительство был оформлен заранее;
  • иные причины.

Список документов, необходимых для подачи заявления на получение гражданства, можно получить в посольстве или в МИД Украины.

Существуют ли какие-то ограничения на покупку или аренду жилья?

Нет. Законодательство Украины не накладывает никаких ограничений на покупку жилой и коммерческой недвижимости иностранцами.

Какие документы нужны иностранному гражданину для покупки недвижимости в стране?

К основным документам, необходимым для покупки недвижимости иностранцами, относятся следующие:

  • загранпаспорт;
  • переведенный и нотариально заверенный в Украине перевод загранпаспорта;
  • идентификационный код;
  • заявление о согласии супруга/супруги.

Перечень остальных документов зависит от типа недвижимости, формы собственности, назначения объекта и т. д.

С какими дополнительными расходами может столкнуться покупатель недвижимости в Украине?

Покупателю потребуется оплатить:

  • риэлторское вознаграждение (1-6% от стоимости недвижимости);
  • услуги нотариуса (% от стоимости объекта + доплата за заверение договора и формирование выписок из различных реестров);
  • налоги и сборы.

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