Купить недвижимость в Италии — это отличная идея как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения возможности жить в стране с богатой историей и прекрасным климатом. Будь то покупка вторичного жилья или современных апартаментов, Италия предлагает множество вариантов для комфортной жизни.
Преимущества покупки итальянской жилой недвижимости
Покупка недвижимости в Италии имеет множество плюсов:
- Историческая атмосфера. Многие объекты сохраняют архитектурные черты старинных зданий, создавая неповторимую атмосферу.
- Разнообразие выбора. Доступны как современные квартиры, так и вторичная недвижимость в исторических центрах Италии.
- Высокая ликвидность. Недвижимость в Италии популярна у иностранных инвесторов, что обеспечивает ее ценность на рынке.
- Приятный климат. Средиземноморский климат делает жизнь комфортной круглый год.
- Инфраструктура и безопасность. Большинство регионов Италии обладают развитой инфраструктурой и высоким уровнем безопасности.
Цены на недвижимость в Италии
Цены на недвижимость в Италии зависят от местоположения, типа объекта и площади. По данным traveltables:
- Средняя цена на недвижимость в Италии в центре города составляет около 3880 евро за м².
- Вне центра города цены ниже — около 2110 евро за м².
Популярные города и районы Италии для покупки жилья
Вот несколько популярных городов, где выгодно купить жилье в Италии:
- Милан. Средняя стоимость жилья — 4900 евро/м². Город предлагает современную архитектуру, развитую инфраструктуру и высокую инвестиционную привлекательность.
- Рим. Стоимость квартир в центре достигает 5000 евро/м². Столица известна историческими объектами и комфортными жилыми районами.
- Флоренция: Средняя цена — около 4400 евро/м². Город привлекает культурных ценителей и любителей искусства.
- Венеция: Стоимость жилья начинается от 4200 евро/м². Это уникальный город на воде с неподражаемой атмосферой.
- Бергамо: Один из самых экономичных вариантов, средняя цена за м² — около 2700 евро.
Особенности приобретения жилья в Италии
Для иностранных покупателей процесс покупки недвижимости имеет свои нюансы:
- Документы. Необходим код налогоплательщика (Codice Fiscale) и счет в итальянском банке.
- Налоги и сборы. Налог на регистрацию (4% для первичного жилья и 10% для второго). Нотариальные расходы составляют 2–3% от стоимости объекта.
- Особенности вторичного рынка. Вторичная недвижимость Италии требует тщательной проверки юридической чистоты сделки.
- Правила для иностранцев. Граждане стран ЕС имеют те же права на приобретение недвижимости, что и местные жители. Для граждан стран вне ЕС может потребоваться дополнительное разрешение.