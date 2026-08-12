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Жилая недвижимость в Албании

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Тирана
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Саранда
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Orikum
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5 025 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Radhime, Албания
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/6
Роскошная квартира на продажу в Радхиме, Влёра, Албанская Ривьера — инвестиционная недвижимо…
$151,162
НДС
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Albania Property Group
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
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Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/8
Продается светлая и яркая квартира на первой линии курорта Влера в Албании. Формат кварти…
$191,369
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Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
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Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
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Albania Property Group
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
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Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Современная квартира с видом на море и 2 спальнями продается в Влёре, Албанская Ривьера – от…
$196,121
НДС
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Albania Property Group
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5/6
Квартира 2+1 на продажу – квартира Мыслым Шири 2+1 на продажу в начале улицы Мыслым Шири.Под…
$357,381
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,612
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,612
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$58,927
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$54,254
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$56,650
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,446
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Гольеме — всего 300 м от моря 📍 Локация Комплекс расположен в курортн…
$52,137
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$67,511
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$58,544
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$64,894
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$61,718
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$62,610
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$67,511
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$59,045
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$46,567
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Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 13
Rezidenca Tiktaalik - Premium Seaside Residential Project, Керрет, ДурресСтарт строительства…
$87,682
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$71,905
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$84,444
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Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$106,499
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$77,218
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
Квартира расположена в районе Шкемби и Кавахас, на 2-м этаже нового, ухоженного здания, расп…
$163,688
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Студия для продажи в Мали и Робит, Дуррес!Продается: студия, расположенная всего в 30 метрах…
$87,185
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$95,431
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$95,431
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$87,478
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Типы недвижимости в Албании

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Албании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Албания — это небольшая страна на берегу моря, окаймленная горными цепями, из-за чего создается интересный ландшафтный контраст с пляжами, предгорьями и лугами. Местный рынок недвижимости также разнообразен, особенно если речь заходит о вторичном жилье в Албании. 

Преимущества покупки жилой недвижимости в Албании

Покупка недвижимости в Албании — интересное вложение из-за того, что это одна из немногих стран Европы, где сохранились приемлемые цены на жилье. Но что более важно, так это характеристики самих объектов: квартиры, построенные в 1970–1990 годах, впечатляют размером, который даже в двухкомнатной квартире доходит до 80–100 м². Потолки высотой в 3–3,5 метра (в Тиране и Шкодере) позволяют использовать вертикальное пространство помещения при перепланировке.

И все это в мягком средиземноморском климате, где есть все что необходимо как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Цены на недвижимость в Албании

Купить жилье в Албании можно в среднем за €1000–€1200 за м². Традиционно цены выше в столице страны — Тиране и курортных городах. Среди последних лидирует Влёра: купить недвижимость в Албании тут можно и за €1600, и за €2200 за квадратный метр.

В прибрежном Дуррес, квартира площадью 60 м² в среднем продается за €67,000, что составляет примерно €1100 за квадратный метр. Чаще всего на вторичном рынке можно найти и более выгодные предложения со стоимостью метра по €500 и €700.

Особенности приобретения жилья в Албании

Иностранцы могут свободно купить жилье в Албании на общих с гражданами страны условиях. Крайне рекомендуется заключать предварительный договор, фиксирующий основные условия сделки. Он необязателен, но в случае недобросовестности продавца является весомым доводом при любого рода судебных разбирательствах.

Теперь нужно тщательно проверить сам объект на предмет необходимости ремонта. Если все в порядке, можно заключить основной договор купли-продажи. Он подписывается в присутствии нотариуса, чьи услуги редко стоят больше €450. Также при покупке надо оплатить гербовый сбор в размере 3% от стоимости недвижимости. 

Когда сделка завершена, нужно уплачивать налоги и сборы — последние есть не везде, но, например, в Тиране взимается €20 на ежегодный муниципальный сбор. Если планируется сдача албанской недвижимости в аренду, то нужно выплачивать еще 10% с дохода и от нее.

Полезные материалы по покупке жилья в Албании

«Рынок растет на 20–30% в год». Эксперт о потенциале рынка недвижимости Албании, ценах, налогах и доходности в разных городах
«Рынок растет на 20–30% в год». Эксперт о потенциале рынка недвижимости Албании, ценах, налогах и доходности в разных городах
Как купить недвижимость в Албании: пошаговый гайд
Как купить недвижимость в Албании: пошаговый гайд
Чем хороша жизнь в Албании? Цены, климат, бизнес и люди — личный опыт
Чем хороша жизнь в Албании? Цены, климат, бизнес и люди — личный опыт

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Албании

Во сколько в среднем оценивается кв. метр жилья в Албании?

За квадрат недвижимости в Албании застройщики просят от 1000 до 1500 евро. На вторичном рынке жилья расценки за кв. метр колеблются от 500 до 1200 евро.
Точные цены на недвижимость в Албании зависят также от локации, в которой находится объект. Дороже всего оцениваются дома и квартиры, расположенные в столице - Тиране.

Какие предъявляются требования к иностранцам, планирующим купить жилье в Албании?

Иностранные лица могут приобретать любые жилые объекты на территории страны. Из документов необходим паспорт и справка о легальности происхождения средств.
Налог за покупку не взимается. Иностранцам необходимо только оплатить госпошлину за регистрацию жилья (около 100 евро) и услуги нотариуса (не более 0,35% от суммы сделки). Если купить недвижимость в Албании на первичном рынке, потребуется уплатить муниципальный сбор (не более 10 евро за кв. метр).

В каких албанских города недвижимость покупается чаще всего?

Высокий спрос наблюдается на жилье в столице - Тиране. Сюда часто переезжают по работе и учебе. Повышенный интерес покупатели также проявляют к городам-курортам - Влёре, Дурресу, Саранде.
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