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Жильё в Италии

Desenzano del Garda
147
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
121
Verbania
119
Сан-Ремо
115
Абруццо
108
Трентино - Альто-Адидже
104
Сардиния
72
Tremezzina
68
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3 276 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
€1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Бари, Италия
Квартира 3 спальни
Бари, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Elegant Seafront Apartment in Old Bari - Third Floor with Elevator.   A rare opportuni…
€1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Controguerra, Италия
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
Комнаты 5
Площадь 75 м²
First floor apartments with one or two bedrooms, bathroom, living room, kitchen, balcony and…
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 1 100 м²
Строительный участок в панорамном месте. Площадь 1100 м2 при максимальном объеме 1650 м3
€100,000
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Дом 18 комнат в Терни, Италия
Дом 18 комнат
Терни, Италия
Комнаты 18
Площадь 500 м²
В уединенном месте с панорамным видом расположена группа домов, включающая: черновой ремонт,…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Терни, Италия
Дом 10 комнат
Терни, Италия
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Фермерский дом под ремонт (деревянная крыша недавно перестроена в 2023 году) хорошего объема…
€175,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Манерба дель Гарда, в характерном местечке Борго ди Гардончино, мы предлагаем к продаже элег…
€245,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Territorio Val d Adige, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Territorio Val d Adige, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
If you are looking for an apartment in a quiet and well connected area, this could be your c…
€548,830
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Дом 10 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Дом 10 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 10
Площадь 9 000 м²
Imagine the house of your dreams...inside a private park of 9,000 square meters, a bucolic a…
€550,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
In Manerba del Garda, a few steps from the lake and the Torchio harbour, in the context of r…
€285,000
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
€1,07 млн
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Moniga del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
В Монига-дель-Гарда, в удобном месте, недалеко от центра, озера и всех служб, GardaHaus пред…
€389,000
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Riva del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
€1,35 млн
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Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Милан, Италия
Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Милан, Италия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 6 000 м²
€5,00 млн
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Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Милан, Италия
Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Милан, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
€4,80 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
€1,60 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso в Sommavilla, Италия
Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Sommavilla, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
€520,000
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Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Флоренция, Италия
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Флоренция, Италия
Комнаты 54
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
€4,10 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
On the hillside above the pretty village of Torri del Benaco, only 5 minutes' walk from the …
€560,000
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
In the exclusive context of Ceriel in Cavaion Veronese, where the timeless beauty of Lake Ga…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
In the renowned location of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda embr…
€2,40 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
In the prestigious setting of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda me…
€2,80 млн
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Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pontassieve, Италия
Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pontassieve, Италия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
€4,80 млн
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Эта квартира в городке Дезенцано-дель-Гарда, расположенная рядом с пляжем и примыкающая к ч…
€695,000
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Вилла 4 спальни с Piscina в Италия
Вилла 4 спальни с Piscina
Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
On the hills of Garda, Ai Beati, a jewel between the lake and the sky, stands this villa. Ac…
€2,15 млн
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Lonato del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этот необыкновенный пентхаус расположен в эксклюзивной резиденции с бассейном в Паденге, одн…
€950,000
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Вилла 5 спален в Лечче, Италия
Вилла 5 спален
Лечче, Италия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 000 м²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни с Piscina в Италия
Вилла 4 спальни с Piscina
Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
€2,50 млн
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lonato del Garda, Италия
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€2,20 млн
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