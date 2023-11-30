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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ
Шибеник, Хорватия
15
812 м²
2
Продаётся роскошный отель в самом сердце Шибеника, с очень высокой туристической привлекател…
€2,95 млн
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни
Banjole, Хорватия
3
2
ВСЕГО В 150 МЕТРАХ ОТ МОРЯ И В 600 МЕТРАХ ОТ УХОЖЕННОГО ПЛЯЖА МЫ ПРОДАЕМ ДОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ …
€420,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Биоград-на-Мору, Хорватия
4
2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В БИОГРАДЕ НА МОРЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вам уникальную возможность ста…
€595,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ, СЕЛЬЦЕ ХОРВАТИЯ
Kotor, Хорватия
Продаётся земля с действующим строительным разрешением под строительство 5* отеля Millenium …
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ PALACE, КАШТЕЛА ХОРВАТИЯ
Kastel Luksic, Хорватия
36 425 м²
Продаётся PALACE HOTEL, Каштела Отель построен 100 лет назад. В нем была 221 комната, но …
€15,00 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ
Opcina Preko, Хорватия
4 419 м²
Продаётся земля под застройку с проектом под строительство отеля в Преко, Углян. Получено…
€9,90 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ БАРБАРИГА, ХОРВАТИЯ
Город Воднян, Хорватия
11 611 м²
Продаётся земля под застройку с готовым проектом 4* отеля в Барбариге, Истрия, вместимость б…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ
Nova Mokosica, Хорватия
Продается уникальный отель 4-5* в самом сердце Дубровника! Отель с 13 номерами, идеально…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ
Selce, Хорватия
93
Продаётся 3* отель недалеко от Цриквеницы, Хорватия. Этот полностью кондиционированный от…
€4,90 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ В РАКАЛЬ, ХОРВАТИЯ
Krnica, Хорватия
2 810 м²
Продаётся небольшой семейный 3-звездочный отель, начал свою деятельность в июле 1997 года. О…
€2,50 млн
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Velesdar Real Estate
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НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ
Icici, Хорватия
2 500 м²
Продаётся бутик-отель в районе Опатии, рядом с городским пляжем и городским рынком, к которо…
€9,00 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОСТРОВ КРК, СТРОИТЕЛЬСТВО 25 КВАРТИР
Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия
1 746 м²
Продаётся инвестиционная земля со строительным разрешением, остров Крк Хорватия под строител…
€1,79 млн
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Velesdar Real Estate
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Коммерческая 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4
3
275 м²
€1,30 млн
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ОТЕЛЬ В КАРЛОБАГ, ХОРВАТИЯ
Karlobag, Хорватия
17
1 050 м²
Исключительная возможность - на продажу отель с рестораном и кафе-баром! На первом этаже от…
€4,30 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ
Задар, Хорватия
8
603 м²
2
Продается небольшой семейный отель, который приносит исключительный доход и достигает хороши…
€1,37 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК
Город Пула, Хорватия
9
9
740 м²
2
Продается небольшой отель, расположенный прямо на берегу, на пляже. В многоэтажном доме име…
€1,25 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ
Город Пула, Хорватия
15
750 м²
2
Продается уникальный отель в самом центре Пулы. Этот уютный отель предоставляет отличную …
€3,68 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Офис 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2
93 м²
www.biliskov.com ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
€219,999
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ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
20
1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ
Koromani, Хорватия
29
1 700 м²
3
Продаётся уникальный отель в Коромани, Барбан! Этот прекрасный отель всего в 80 метрах от…
€2,75 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
10
5
192 м²
Коммерческое помещение в первом ряду у моря! Это уникальное офисное помещение идеально по…
€1,50 млн
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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ
Sutomiscica, Хорватия
30
1 230 м²
3
Идеальное инвестиционное предложение - уникальный отель в живописном Угляне, Хорватия. Пр…
€1,40 млн
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Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
€65,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
€65,000
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Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
4
3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
€560,000
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
3
3
2
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В БИБИНЬЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вашему вниманию уникаль…
€599,999
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Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
3
2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€420,000
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Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Новиград, Хорватия
6
4
350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ. Подключён ко всем необходимым …
€2,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Opcina Sukosan, Хорватия
4
2
111 м²
1/3
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В Г,СУКОШАН, ХОРВАТИЯ. Роскошные апартаменты в новостройке…
€440,000
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Velesdar Real Estate
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Коммерческая с Ownership document, с Adapted for people with disabilities, с Front Window
Шибеник, Хорватия
224 м²
€330,000
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