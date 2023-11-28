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Венгрия
Коммерческая
Коммерческая недвижимость в Венгрии
Задунайский край
411
Центральная Венгрия
388
Северный Альфёльд
245
Центрально-Задунайский край
192
Западно-Задунайский край
125
Южно-Задунайский край
94
Будапешт
67
Северная Венгрия
52
Южный Альфёльд
50
Debreceni jaras
40
Дебрецен
38
Keszthelyi jaras
33
Nyiregyhazi jaras
24
Ньиредьхаза
22
Pecsi jaras
19
Siofoki jaras
19
Zalaegerszegi jaras
19
Kecskemeti jaras
17
Soproni jaras
17
Печ
17
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1 067 объектов найдено
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Poultry farm for sale
Csany, Венгрия
Currently operating poultry farm for sale. Hungary, Heves county, Csány village, registered…
€1,65 млн
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Коммерческая
Шопрон, Венгрия
350 м²
€589,697
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
31 м²
€73,385
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
135 м²
€602,801
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Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
22 м²
€28,568
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
81 м²
€117,939
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
67 м²
€99,593
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Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
466 м²
€117,939
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
205 м²
€521,554
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
9 м²
€11,794
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Коммерческая
Zalakaros, Венгрия
36 м²
€69,427
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Коммерческая
Вайя, Венгрия
180 м²
€64,211
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Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
25 м²
€12,842
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Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
200 м²
€141,527
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Коммерческая 1 ванная
Szekszardi jaras, Венгрия
1
349 м²
€157,253
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Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая
Венгрия
Цена по запросу
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Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
21 м²
€44,351
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Коммерческая
Силь, Венгрия
350 м²
€385,000
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая
Цеглед, Венгрия
401 м²
€403,615
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Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
1 412 м²
€969,724
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Коммерческая
Дьяль, Венгрия
1 760 м²
€1,67 млн
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Коммерческая
Дьяль, Венгрия
1 004 м²
€928,700
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Коммерческая 12 ванных
Будапешт, Венгрия
12
356 м²
€1,02 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
210 м²
€433,013
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Коммерческая
Лебень, Венгрия
225 000 м²
€2,62 млн
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Коммерческая
Комаром, Венгрия
6 м²
€10,235
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