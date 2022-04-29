Capital
Литва, Saltoniškių g. 12-2, Vilnius, LT 08105
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2015
Языки общения
English, Русский, Français, Lietuvių
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ОписаниеСемь лет назад мы основали современную и амбициозную компанию. Сейчас наше агентство — лидер на рынке недвижимости как по количеству риэлторов, так и по числу сделок. Мы приняли решение обновить имидж нашего агентства и позиционировать себя как солидную, инновационную, надежную компанию с хорошей репутацией, предоставляющую весь спектр качественных риэлторских услуг. Крупнейшее агентство недвижимости в Литве Capital укрепляет свои позиции и в других странах — в Латвии и Испании.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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