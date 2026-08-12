Албания — это небольшая страна на берегу моря, окаймленная горными цепями, из-за чего создается интересный ландшафтный контраст с пляжами, предгорьями и лугами. Местный рынок недвижимости также разнообразен, особенно если речь заходит о вторичном жилье в Албании.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Албании

Покупка недвижимости в Албании — интересное вложение из-за того, что это одна из немногих стран Европы, где сохранились приемлемые цены на жилье. Но что более важно, так это характеристики самих объектов: квартиры, построенные в 1970–1990 годах, впечатляют размером, который даже в двухкомнатной квартире доходит до 80–100 м². Потолки высотой в 3–3,5 метра (в Тиране и Шкодере) позволяют использовать вертикальное пространство помещения при перепланировке.

И все это в мягком средиземноморском климате, где есть все что необходимо как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Цены на недвижимость в Албании

Купить жилье в Албании можно в среднем за €1000–€1200 за м². Традиционно цены выше в столице страны — Тиране и курортных городах. Среди последних лидирует Влёра: купить недвижимость в Албании тут можно и за €1600, и за €2200 за квадратный метр.

В прибрежном Дуррес, квартира площадью 60 м² в среднем продается за €67,000, что составляет примерно €1100 за квадратный метр. Чаще всего на вторичном рынке можно найти и более выгодные предложения со стоимостью метра по €500 и €700.

Особенности приобретения жилья в Албании

Иностранцы могут свободно купить жилье в Албании на общих с гражданами страны условиях. Крайне рекомендуется заключать предварительный договор, фиксирующий основные условия сделки. Он необязателен, но в случае недобросовестности продавца является весомым доводом при любого рода судебных разбирательствах.

Теперь нужно тщательно проверить сам объект на предмет необходимости ремонта. Если все в порядке, можно заключить основной договор купли-продажи. Он подписывается в присутствии нотариуса, чьи услуги редко стоят больше €450. Также при покупке надо оплатить гербовый сбор в размере 3% от стоимости недвижимости.

Когда сделка завершена, нужно уплачивать налоги и сборы — последние есть не везде, но, например, в Тиране взимается €20 на ежегодный муниципальный сбор. Если планируется сдача албанской недвижимости в аренду, то нужно выплачивать еще 10% с дохода и от нее.