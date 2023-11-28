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Коммерческая недвижимость в Венгрии

Задунайский край
411
Центральная Венгрия
388
Северный Альфёльд
245
Центрально-Задунайский край
192
Западно-Задунайский край
125
Южно-Задунайский край
94
Будапешт
67
Северная Венгрия
52
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1 067 объектов найдено
Poultry farm for sale в Csany, Венгрия
Poultry farm for sale
Csany, Венгрия
Currently operating poultry farm for sale. Hungary, Heves county, Csány village, registered…
€1,65 млн
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 350 м²
€589,697
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 31 м²
€73,385
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 135 м²
€602,801
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 22 м²
€28,568
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 81 м²
€117,939
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 67 м²
€99,593
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 466 м²
€117,939
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
€521,554
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 9 м²
€11,794
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Коммерческая в Zalakaros, Венгрия
Коммерческая
Zalakaros, Венгрия
Площадь 36 м²
€69,427
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Коммерческая в Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
Площадь 180 м²
€64,211
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Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 25 м²
€12,842
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€141,527
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Коммерческая 1 ванная в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szekszardi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
€157,253
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Коммерческая в Венгрия
Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая в Венгрия
Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая в Венгрия
Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая в Венгрия
Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 21 м²
€44,351
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Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 350 м²
€385,000
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 401 м²
€403,615
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Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
Площадь 1 412 м²
€969,724
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 760 м²
€1,67 млн
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 004 м²
€928,700
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Коммерческая 12 ванных в Будапешт, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 356 м²
€1,02 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 210 м²
€433,013
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Коммерческая в Лебень, Венгрия
Коммерческая
Лебень, Венгрия
Площадь 225 000 м²
€2,62 млн
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Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 6 м²
€10,235
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Типы недвижимости в Венгрии

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