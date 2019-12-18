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MD Realty

Черногория, IVANOVICI BB, 85316, BUDVA, Montenegro (Черногория)
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MD Realty
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Веб-сайт
Веб-сайт
mdrealty.me
Описание

В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

Услуги

Мы предлагаем качественное обслуживание на рынке недвижимости и помогаем выбрать наилучший вариант для отдыха, жизни и выгодных инвестиций. Услуги компании: персональный подбор объектов недвижимости за рубежом, консультации по покупке недвижимости за рубежом и инвестиционный консалтинг, юридическая помощь и организация сделки под ключ. Решение сопутствующих вопросов: переводы и оформление документов, экспертиза объектов и др. А также налоговое планирование и налоговая оптимизация, оформление ВНЖ и гражданства управление объектами недвижимости и послепродажный сервис.

Наши агенты в Черногории
Вячеслав Маевский
Вячеслав Маевский
1 179 объектов
Aleksandra Shapoval
Aleksandra Shapoval
Тая Головач
Тая Головач
Агентства рядом
3 BRD CONSULTING DOO
342 объекта
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
Vito Estate
33 объекта

Молодое агентство в котором собрана команда с большим опытом работы в Черногории.

Status Stroy Groop
5 объектов
Агентство недвижимости Status-M находится в самом сердце побережья Адриатики – в курортном городе Будва. Мы знаем всё о специфике функционирования рынка недвижимости в Европе и для своей работы выбрали именно Черногорию – эта страна обладает огромным потенциалом, и мы уверены, что покупка недвижимости здесь окупится в короткие сроки. Своим клиентам мы готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже и аренде объектов недвижимости, начиная от подбора вариантов до полного юридического сопровождения сделки — покупки или продажи. Располагаем обширной базой объектов недвижимости по всей Черногории от небольших студий или домиков в горах до апартаментов класса люкс и эксклюзивных вилл с собственным пляжем, а также участков под строительство.
KaraTau

Раушан Валеев — ваш личный риелтор в Черногории. Моя специализация — недвижимость на Приморье Черногории, от Херцег-Нови до Бара.

 

Купля-продажа, аренда, управление вашей жилой недвижимостью. Удаленные сделки с недвижимостью в Черногории. Буду полезен при покупке объекта по вашим критериям, сдаче в аренду приобретенной недвижимости.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов на территории Черногории.

 

Сотрудничество со мной убережет от нецелевых расходов и возможных ошибок при выборе объекта и работе с ним.

Предпочитаю комплексное сопровождение Покупателя от подбора объекта до заселения в его новые владения и адаптации в новых условиях в новой стране. Помогаю решать задачи и вопросы своего клиента в Черногории.

 

Если Вы задумались о покупке недвижимости Черногории, не стесняйтесь связаться со мной в WhatsApp / Viber: или Telegram

При знакомстве — получите 30-минутную консультацию о переезде в Черногорию и жизни в стране в подарок.

Property.solution.mne
10 объектов
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