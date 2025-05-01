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Коммерческая недвижимость в Чехии

Прага
17
Юго-Запад
3
25 объектов найдено
Коммерческое помещение 919 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 919 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 919 м²
Здание состоит из подвала, четырех полноценных этажей и мансарды. Парадная дверь расположена…
$1,10 млн
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Коммерческое помещение в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение
Столица Прага, Чехия
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 220 м² в Zelezny Brod, Чехия
Коммерческое помещение 220 м²
Zelezny Brod, Чехия
Площадь 220 м²
Предлагаем на продажу пансион в городе Железный Брод (10 км от города Турнов) Объект прошел …
$231,648
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Отель в Столица Прага, Чехия
Отель
Столица Прага, Чехия
Число комнат 500
$210,03 млн
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Отель в Столица Прага, Чехия
Отель
Столица Прага, Чехия
Число комнат 250
$343,64 млн
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Коммерческое помещение 90 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 90 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 90 м²
Продается коммерческое помещение в Торговом центре Galerie Butovice, общей площадью 90 м2. М…
$84,387
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Коммерческое помещение 32 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 32 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 32 м²
Продается офисное помещение 32 m² — на Праге 3 Офис сдан в аренду. Месячный доход 12000 крон…
$197,116
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Коммерческое помещение 490 м² в Zdar, Чехия
Коммерческое помещение 490 м²
Zdar, Чехия
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу пансион 490м2 в городе Ждяр (5 км от города Турнов). Полная реконструк…
$386,449
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Коммерческое помещение 137 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 137 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 137 м²
Торговое помещение 137м2 на Праге 3 — Жижков На сегодняшний момент используется как продукто…
$1,03 млн
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Коммерческое помещение 366 м² в Frymburk, Чехия
Коммерческое помещение 366 м²
Frymburk, Чехия
Площадь 366 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Для вас предусмотрена продажа многоквартирного дома Р…
$589,547
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Коммерческое помещение 374 м² в Zdar, Чехия
Коммерческое помещение 374 м²
Zdar, Чехия
Площадь 374 м²
Предлагаем на продажу мини отель в городе Ждяр (5 км от города Турнов). Отель разделен на тр…
$325,634
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Отель в Столица Прага, Чехия
Отель
Столица Прага, Чехия
Число комнат 150
$161,41 млн
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Коммерческое помещение 515 м² в Pohorska Ves, Чехия
Коммерческое помещение 515 м²
Pohorska Ves, Чехия
Площадь 515 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Вы можете продать коммерческий гараж / мастерскую / с…
$122,085
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Коммерческое помещение 876 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 876 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 876 м²
Продается доходный дом в районе Прага-3, Жижков, который входит в широкий центр Праги. Состо…
$1,56 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в okres Usti nad Labem, Чехия
Коммерческое помещение 1 000 м²
okres Usti nad Labem, Чехия
Площадь 1 000 м²
Склад в Усти над Лабем На двух этажах всего 1000 м2 площади, на первом этаже слесарная масте…
$254,315
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Коммерческое помещение 400 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 400 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 400 м²
Ресторан в центре Праги 1 на набережной Общая площадь 400м2 Помещение после ремонта
$1,12 млн
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Коммерческое помещение 206 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 206 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 206 м²
Помещение под ресторан 206 м2 Первый этаж 56 м2, цокольный площадью 150 м2 Отличная транспор…
$1,34 млн
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Коммерческое помещение 1 204 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 1 204 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 1 204 м²
Продается дом, построенный во второй половине тридцатых годов 20го века. Дом находится в ист…
$1,85 млн
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Отель в Столица Прага, Чехия
Отель
Столица Прага, Чехия
Число комнат 230
$166,61 млн
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Коммерческое помещение 320 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 320 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 320 м²
Фитнес центр 320 m² Прага 3 Полностью оборудован Находится в комплексе новостроек Климатизац…
$1,16 млн
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Магазин 69 м² в okres Karlovy Vary, Чехия
Магазин 69 м²
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 69 м²
Коммерческое помещение находится на первом этаже исторического дома, который прошел полную р…
$266,596
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Коммерческое помещение 40 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 40 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 40 м²
Продается коммерческое помещение — парикмахерская включая оборудование. 40м2 Район Прага — Г…
$190,141
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Коммерческое помещение 533 м² в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Коммерческое помещение 533 м²
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 533 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу полностью оборудованного…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 311 м² в Столица Прага, Чехия
Коммерческое помещение 311 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 311 м²
Помещение полностью оборудованное под ресторан на Праге 7 — Голешовице бобщей площадью 311,5…
$931,186
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Инвестиционная 1 100 м² в Столица Прага, Чехия
Инвестиционная 1 100 м²
Столица Прага, Чехия
Площадь 1 100 м²
Уникальный доходный многоквартирный дом в Праге. Ул.Европская, Прага Предложение от владель…
$4,11 млн
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