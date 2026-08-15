Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая

Жилье в Италии

;
Тоскана
81
Флоренция
13
Венеция
8
Лукка
10
Показать больше
2 474 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Витербо, Италия
Premium Premium
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Витербо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
$313,976
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Caorle, Италия
TOP TOP
Вилла 5 комнат
Caorle, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В непосредственной близости от Каорле, в районе Брайан, мы предлагаем отдельно стоящую виллу…
$523,717
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла 18 комнат в Монца, Италия
UP UP
Вилла 18 комнат
Монца, Италия
Число комнат 18
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
РОСКОШНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В МОНЦЕ — 600 М² В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ Италия • Мон…
$2,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Italiano
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 4 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-PV001596. ВИЛЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛЛА ВА…
$1,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 23 комнаты в Терни, Италия
Дом 23 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 23
Площадь 800 м²
Восстановлен фермерский дом на двух уровнях плюс чердак. На первом этаже гостиная кухня две …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Borgo SantAgata, Италия
Квартира 4 комнаты
Borgo SantAgata, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
LH-6Q18. Исторические апартаменты рядом с морем в Империи, Лигурия, ИталияВ центральной част…
$322,355
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 90 м²
Отремонтированная квартира на первом этаже небольшого здания. Две спальни спальня ванная ком…
$230,344
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 22 комнаты в Терни, Италия
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 1 500 м²
В настоящее время незавершенный коттедж на двух этажах по 130 квадратных метров каждый, плюс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
$527,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
GH-LV06622. Современные апартаменты с видом на озеро.Манерба дель Гарда, в характерном месте…
$328,216
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 385 м²
ABI-1264A . Современная вилла на озере ГардаНовая, современного архитектурного стиля вилла с…
$2,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 7 комнат в Терни, Италия
Дом 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 170 м²
Дом для ремонта в замечательном положении Два этажа с прилегающей вспомогательной структурой…
$92,936
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Коттедж с новой крышей и сейсмической адаптацией. Земля площадью 3,50 га пашни с многовековы…
$209,272
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Ассизи, Италия
Вилла 9 комнат
Ассизи, Италия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 740 м²
Casale di Charme | Код 8673 Цена обновлена: 20/03/2025 € 2,200,000 Окружённый неподвлас…
$2,55 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Citta SantAngelo, Италия
Квартира 4 комнаты
Citta SantAngelo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
$252,023
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 19 комнат в Терни, Италия
Дом 19 комнат
Терни, Италия
Число комнат 19
Площадь 550 м²
Здание на трех уровнях плюс мансарда Общее состояние Хорошая квартира на первом этаже 205 кв…
$406,918
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Gozzano, Италия
Вилла 3 комнаты
Gozzano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
ISM-060417-6. Великолепная вилла с видом на озеро Орта Великолепная вилла с видом на озеро О…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 1 400 м²
GH-PV00020. Элитная современная вилла на первая линии озераВ продаже ЭЛИТНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛ…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Номер ссылки: N981Название объекта: Casa Burzi IIOrt: В деревне Город: Зона: FermanoПоложени…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 5 комнат
Acquaviva Picena, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
$2,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
$3,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Таунхаус 13 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
Число комнат 13
Площадь 350 м²
Отдельный дом в отличном состоянии с прилегающим сараем около 90 квадратных метров. Земля с …
$383,666
Оставить заявку
Вилла в Manerba del Garda, Италия
Вилла
Manerba del Garda, Италия
Площадь 320 м²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалеттиВ жилом компл…
$996,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 4 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
LH-3Q94. Продажa четырехкомнатной квартиры в Бордгере На первом этаже небольшого уютного дву…
$703,320
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 194 м²
FP-T636. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме в Стрезе в посёлке Сомера…
$375,104
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 110 м²
Квартира второго этажа без лифта в трехквартирном кондоминиуме. Три спальни ванной комнаты г…
$116,262
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
GH- DV5831. Апартаменты с садом и видом на озеро.Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже …
$697,459
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Италии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Италии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная

Купить недвижимость в Италии — это отличная идея как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения возможности жить в стране с богатой историей и прекрасным климатом. Будь то покупка вторичного жилья или современных апартаментов, Италия предлагает множество вариантов для комфортной жизни.

