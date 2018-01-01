Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Испании

1 объект найдено
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 755 м²
Количество этажей 3
Роскошная современная вилла, построенная в 2018 году, расположена в жилом сообществе Рио Реа…
€11,500
Realting.com
Перейти