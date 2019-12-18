MD Realty
В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com
Мы предлагаем качественное обслуживание на рынке недвижимости и помогаем выбрать наилучший вариант для отдыха, жизни и выгодных инвестиций. Услуги компании: персональный подбор объектов недвижимости за рубежом, консультации по покупке недвижимости за рубежом и инвестиционный консалтинг, юридическая помощь и организация сделки под ключ. Решение сопутствующих вопросов: переводы и оформление документов, экспертиза объектов и др. А также налоговое планирование и налоговая оптимизация, оформление ВНЖ и гражданства управление объектами недвижимости и послепродажный сервис.