Преимущества покупки итальянской жилой недвижимости

Покупка недвижимости в Италии имеет множество плюсов:

  • Историческая атмосфера. Многие объекты сохраняют архитектурные черты старинных зданий, создавая неповторимую атмосферу.
  • Разнообразие выбора. Доступны как современные квартиры, так и вторичная недвижимость в исторических центрах Италии.
  • Высокая ликвидность. Недвижимость в Италии популярна у иностранных инвесторов, что обеспечивает ее ценность на рынке.
  • Приятный климат. Средиземноморский климат делает жизнь комфортной круглый год.
  • Инфраструктура и безопасность. Большинство регионов Италии обладают развитой инфраструктурой и высоким уровнем безопасности.

Цены на недвижимость в Италии

Цены на недвижимость в Италии зависят от местоположения, типа объекта и площади. По данным traveltables:

  • Средняя цена на недвижимость в Италии в центре города составляет около 3880 евро за м².
  • Вне центра города цены ниже — около 2110 евро за м².

Популярные города и районы Италии для покупки жилья

Вот несколько популярных городов, где выгодно купить жилье в Италии:

  • Милан. Средняя стоимость жилья — 4900 евро/м². Город предлагает современную архитектуру, развитую инфраструктуру и высокую инвестиционную привлекательность.
  • Рим. Стоимость квартир в центре достигает 5000 евро/м². Столица известна историческими объектами и комфортными жилыми районами.
  • Флоренция: Средняя цена — около 4400 евро/м². Город привлекает культурных ценителей и любителей искусства.
  • Венеция: Стоимость жилья начинается от 4200 евро/м². Это уникальный город на воде с неподражаемой атмосферой.
  • Бергамо: Один из самых экономичных вариантов, средняя цена за м² — около 2700 евро.

Особенности приобретения жилья в Италии

Для иностранных покупателей процесс покупки недвижимости имеет свои нюансы:

  • Документы. Необходим код налогоплательщика (Codice Fiscale) и счет в итальянском банке.
  • Налоги и сборы. Налог на регистрацию (4% для первичного жилья и 10% для второго). Нотариальные расходы составляют 2–3% от стоимости объекта.
  • Особенности вторичного рынка. Вторичная недвижимость Италии требует тщательной проверки юридической чистоты сделки.
  • Правила для иностранцев. Граждане стран ЕС имеют те же права на приобретение недвижимости, что и местные жители. Для граждан стран вне ЕС может потребоваться дополнительное разрешение.

Полезные материалы по покупке жилья в Италии

Привлекательные регионы Италии для жизни и покупки жилья — обзор и личный опыт 
Привлекательные регионы Италии для жизни и покупки жилья — обзор и личный опыт 
Рынок недвижимости Италии: где купить, чтобы заработать?
Рынок недвижимости Италии: где купить, чтобы заработать?
Покупка недвижимости в Италии — правила и особенности совершения сделки
Покупка недвижимости в Италии — правила и особенности совершения сделки
Где купить жилье в Италии: обзор цен по регионам + реальные объекты до €100,000
Где купить жилье в Италии: обзор цен по регионам + реальные объекты до €100,000
Итальянский рынок недвижимости: статистика сделок и динамика цен с 2021 по 2024 год
Итальянский рынок недвижимости: статистика сделок и динамика цен с 2021 по 2024 год
Все налоги на недвижимость в Италии: от покупки до продажи
Все налоги на недвижимость в Италии: от покупки до продажи

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Италии

Можно ли приобрести жилье в Италии, не имея гражданства?

Купить недвижимость в Италии без наличия гражданства могут только те иностранцы, в стране которых аналогичная возможность есть у итальянцев. Если такой договоренности между государствами нет, иностранное лицо может приобрести объект только имея вид на жительство.

Какие в среднем установлены цены на недвижимость в Италии?

Стоимость квартир и домов колеблется в зависимости от их расположения. В Риме, Милане и других крупных городах цены на жилье в Италии установлены в пределах 5-10 тысяч евро за кв. метр.
В небольших поселках и деревнях стоимость квадрата варьируется от 1500 до 3000 евро. В некоторых коммунах, в целях повышения демографии, объекты продаются по символической цене - от 1 евро.

Есть ли возможность у иностранцев купить жилье в Италии без личного присутствия?

Да, иностранные граждане могут приобретать местные объекты дистанционно. Для этого нужно оформить нотариальную доверенность на лицо, которое будет представлять интересы покупателя на время заключения сделки. При покупке недвижимости в Италии дистанционно важно перевести средства на счет продавца сразу после подписания договора.
Realting.com
Перейти