CREW ESTATATE - профессиональная компания по оказанию услуг в сфере недвижимости, команда которой состоит из специалистов по жилой и коммерческой недвижимости с многолетним опытом. Все члены нашей команды являются брокерами, сертифицированными LNTAA.

Опыт компании исходит от дочерней компании DNB (позже Luminor) банка, занимающейся недвижимостью, DNB Būstas (позже Luminor Būstas). 2019 г. Luminor Būstas был продан, но команда компании продолжает работать в Crew Estate.

Принципы работы компании нарушают традиционную концепцию полного цикла (от - до) одного брокера. Чтобы процесс поиска или продаж был эффективным, на разных этапах работают разные специалисты. Таким образом, вся команда стремится создать максимальную ценность для клиента.