  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Capital

Capital

Литва, Saltoniškių g. 12-2, Vilnius, LT 08105
Поделиться с помощью:
QR
Capital
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Lietuvių
Веб-сайт
Веб-сайт
www.capital.lt
Описание
Семь лет назад мы основали современную и амбициозную компанию. Сейчас наше агентство — лидер на рынке недвижимости как по количеству риэлторов, так и по числу сделок. Мы приняли решение обновить имидж нашего агентства и позиционировать себя как солидную, инновационную, надежную компанию с хорошей репутацией, предоставляющую весь спектр качественных риэлторских услуг. Крупнейшее агентство недвижимости в Литве Capital укрепляет свои позиции и в других странах — в Латвии и Испании.
Наши агенты в Литве
Показать все 25 агентов
Raminta Turcinaviciene
Raminta Turcinaviciene
229 объектов
Rimvydas Buchas
Rimvydas Buchas
39 объектов
Andrius Jonaitis
Andrius Jonaitis
14 объектов
Andrej Nikitin
Andrej Nikitin
9 объектов
Агентства рядом
Capital Сommercial
19 объектов

Capital – успешно по принципу франшизы работающая компания в Литве, предлагающая широкий выбор услуг в области недвижимого имущества. Capital объединяет брокеров по недвижимости, оценщиков недвижимости, землемеров, специалистов в области строительства, отделки жилья, кредитных брокеров, страховых брокеров, специалистов финансового учета и других профессионалов рынка недвижимости. Наша цель – создавать ценность для клиентов, выделяться среди других, быть надежной и гибкой компанией, которая всегда впереди.

 

Crew Estate
2 объекта

CREW ESTATATE - профессиональная компания по оказанию услуг в сфере недвижимости, команда которой состоит из специалистов по жилой и коммерческой недвижимости с многолетним опытом. Все члены нашей команды являются брокерами, сертифицированными LNTAA.

Опыт компании исходит от дочерней компании DNB (позже Luminor) банка, занимающейся недвижимостью, DNB Būstas (позже Luminor Būstas). 2019 г. Luminor Būstas был продан, но команда компании продолжает работать в Crew Estate.

Принципы работы компании нарушают традиционную концепцию полного цикла (от - до) одного брокера. Чтобы процесс поиска или продаж был эффективным, на разных этапах работают разные специалисты. Таким образом, вся команда стремится создать максимальную ценность для клиента.

Domlidera
5 объектов

О своей работе мы знаем все и каждый заказ исполняем с любовью и особым вниманием к заказчику. Наше агентство недвижимости находится в Литве и мы всегда в курсе происходящих событий - падения и роста цен, появления актуальных предложений, изменений в законодательстве и прочего.

С нами надежно.

Hibora
19 объектов

Пятнадцатилетний опыт в покупке, продаже и аренде недвижимости.

Profit Realty
3 объекта

Помогаем зарабатывать на зарубежной недвижимости! Зарабатывайте 15-40% на перепродаже или до 12% годовых на аренде.

Цены на недвижимость для наших покупателей, будут ниже, нежели ценны в ценниках застройщиков.

Мы сами строим и сотрудничаем с крупнейшими строительные организации Северного Кипра.

Мы делаем все возможное, чтобы обслуживать вас и после продажи недвижимости, а также при необходимости помогать с социальной адаптацией на Кипре.

В настоящее время мы работаем с Испанией, Северным Кипром и Турцией, но мы всегда стремимся превзойти ваши ожидания, по этому поможем вам приобрести недвижимость в любой точке мира.

 

Realting.com
Перейти