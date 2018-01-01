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Гамбия

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Гамбия
Столица: Банжул
Языки: Английский
Валюта: Даласи
Население: 1.88 млн.
Часовой пояс: (GTM+0)
ИРЧП: 0.46
Погода в Банжул
25°
Облачно
Ветер: 4 м/с, юго-западный
Давление: 1013 мм рт. ст.
Влажность: 83%
Средняя цена
за квартиру: €56,100