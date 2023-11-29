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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
1
1
33 м²
6/10
МОРСКАЯ МЕЧТА: Уютная КВАРТИРА – СТУДИЯ в г.Дуррес Добро пожаловать в уютное гнездышк…
€45,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фиери, Албания
4
1
82 м²
2/3
Great apartment near city center, school and market!
€65,000
1
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Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
101 м²
2
Вилла общей площадью 101 м.кв и участком 131 м.кв в районе Голем. Стильный дизайн и дорогая …
€240,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Дуррес, Албания
11
3
450 м²
3
Продается дом общей площадью около 450 м кв и участком 900 м кв. В доме 3 этажа. На перв…
€200,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
2
1
72 м²
4
Квартира 1+1 в районе Пляж. Общая площадь 72 кв.м. по сертификату, с балконом и видом на час…
€68,000
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CACTUS | Real Estate
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
3
2
136 м²
8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
€290,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Шенгини, Албания
2
1
74 м²
6
Шеджинь, 1+1 на первой линии. Общая площадь 74 м2 по сертификату, 6 этаж с лифтом. Готов…
€60,800
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Шенгини, Албания
2
1
52 м²
2
Шеджинь, 1+1 на первой линии. Общая площадь 52м2 по сертификату, 2 этаж с лифтом. Готовы…
€72,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
3
1
70 м²
3
Шеджинь, 2+1 на первой линии. Общая площадь 70 м2 по сертификату, 3 этаж с лифтом. Готов…
€94,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Влёра, Албания
3
2
116 м²
9/9
Квартира расположена на 9 этаже нового дома на второй линии Лунгомаре всего в 50 метрах от п…
€185,600
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
105 м²
2
€75,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
59 м²
5
€55,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
2
1
63 м²
8
Квартира расположена на 8 этаже в новом доме с лифтом, площадью 63м.кв. Состоит из спальни, …
€61,000
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Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
195 м²
3
3х этажный дом общей площадью 195 м.кв + двор 700 м.кв. Рядом продаются два склада с большой…
€450,000
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Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
116 м²
6
Дуплекс в районе ГОЛЕМ города Дуррес. Новый дом с лифтом, квартира занимает 5 и 6 этажи. Общ…
€145,000
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Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
116 м²
4
Дуплекс в районе ГОЛЕМ города Дуррес. Новый дом с лифтом, квартира занимает 3 и 4 этажи. Общ…
€145,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
40 м²
4
Квартира 1+1 в районе пляж Илирия, на 4 этаже в доме с лифтом. Готовы организовать онлай…
€52,500
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
2
1
70 м²
3
Продается квартира общей площадью 70 м². Квартира расположена в благоустроенном доме, с адм…
€62,000
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Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
58 м²
3
Продается квартира Район, Скала Кавая 2+1 58 м2 по сертификату 50 метров до моря
€57,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с c ремонтом
Дуррес, Албания
2
1
72 м²
3
Квартира 1+1 в районе Пляж общей площадью 72,6 м2 (по сертификату) На 3 этаже в хорошем доме…
€80,000
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
1
1
54 м²
11
Студия в районе Шкемби Кавая общей площадью 54.2 м.кв с балконом в доме на 11 этаже с лифтом…
€45,000
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Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
38 м²
5
Студия на 5 этаже с лифтом в районе Шкемби Кавая общей площадью 38,5 м2 по сертификату. Возл…
€40,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
73 м²
6
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 73 м.кв на 6 этаже в доме с лифтом. Гот…
€55,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
72 м²
6
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 72 м.кв на 6 этаже в доме с лифтом. Гот…
€55,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
100 м²
9
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 100 м.кв на 9 этаже в доме с лифтом. Го…
€65,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
2
1
75 м²
9
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 75 м.кв на 9 этаже в доме с лифтом. Гот…
€65,000
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
1
1
55 м²
12
Квартира студия с видом на море в районе Шкемби Кавая общей площадью 55 м.кв на 12 этаже в д…
€45,000
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Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
1
1
41 м²
4/9
Квартира студия с ремонтом и мебелью в районе Пляж Иллирия по стороне моря. Общая площадь 41…
€47,000
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Квартира 2 спальни с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
3
1
71 м²
1
Квартира 2+1 с ремонтом в районе Пляж города Дуррес. Общая площадь 71 м.кв, жилая 63.5 на 1 …
€75,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
3
2
128 м²
8/9
2+1+2 с балконом и террасой. Вид на море, 8 этаж с лифтом в комплексе Ротондо, 128 м2 по сер…
€95,000
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